«Транснефть» и «Роснефть» договорились о поставках сырья Комсомольскому НПЗ

Компании «Роснефть» и «Транснефть» достигли соглашения о поставке 8 млн тонн нефти в год на Комсомольский НПЗ в предстоящие 14 с половиной лет по отводу от нефтепровода Восточная Сибирь—Тихий океан (ВСТО). Как сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу «Транснефти», общая сумма сделки не превышает 49,5 млрд руб. (без НДС).

«Транснефть» начала строительство отвода от ВСТО в феврале 2016 года. Его протяженность составляет 294 км, мощность — 8 млн тонн. Стоимость отвода оценивалась в 47 млрд руб. Изначально строительство планировалось закончить в декабре 2017 года, но сроки переносились, в частности, в связи с отсрочкой финансирования со стороны «Роснефти». В декабре 2018 года, глава трубопроводной компании Николай Токарев сообщил, что потребует от «Роснефти» 1,5 млрд руб. в качестве возмещения убытков за простой отвода от нефтепровода к Комсомольскому НПЗ.