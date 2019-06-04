Azino 777 перестало быть крупнейшим рекламодателем рунета

Подсчеты исследовательской компании Mediascope показали, что запрещенное в России онлайн-казино Azino 777 потеряло свои позиции в списке крупнейших заказчиков видеорекламы на десктопах, сообщает РБК. В первом квартале 2019 года Azino 777 заняло только 60-е место (доля рекламодателя в общих показах видеорекламы 0,3%), тогда как год назад казино располагалось на первой строчке (6,7%).

Исполнительный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин связал снижение количества рекламных роликов Azino 777 с уменьшением числа сайтов, которые показывают эту рекламу. Он отметил, что после подписания антипиратского меморандума в 2018 году правообладатели и интернет-компании «вели активную зачистку поисковой выдачи от пиратских ресурсов». По данным Mediascope, рекламные ролики онлайн-казино в первом квартале 2018 года были зафиксированы на 670 сайтах, год спустя — на 143.

Также пыталась ограничить доступ к сайтам, на которых рекламировалось Azino 777, и ассоциация «Интернет-видео». Как рассказал господин Бырдин, ассоциация подавала жалобы в Роскомнадзор, более чем из 500 жалоб была удовлетворена примерно половина.

Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко в беседе с изданием отметил, что «снижение активности Azino 777 не означает победы над пиратами», потому что по итогам первого квартала третье место в рейтинге рекламодателей занимает не имеющая лицензии букмекерская контора 1XBet. Mediascope подсчитала, что доля 1XBet в общих показах составила 2,4% (у лидера рейтинга Google — 3,3%). За год количество зафиксированных специалистами сайтов с рекламой увеличилось с 59 до 447.

О том, как в топе крупнейших рекламодателей оказался запрещенный ресурс, читайте в публикации “Ъ” «Онлайн-казино поставило на рекламу».