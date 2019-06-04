В Судане объявили о проведении выборов в течение девяти месяцев

Глава переходного Военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил, что в стране пройдут всеобщие выборы в течение девяти месяцев. «В течение девяти месяцев мы сформируем временное правительство для организации выборов»,— сказал господин Фаттах аль-Бурхан во время телеобращения к нации (цитата по Sky News Arabia).

«Объявляю о формировании временного правительства для работы в переходный период. Его задачей станет привлечение к ответственности и отстранение от должности знаковых фигур прежнего режима, замешанных в коррупции, а также создание условий для проведения выборов, чтобы суданский народ смог честно избрать свое руководство»,— сказал глава переходного Военного совета.

Он добавил, что прекращает переговоры с оппозиционными «Силами за свободу и справедливость».

Ранее в Судане начался митинг. Его участники требовали свергнуть переходный Военный совет и передать руководство гражданским властям.

Власти решили разогнать палаточный лагерь демонстрантов, в результате этого погибло более 30 человек, сотни получили ранения.

Подробнее о противостоянии оппозиции и военных читайте в публикации “Ъ” «Битва за Хартум не хартумится».