Кремлю неизвестно о возможности недопуска России на ОИ-2020 в Японии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию The Sunday Times об угрозе отстранения России от участия в летней Олимпиаде в Токио в 2020 году. Господин Песков заявил, что Кремль ничего не знает о вероятности недопуска российских спортсменов до ОИ-2020.

«Нам об этом ничего неизвестно. Но в любом случае не газета Sunday Times определяет состав участников Олимпиады в Японии»,— сказал журналистам представитель Кремля.

Как утверждало британское издание, Россию могут не допустить до летних Игр из-за скандала с прыгуном Данилой Лысенко. Он представил в антидопинговые органы фальшивую справку о том, что в день проведения внесоревновательного теста он болел. Источники утверждают, что о происхождении документа знали руководители Всероссийской федерации легкой атлетики.

Подробности — в публикации “Ъ” «Российская легкая атлетика провалила тест на справку».