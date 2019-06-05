Школам нашли партнеров

Внешэкономбанк и ГК «Просвещение» планируют запустить в Нижегородской области строительство 13 школ, что позволит обеспечить местами для учебы 14,9 тыс. учеников. Это позволит ускорить реализации госпрограммы Нижегородской области в части создания современной образовательной инфраструктуры, а также помочь с решением проблемы вторых смен в школах. Проект предполагает создание образовательных площадок «под ключ», предусматривая не только строительство и укомплектование школ необходимым оборудованием, но и разработку учебной программы, где упор будет сделан на предпрофессиональную ориентацию и подготовку школьников.

Образованию не хватает инвесторов

Проектов государственно-частного партнерства в области образования в России пока немного. Федеральный закон №224 «О государственно-частном партнерстве» вступил в силу в начале 2016 года, однако в рамках федерального финансирования ни один образовательный проект так и не был реализован. Но помимо 224-ФЗ существует также закон 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в рамках которого уже реализуется ряд проектов. При этом проекты ГЧП активно осуществляются в регионах в рамках местных нормативных актов.

Как сообщила “Ъ” Людмила Ильичева, директор Центра государственно-частного партнерства Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, профессор кафедры управления проектами и программами, «в настоящее время на официальном сайте РФ для размещения информации по проведению торгов размещена информация о 5416 конкурсах на право заключения соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве», «из них в отношении объектов образования, культуры и спорта — 70 конкурсов». Кроме того, эксперт отметила, что на платформе поддержки инфраструктурных проектов РОСИНФРА содержится информация о 40 проектах в рамках ФЗ 224, еще 45 проектов находятся на предынвестиционной стадии. На концессионной основе (115-ФЗ) реализуются проекты строительства дошкольных учреждений и несколько проектов по строительству школ.

Федеральный закон о ГЧП предусматривает довольно сложную процедуру инициации проекта частным партнером, отмечает Людмила Ильичева: предложение о реализации проекта партнерства представляет собой фактически полную предпроектную подготовку в отношении потенциального объекта, что по существующей практике составляет примерно от 5% до 10% от объема общего финансирования строительства или реконструкции. Кроме того, частный инициатор проекта должен иметь банковскую гарантию в размере не менее 5% от общего объема финансирования, а также всю разрешительную документацию, дающую право субъекту осуществлять соответствующий вид деятельности (лицензии, членство в СРО и т. д.). Также частный партнер вправе привлечь подрядную организацию, которая имеет все необходимые лицензии. Все это предоставляется публичному партнеру, который при этом вправе принять решение о невозможности реализации проекта ГЧП. Если же публичный партнер и уполномоченный государственный (муниципальный) орган принимают решение о реализации проекта, объявляется конкурс.

Кроме того, по закону о ГЧП заключение соглашения возможно только в отношении объектов недвижимого имущества или движимого в составе недвижимого. «Это препятствует реализации отношений ГЧП в сфере объектов интеллектуальной собственности, что в условиях цифровой экономики также не способствует стимулированию частной инициативы»,— считает Людмила Ильичева, отмечая, что существует и неопределенность в налоговом законодательстве по отношению к проектам ГЧП. «Например, если частному партнеру в рамках реализации ГЧП-проекта передается имущество, это влечет за собой необходимость уплаты соответствующих налогов, хотя никаких доходов частный партнер еще не получил»,— говорит эксперт. Что касается реализации проектов ГЧП в отношении объектов социальной инфраструктуры, в частности школ, то закон о ГЧП предусматривает переход права собственности на объект партнерства к частному партнеру.

«Если финансируются объекты социальной инфраструктуры, это получается больше меценатство, нежели ГЧП»,— полагает Людмила Ильичева. По ее словам, в части регионов страны 70% средств, выделяемых регионам на проекты ГЧП, возвращаются в федеральный бюджет из-за некачественного состояния подготовки проектов ГЧП. Тем не менее, отмечает эксперт, в стране имеется достаточная законодательная база для осуществления проектов ГЧП, тем более что всегда существует возможность учесть специфику региона и отразить в региональных законодательствах. Напомним, в ряде регионов в течение последних нескольких лет проекты ГЧП в области образования реализуются именно благодаря региональным поправкам в законодательство: детские сады или школы возводились по всей России, в частности в Санкт-Петербурге, Московской, Томской областях, Республике Коми, ХМАО, ЯНАО.

Проблема активно обсуждалась еще год назад: в мае 2018-го на Петербургском экономическом форуме в рамках дискуссии о государственно-частном партнерстве отмечалось, что до 2025-го в России необходимо построить около 2 тыс. школ (это потребует примерно 2 трлн руб.) — такое количество образовательных учреждений даст возможность полностью отказаться от второй смены, обеспечить всех детей школьного возраста местами в образовательных учреждениях, а также создать в школах современную информационно-образовательную среду.

Участники дискуссии напоминали, что президент РФ в указе о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года заявил о необходимости обеспечить «глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования». В настоящее время, как констатировала гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, «на уровень регионов переданы в основном федеральные полномочия в части проведения социальной политики, но переданы без финансирования»: «И сегодня стоит вопрос у регионов, где найти ресурсы, как внутренние, так и внешние, чтобы выполнить эти задачи и серьезно обновить материально-техническую базу».

Тогда же президент группы компаний «Просвещение» Владимир Узун отмечал, что для достижения поставленных президентом РФ задач «нужна новая педагогическая среда, дорогостоящее технологическое и лабораторное оборудование, принципиально иная школьная инфраструктура». По его словам, эти расходы целесообразны лишь в больших школах—крупных образовательных комплексах и «Просвещение» готово реализовать совместно с государством проект по созданию эффективных школ.

