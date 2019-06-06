Интеллектуальная доставка

В 2019 году российский рынок электронной торговли, по прогнозу Ассоциации компаний интернет-торговли, может достичь 1,4 трлн руб., а его темпы роста в последние годы составляют 20–25%. Это направление в перспективе внесет наибольший вклад в обеспечение роста цифровой экономики в стране, но для его непрерывного развития потребуется до автоматизма отладить систему логистики. В цифровом мире покупатели уже привыкают к быстрым срокам доставки и не прощают ошибок курьеров и почтовых сервисов. Чтобы гарантировать потребителям качественные условия и оптимальные сроки доставки, «Почта России» создает единую экосистему цифровой логистики по всей стране.

Три уровня доставки

По прогнозам «Почты России», объем электронной торговли в России может в перспективе вырасти до 5–7 трлн руб. Одной из основных задач компании при достижении этой цели развития экономики является создание в России высокотехнологичных логистических центров. Осенью 2018 года «Почта России» вместе с банком ВТБ закрыла сделку по созданию компании «Национальные логистические технологии», которая должна за два года запустить сеть из 38 логистических почтовых центров общей площадью 400 тыс. кв. м. Как отмечал глава «Почты России» Николай Подгузов на встрече с президентом Владимиром Путиным 25 марта, создание центров необходимо, чтобы у предприятия была логистическая цифровая платформа, которая будет обслуживать потоки электронной торговли, ориентированной как на внутренний рынок, так и импортно-экспортные и транзитные потоки. Объем инвестиций в логистику «Почты России» составит около 34 млрд руб. в ближайшие три года.

Строящаяся сеть логистических центров будет трехуровневой. Первый уровень состоит из семи логистических хабов — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Хабаровске, которые расположены в аэропортах или в непосредственной близости от них. Такие хабы обеспечат высокую степень автоматизации процессов и возможностью производить как импортно-экспортные операции по отправке посылок, так и фулфилмент — отправку товаров по заказам клиентов через российские онлайн-магазины со специально выделенных складских зон.

Второй уровень из десяти терминалов расположится в городах-миллионниках и будет обладать автоматизированной сортировкой посылок и складскими зонами для хранения и обработки заказов. Третий же уровень из 21 логистического терминала обеспечит сервис по доставке онлайн-заказов в городах и областях с населением более 500 тыс. человек. Запуск логистических центров обеспечит доставку товаров покупателям уже на следующий день после онлайн-заказа во всех крупнейших городах страны и через день — в областных центрах.

По словам господина Подгузова, в результате усовершенствования логистической системы «Почта России» сможет через два-три года доставлять посылки между городами с населением более 500 тыс. человек за один-два дня. «Почта России» намерена взять на себя всю цепочку движения товаров: от оплаты заказа на сайте до его доставки в регионы страны. Наиболее затратный по времени этап доставки заказа «Почта России» сможет объединить со свой логистической «трубой». «Логистические центры будут организованы именно в такой конфигурации, что позволит сильно сократить время доставки и повысить ее качество»,— подчеркивает Николай Подгузов.

Раскинуть сети

«Почта России» уже приступила к формированию логистической экосистемы. В ближайшее время планируется вывести качество доставки в ряде регионов, в частности в Москве, на самые высокие рыночные показатели, заверяют на предприятии. Для этого уже в январе была открыта и введена в промышленную эксплуатацию вторая очередь логистического почтового центра «Внуково-2». Он способен обрабатывать более 1 млн писем и посылок ежедневно и позволит «Почте России» нарастить объем поступающих отправлений и сократить сроки доставки посылок в Москве и Московской области, в том числе потока онлайн-покупок. Заказы из интернет-магазинов в столичном регионе будут доставляться в течение одного дня.

В начале лета будет объявлен конкурс на возведение комплекса зданий логистического центра международного почтового обмена в Ростове-на-Дону. Компания-подрядчик будет выбрана на основании лучшего ценового предложения и наличия опыта проведения соответствующих работ.

Строительство логистического хаба в Ростове-на-Дону позволит «Почте России» сократить сроки доставки отправлений на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. По словам первого заместителя генерального директора «Почты России» по инфраструктуре Алексея Скатина, закупочные процедуры будут завершены уже в начале третьего квартала, тогда же начнется строительство. В Ростове-на-Дону логистический центр расположится на участке площадью около 10 га в непосредственной близости от аэропорта Платов. Максимальная мощность сортировочного центра составит 1,5 млн посылок и писем ежедневно. А его площадь превысит 50 тыс. кв. м, около 20% из них будет занимать склад фулфилмента, где будет происходить сборка заказов из интернет-магазинов. Это позволит предприятию доставлять заказы из интернет-магазинов адресатам в течение двух-трех дней. Объект планируется ввести в эксплуатацию к концу 2020 года.

Переход на цифру

Для повышения эффективности логистической сферы «Почта России» сокращает количество ручных операций, внедряя цифровые технологии. Так, уже по всей стране завершено внедрение автоматизированной информационной системы «Сорт-мастер» более чем на 1050 региональных сортировочных узлах, а также на Московском и Санкт-Петербургском автоматизированных сортировочных центрах. Внедрение системы, разработанной на базе отечественного софта, позволяет региональным сортировочным узлам обмениваться информацией обо всех почтовых отправлениях онлайн и сокращает, таким образом, процесс обработки отправлений. Сверка и корректировка информации происходит автоматически и не требует вмешательства сотрудников почты. При задержке в прохождении отправлений и емкостей через сортировочный узел программа «Сорт-мастер» позволяет выявить этап, на котором произошло замедление, и оперативно устранить его причину.

«Основная задача, стоявшая перед нами,— автоматизировать документооборот при работе с почтовыми отправлениями в сортировочных центрах,— объясняет заместитель генерального директора "Почты России" по логистике Игорь Чебунин.— Раньше документы формировались вручную и на это уходило значительное время. С внедрением нового программного продукта все сопроводительные документы в сортировочных участках заполняются автоматически, а процесс обработки почтовых отправлений фиксируется на общем сервере».

В этом случае любая автоматизация, особенно в части процессов сверки информации, позволяет и увеличить скорость обработки, и уменьшить количество ручных ошибок, которые неизбежны на таком объеме операций, отмечает директор группы консультирования в области IT KPMG в России и СНГ Алена Дробышевская: «Это направление развития кажется очень логичным и правильным, и именно за счет него можно значительно ускорить процессы доставки и улучшить клиентский опыт, связанный со скоростью и качеством услуг».

В числе других проектов, которые бы повышали эффективность логистики «Почты России» и доставки онлайн-заказов электронной коммерции, эксперт называет проекты, связанные с оптимизацией логистики доставки, которые учитывают тип груза, возможные альтернативные варианты доставки в сочетании со скоростью и стоимостью, загрузку транспорта и прочие факторы. Возможен также вариант появления системы с дифференцированным ценообразованием на услуги — когда потребители услуг получат возможность выбирать скорость доставки в зависимости от типа отправления и стоимости доставки. «Но для эффективной работы такой системы необходимо предварительное решение целого ряда задач по автоматизации и оптимизации процессов»,— уточняет Алена Дробышевская.

Кирилл Ушаков