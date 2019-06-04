Чемпиона отправили за границу

Финальная серия очередного чемпионата НБА открылась первыми в истории лиги матчами главного противостояния сезона за пределами США. В этих двух встречах «Торонто Рэпторс» принимал у себя в Канаде действующего обладателя титула «Голден Стейт Уорриорс» и обменялся с ним победами.

Про эту финальную серию нужно знать несколько вещей, которые делают ее не то чтобы абсолютно экстраординарным, но довольно занятным событием. Нужно, например, знать, что в предыдущих четырех сезонах у финала была одна и та же вывеска. Титул неизменно разыгрывали два слишком выделявшихся среди всех остальных клуба — «Голден Стейт Уорриорс» и «Кливленд Кавальерс» («Кливленду» он достался в 2016 году, «Голден Стейту» — в 2015-м, 2017-м и 2018-м). Теперь она хотя бы наполовину иная: соперником калифорнийского клуба стал «Торонто Рэпторс». И это примечательная деталь, означающая, что впервые в истории НБА матчи финальной серии проходят за пределами США. «Торонто» попал в сильнейшую баскетбольную лигу мира в 1995 году вместе с «Ванкувер Гриззлис» в рамках ее расширения на казавшийся тогда перспективным канадский рынок. Перспективы, как выяснилось, были не такими уж хорошими, и «Ванкувер» вскоре перебрался в Мемфис. «Торонто» в отличие от него остался на месте, но долго имел статус середняка, пока наконец не выстрелил как следует.

Нужно еще знать, что это первый в нынешнем десятилетии финал, в котором не присутствует баскетбольный фронтмен века Леброн Джеймс. Сначала Джеймс попадал в финальные серии, будучи игроком «Майами Хит», затем — «Кливленда». Перед этим сезоном он ушел в «Лос-Анджелес Лейкерс», но суперсделка вылилась в грандиозный провал: новая команда ярчайшей звезды НБА, от которой многого ждали, умудрилась пролететь мимо play-off.

Про эту серию нужно также знать, что предстартовый расклад в ней был довольно запутанным. То есть в преддверии чемпионата было мало сомнений в том, что «Голден Стейт» снова его стопроцентный фаворит. Он сохранил всех своих лидеров, приносивших клубу титулы,— Стефена Карри, Кевина Дюранта, Дреймонда Грина, Клея Томпсона, сохранил мастерски научившегося управлять выдающимся ансамблем тренера Стивена Керра. Плюс приобрел выступавшего раньше в «Нью-Орлеан Пеликанс» знаменитого центрового Демаркуса Казинса, закрывшего именно ту позицию, которая представлялась едва ли не единственным относительно слабым звеном в бесподобном составе.

Но реальность оказалась для «Голден Стейт» чуть более суровой, чем прогнозы. В регулярном чемпионате он финишировал первым в Западной конференции, однако накопив немало по своим меркам поражений — 25, а в play-off поочередно из-за неприятных травм выбыли Казинс и Дюрант. Ни одна из трех серий с участием «Голден Стейта», предшествовавших финальной, не растянулась на максимальную, в семь матчей, дистанцию, но борьба была во всех. Даже в той, что он всухую выиграл, сражаясь за финал, у «Портленд Трейл Блэйзерс». В матчах с ним калифорнийцы все время вынуждены были отыгрывать колоссальные, зашкаливавшие за 15 очков отставания.

«Торонто» удивил, расставшись летом с наставником Дуэйном Кейси, только что признанным в НБА тренером года, и назначив на вакантную должность его ассистента Ника Нерса. Но в Нерсе быстро обнаружились таланты главного, а еще важнее, что сработал обмен, который «Торонто» провернул с «Сан-Антонио Сперс». В результате он получил форварда Кавая Леонарда, который заиграл так, что его принялись сравнивать с Леброном Джеймсом — не сегодняшним, а пиковым.

Так вот, «Торонто» ворвался в play-off со второго места в Восточной конференции, но имея на победу больше, чем «Голден Стейт», обыгранный, кстати, канадской командой в обоих матчах регулярки, а в полуфинале вышиб «посеянного» выше всех «Милуоки Бакс». И накануне финала безнадежным аутсайдером его никто уже не называл, вспоминая и об этих цифрах, и о том, что у новичка решающей серии преимущество своей площадки, и о том, что по игре он не выглядел значительно слабее «Голден Стейта».

Старт противостояния туман не сильно развеял. «Торонто» взял первый матч — 118:109, «Голден Стейт» — второй (109:104). У выигрыша на чужом поле, конечно, значительная ценность. Но достался он калифорнийцам, по сути, благодаря одному фантастически удачному для них и неудачному для «Торонто» недолгому отрезку в начале третьей четверти. По ходу его хозяева смазали восемь бросков подряд, совершили пять потерь и подарили отстававшим гостям 18 безответных очков. Если бы не они, «Торонто» наверняка дожал бы чемпиона.

Алексей Доспехов