Школы нового формата

Эксперимент по созданию образовательной инфраструктуры в рамках механизма государственно-частного партнерства начнется в Нижегородской области — его участниками станут ГК «Просвещение» и госкорпорация ВЭР.РФ. Отметим, что Нижегородская область входит в десятку лучших в рейтинге развития регионов России по уровню ГЧП, размещенном на платформе поддержки инфраструктурных проектов РОСИНФРА. Как пояснили «Ъ Review» в «Просвещении», проект по созданию новых школ реализуется не в рамках федерального законодательства: «Будет региональное соглашение по ГЧП, но часть денег выделяется из федерального бюджета».

В рамках проекта, который будет осуществляться в два этапа, предполагается создать в регионе 14,9 тыс. мест для школьников, построив 13 школ. В ходе первого этапа (2020–2022 годы) будут построены шесть школ на 8,1 тыс. мест и три школы по 1,5 тыс. мест в Нижнем Новгороде, а также создано 3,6 тыс. мест в городах Кстово, Дзержинск и Арзамас. В ходе второго этапа (2022–2024 годы) в регионе планируется создать 6,8 тыс. мест еще в ряде населенных пунктов. Всего в регионе работает 896 образовательных организаций, которые посещают более 321 тыс. человек, при этом 26,6 тыс. детей учатся во вторую смену. Потребность в местах для учеников, согласно госпрограмме Нижегородской области, оценивается более чем в 36,3 тыс., не хватает 62 образовательных учреждений.

«Как образовательный интегратор, "Просвещение" изменяет текущий процесс планирования строительства школы,— рассказал "Ъ Review" вице-президент Группы компаний "Просвещение" Алексей Шаповалов.— Мы начинаем работать с идеи создания содержательной инфраструктуры, основанной на анализе потребностей региона». По его словам, чтобы сформировать предпрофессиональную направленность школы, учитываются экономические показатели региона, также разрабатывается профиль потенциальных рабочих мест и анализируются потребности предприятий региональной экономики. В итоге требования к соответствующей инфраструктуре становятся основой в проектировании школы, пояснил господин Шаповалов.

Проект школы готовится «под ключ»: должна быть сформирована педагогическая концепция, подготовлен или скорректирован проект здания с учетом этой концепции, сформировано педагогическое и управленческое ядро. Предпрофессиональная направленность школы будет представлена моделью «старшая школа—региональный вуз—работодатель», и это, по мнению разработчиков проекта, поможет решить задачу подготовки и сохранения кадров в регионе. Предполагается, что возводимые образовательные учреждения будут школами полного дня, функционирующими с 8:00 до 20:00.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 18,4 млрд руб. На июль 2019 года запланированы подача и рассмотрение предложений. Заключить соглашения предполагается до 1 октября 2019 года, проектирование должно завершиться до 31 декабря 2019 года. А к началу учебного сезона 2022 года объекты должны быть сданы. Реализация проекта позволит выполнить госпрограмму на 35% за счет внебюджетных средств.

Отметим, что это не первый проект ВЭБа, который запланирован в Нижегородской области. В ноябре 2018 года глава регионального министерства имущественных и земельных отношений Сергей Баринов в ходе совещания в Министерстве просвещения РФ по вопросу создания эффективной модели государственно-частного партнерства в модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления сообщил о планах по заключению соглашения между правительством области и Внешэкономбанком о сотрудничестве в области восстановления детских лагерей на территории региона на основе ГЧП.

Антон Перин, старший вице-президент ВЭБ.РФ: Для ВЭБ.РФ реализация целей национальных проектов и развитие городской среды, к чему несомненно относится и строительство школ, входят в число приоритетных направлений. С учетом наличия высокой потребности в новых образовательных местах проекты государственно-частного партнерства в строительстве школ могут быть реализованы при поддержке институтов развития, которые, с одной стороны, обеспечивают инвестора выгодными условиями реализации, с другой — гарантию финансовым институтам, которые часто с большой опаской относятся к социальным инициативам. Наш проект круглогодичного лагеря, возможно, станет одним из крупнейших социальных инвестиционных проектов в стране, направленных на развитие инфраструктуры детского отдыха, который должен сочетать в себе все самые современные практики и достижения как в области инфраструктуры, так и в области развития и образования детей.

Как сообщили «Ъ Review» в компании «Просвещение», группа вышла с инициативой создания сети лагерей на уже существующих земельных участках, не использующихся по тем или иным причинам, но предназначенных для функционирования детских лагерей. «Таких участков около 700 по стране, а потенциальный объем инвестиций с привлечением частного капитала — примерно 140 млрд руб. для воссоздания в необходимом объеме системы детского летнего отдыха»,— рассказали в компании, отметив, что основными направлениями функционирования детских лагерей отдыха «будут образовательное, культурно-историческое, патриотическое и спортивное».

В рамках развития детского отдыха сейчас рассматривается проект крупнейшего детского круглогодичного лагеря. Идея проекта уникальна сама по себе, по предварительным расчетам, это будет один из крупнейших лагерей в России, который сможет объединить в себе самые передовые практики организации детского отдыха одновременно с реализацией программ дополнительного образования. Также подобные проекты предполагается реализовать в нескольких регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов, первыми должны стать проекты в Нижегородской и Калининградской областях. «Проблема детского летнего отдыха в каникулярный период стоит достаточно остро, — констатировали собеседники "Ъ Review".— Значительную часть детей родители отправляют в лагеря дневного пребывания по причине психологической неготовности родителей, боязни за безопасность, качественное питание и уход за ребенком, непонимания пользы от пребывания ребенка в лагере и серьезных проблем с инфраструктурой».

Мария Иванова, Валерия Мишина