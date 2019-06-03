Завод «Кристалл» планирует быстро вернуться к штатной работе после взрывов

Завод «Кристалл» в Дзержинске настроен оперативно вернуться в нормальный режим работы после взрывов на предприятии, говорится в сообщении завода во «Вконтакте». Отмечается, что ситуация на предприятии находится под контролем.

«В настоящее время создана комиссия по расследованию причин аварии, комиссия АО "Спецхимия" по чрезвычайному происшествию на АО "ГосНИИ Кристалл". Уже в субботу,1 июня, был создан оперативный штаб по ликвидации последствий инцидента»,— говорится в сообщении. К настоящему моменту сформированы бригады из работников для восстановления зданий и ликвидации последствий взрывов.

Взрывы прогремели в цехе по производству тротила днем 1 июня. В соседних домах взрывной волной выбило стекла, было повреждено почти 200 зданий. От взрывной волны пострадало около 70 детских садов и 31 школа. Следователи возбудили дело о нарушении требований промышленной безопасности (по ч. 1 ст. 217 УК РФ ).

Подробнее об инциденте читайте в публикации “Ъ” «Взрывы кристальной частоты».