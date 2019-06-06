Акции вернули первенство

Май оказался успешным для всех классов финансовых активов. По расчетам «Денег», наибольший доход принесли вложения в акции российских компаний, локомотивом роста которых стали ценные бумаги «Газпрома». Неплохой доход принесли отраслевые ПИФы, а также фонды широкого рынка акций и облигаций. Убыточными оказались отдельные категории фондов и валютные вклады, но в том случае, если их пришлось бы закрывать.

Акции

Спустя четыре месяца самый высокий доход принесли вложения в акции российских компаний. В мае индекс Московской биржи впервые в своей истории поднялся выше уровня 2600 пунктов. За месяц, завершившийся 22 мая, индекс вырос на 3,2% и закрепился у отметки 2640 пунктов. В результате индекс оказался в числе лидеров роста среди рынков развитых и развивающихся стран. По данным агентства Bloomberg, за аналогичный период ведущие европейские индексы снизились на 3–6%, американские индикаторы потеряли в пределах 2%. Азиатские индексы потеряли 4–7%. Худшую динамику продемонстрировал китайский SSE Composite, обвалившийся за месяц более чем на 10%, до отметки 2891 пункт.

Начало мая не предвещало столь успешного результата. В период с 30 апреля по 13 мая индекс Московской биржи снизился на 1,8%. Этому способствовали заявления президента США о намерении повысить пошлины на китайские товары объемом импорта в $200 млрд с 10% до 25%. Однако уже в середине месяца ситуация на российском рынке кардинально изменилась. По итогам торгов 14 мая индекс Мосбиржи вырос почти на 2%. Этому способствовали новости о том, что правление «Газпрома» рекомендовало дивиденды по итогам 2018 года в размере 16,61 руб. на акцию (доходность 8%). Выплаты будут максимальными за всю историю монополии. Новость оказалась неожиданной для аналитиков и рынка, поэтому вызвала взлет стоимости акций «Газпрома», которые за один день прибавили более 16%. За четыре недели инвесторы могли заработать на акциях газового монополиста более 28 тыс. руб. «Высокие цены на сырье создают большой свободный денежный поток и позволяют компаниям повышать дивиденды: "Газпром", "Норильский никель", "Газпром нефть", "Татнефть", "Северсталь"»,— отмечает заместитель гендиректора по фондовым операциям УК ТФГ Равиль Юсипов.

Впрочем, не все российские акции были прибыльными для своих покупателей. Вложив 100 тыс. руб. в ценные бумаги АЛРОСА и «Аэрофлота», инвестор мог потерять за месяц 6,6 тыс. руб. и 7,6 тыс. руб. соответственно. Отставание акций «Аэрофлота» от рынка связано с ростом цен на нефть, который ведет к росту затрат на топливо. По данным Reuters, за последние четыре недели российская нефть марки Urals подорожала на 3% и закрепилась возле отметки $73 за баррель. Дополнительное давление оказала катастрофа с самолетом SSJ 100 в Шереметьево.

ПИФы

Весьма успешными в минувшем месяце были и инвестиции в паевые инвестиционные фонды. В мае самую высокую прибыль обеспечили вложения в фонды, ориентированные на компании электроэнергетики и потребительского рынка. По оценке «Денег», основанной на данных Investfunds, по итогам четырех недель вложения в фонды данных категорий обеспечили бы инвесторам доход на уровне 1,7–4,3% и 1,6–3,4% соответственно. Данные фонды были аутсайдерами на рынке открытых ПИФов по итогам 2018 года. В 2019 году фонды электроэнергетики выигрывают от позитивных изменений в регулировании, прежде всего для сетевых компаний. Кроме того, инвесторов привлекают высокие дивиденды по акциям ряда энергокомпаний, которые достигают 10–13% от их курсовой стоимости. Спрос на компании потребительского рынка связан с укреплением курса рубля.

