Игорь Колыванов ушел с поста главного тренера «Торпедо»

Игорь Колыванов покинул пост главного тренера московского «Торпедо» в связи с истечением срока контракта, говорится в группе футбольного клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что новым главным тренером «Торпедо» может стать бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич. Команда объявит о подписании контракта в ближайшие дни.

Игорь Колыванов подписал двухлетний контракт с «Торпедо» в июне 2017 года. Под его руководством «черно-белые» заняли первое место в группе «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и вышли в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).