Apple отказалась от iTunes

На своей ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference компания Apple объявила о своем решении отказаться от iTunes. Сервис, просуществовавший на рынке более 20 лет, Apple заменила тремя новыми приложениями — «Подкастами», «ТВ» и «Музыкой». Купленные ранее записи и созданные плейлисты будут доступны пользователям в новой медиатеке.

Apple также объявила о новой отдельной версии операционной системы iOS для iPad. Она будет иметь улучшенную многозадачность и переработанный домашний экран. Также пользователи iPаd смогут использовать планшеты в качестве второго экрана для macOS.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о намерении американской компании отойти от сервиса iTunes.

Подробнее — в публикации “Ъ”.