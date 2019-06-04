Заседание по делу «Нового величия» перенесено из-за неявки адвоката

Заседание по делу «Нового величия» в Люблинском районном суде Москвы перенесено на 11 июня из-за неявки Дмитрия Иванова, адвоката подсудимого Вячеслава Крюкова.

Журналистов в зал рассмотрения дела, как и в прошлый раз, не пустили. В соседнем зале была организована трансляция, качество звука оставляло желать лучшего.

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Напомним, по версии следствия, обвиняемые создали экстремистскую организацию «Новое величие» и собирались «свергнуть конституционный строй». Шесть молодых человек были арестованы, им было предъявлено обвинение по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

Обвиняемые утверждают, что просто обсуждали в соцсетях политику, затем к ним присоединился взрослый мужчина, который предложил создать организацию и написать устав. Правозащитники и родственники подсудимых продолжают настаивать, что дело стало результатом провокации со стороны внедренного сотрудника спецслужб.

О том, как началось судебное разбирательство, читайте в публикации “Ъ”.

Дмитрий Кальченко