Советские марки

Сейчас в это трудно поверить, но в свое время СССР был одной из ведущих мировых держав по продаже мотоциклов: вплоть до середины 1980-х годов советская промышленность ежегодно выпускала просто огромное число мотоциклов — свыше 1,5 млн единиц в год! Мотозаводы в стране работали по четкой плановой производственной программе: Ирбитский под Екатеринбургом выпускал тяжелые мотоциклы («Урал» с объемом двигателя свыше 500 куб. см), Ижевский — средние («Иж-Планета», «Иж-Юпитер» и др. с моторами 350 куб. см), Ковровский под Владимиром — легкие (например, «Восход» — около 200 куб. см). На Украине производились мотоциклы «Днепр», в Белоруссии — «Минск». Мототехника также активно поставлялась из братских социалистических стран. Особо почитаема была чешская «Ява».

С распадом СССР рухнула и вся советская мотоциклетная промышленность. С одной стороны, на рынок хлынул поток импортных мотоциклов — таможенными пошлинами мототехника не защищалась. Но главное, на мотоциклы в стране попросту пропал спрос. Такую технику в СССР покупали не от хорошей жизни: их владельцами становились те, кому не хватило денег на автомобиль. С появлением доступных авто среднестатистический российский потребитель перестал видеть смысл в передвижении на двух колесах, когда есть возможность ездить на четырех.