Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире

Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна. С состоянием в $600 млн Рианна обошла богатейших певиц — Мадонну ($570 млн), Селин Дион ($450 млн) и Бейонсе ($400 млн).

По подсчетам Forbes, ежегодно Рианна зарабатывает около $40 млн. Основную часть дохода составляют рекламные контракты и коллаборации с модными брендами, принадлежащими компании LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton миллиардера Бернара Арно.

Кроме того, Рианне принадлежит косметическая марка Fenty Beauty — по данным Forbes, 15% компании принадлежат певице, 50% — LVMH. Кто контролирует оставшиеся 35% компании, не уточняется. За первый год продаж Fenty Beauty принесла Рианне €570 млн. Разрекламировать косметику помог Instagram-аккаунт Рианны, на который подписан 71 млн человек, отмечает Forbes.

Также Рианна владеет линией нижнего белья Savage X Fenty (вместе с с группой компаний TechStyle Fashion) и зарабатывает миллионы долларов на выступлениях и альбомах.

Подробнее о дизайнерском бренде Рианны — в материале «Коммерсант FM».