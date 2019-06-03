Красная площадь снова открыта после эвакуации

Вход на книжный фестиваль «Красная площадь» снова открыт, сообщил корреспондент “Ъ”. Ранее сообщалось, что ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждал, что эвакуация связана с учениями.

В 14:32 охранники фестиваля сообщили, что ГУМ снова начал работу. Также были открыты два входа на Красную площадь со стороны улицы Ильинка и со стороны Воскресенских ворот. Однако вход со стороны Никольской по-прежнему закрыт.

«Действительно, была эвакуация, но какая-то плановая. Мы на улице были минут 20. Площадь открыта, фестиваль работает, люди ходят, покупают книги, ни одно мероприятие не отменилось. Сейчас идет концерт памяти Андрея Дементьева. Людей выводили только из ГУМа»,— сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Валерия Лебедева