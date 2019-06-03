Мэр Екатеринбурга предложил сократить список площадок для строительства храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил сократить до пяти список предлагаемых площадок для опроса по строительству храма Cвятой Екатерины. Он отметил, что основными площадками сейчас являются пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной, недостроенная гостиница рядом с местным цирком, пустырь в центре города за Макаровским мостом, площадь Труда, заброшенная больница скорой помощи и по-прежнему сквер около театра драмы.

«Мы рассчитываем на этой неделе еще раз с архитекторами проговорить эту тему и предложить в пределах пяти площадок, которые могут быть вынесены на обсуждение. Дальше рабочая группа определяет механизм (опроса)»,— сказал господин Высокинский на первом заседании рабочей группы по строительству собора («РИА Новости»). По его словам, архитекторы тоже вносят свои предложения, чтобы храм стал украшением города. Господин Высокинский добавил, что есть четкий критерий — площадка должна быть либо в государственной, либо в муниципальной собственности, либо иметь возможность выкупа.

Храм планировалось построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. Изначально под строительство был выделен участок в сквере воздел драмтеатра, что вызвало разногласия среди горожан. В результате митингов с 13 по 16 мая были задержаны более 100 человек. Волнение утихло только после того, как в ситуацию вмешался президент РФ Владимир Путин. Он предложил принять решение о возведении храма путем опроса, который в итоге показал, что большинство жителей считают выбранное место неудачным для строительства. Позже екатеринбургские власти объявили о сборе предложений о месте строительства храма. 31 мая был объявлен шорт-лист из площадок для возможного строительства храма Святой Екатерины.

Подробнее о ситуации вокруг храма — в материале “Ъ” «Куда ни глянь, всюду храм».