Высокий доход продолжают приносить фонды нефтегазовых компаний. Такие паи принесли инвесторам за месяц до 2 тыс. прибыли с инвестиций в 100 тыс. руб. Этому способствуют высокие цены на нефть, а также бурный рост акций «Газпрома».

Заработать инвесторы могли и на других категориях фондов: смешанные инвестиции, индексные фонды, а также фонды облигаций. По расчетам «Денег», фонды этих категорий смогли бы принести своим инвесторам от 0,6 тыс. руб. до 1,8 тыс. руб.

На фоне стабильно высокого дохода начал восстанавливаться интерес частных инвесторов к паевым фондам. По данным Investfunds, за минувший месяц в розничные ПИФы было вложено почти $800 млн, что более чем втрое выше оттока в апреле. К тому же это первый результат со знаком плюс с октября прошлого года. «Продукты управляющих компаний будут пользоваться популярностью, поскольку ставки по депозитам, скорее всего, продолжат снижаться. На фоне продолжающегося замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий, а также отсутствия новостей относительно новых санкций со стороны США, возвращения нерезидентов на российский рынок ЦБ будет готов снижать ключевую ставку, что сделает банковские депозиты гораздо менее привлекательными. При этом управляющие компании предлагают широкий спектр продуктов как для консервативных, так и для более агрессивных инвесторов»,— отмечает директор департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктор Барк.

Вклады

Второй месяц подряд наблюдается снижение ставок по банковским вкладам. В апреле средняя максимальная ставка десяти крупнейших банков по рублевым вкладам сроком на месяц впервые в этом году опустилась ниже уровня 7,5% годовых, что на 0,04 процентного пункта (п. п.) ниже показателя месячной давности. По сравнению с пиковым значением в середине марта ставка опустилась на 0,23 п. п. В мае депозит на 100 тыс. руб. принес бы своему держателю доход в размере 630 руб.

В минувшем месяце резко сократились потери по валютным вкладам. Если в апреле депозит в долларах обесценил бы вложения (с учетом обменных курсов банков) на 2,2 тыс. руб., то в мае только на 150 руб. Убыток по вкладу, номинированному в евро, снизился с 2,3 тыс. руб. до 900 руб.

Уникальность текущей ситуации в том, что обесценение валютных вкладов произошло на фоне укрепления курса доллара и незначительного ослабления курса европейской валюты. За минувший месяц курс американской валюты на Московской бирже укрепился на 35 коп., до отметки 64,24 руб./$, курс евро снизился всего на 8 коп., до отметки 71,74 руб./€. Однако негативное воздействие на валютный вклад оказала разница между курсом, по которому банк покупает и продает валюту клиенту, и рыночным курсом. Этот спред составляет в среднем 50 коп. по доллару США и 30 коп. по евро.

В ближайшие недели аналитики не исключают дальнейшего укрепления рубля, а значит, валютные вклады продолжат обесцениваться. «На геополитической арене внимание США все больше смещается на торговый спор с Китаем и иранскую проблематику, для российских активов в этих условиях "санкционная пауза" может продолжиться. К тому же поддержку им оказывают высокие цены на нефть»,— отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Золото

Символическую прибыль принесли инвесторам вложения в золото. По расчетам «Денег», купив 18 апреля драгоценный металл на 100 тыс. руб., инвестор мог получить через месяц 420 руб. чистого дохода. Еще меньше принес бы биржевой фонд, ориентированный на драгоценный металл.

Низкая доходность вложений в благородный металл связана с негативной динамикой цен на него. C апреля стоимость золота снизилась на 0,24%, до $1270 за тройскую унцию. Это стало отражением роста курса доллара на мировом рынке. По данным Reuters, индекс DXY (курс доллара по отношению к шести ведущим валютам) вырос в минувшем месяце на 1,1%, до 98 пунктов. Это ведет к переоценке всех сырьевых активов.

Снижение цен на золото было с лихвой компенсировано более сильным снижениеv курса доллара в России (минус 0,6%). В результате рублевые инвестиции в драгоценный металл принесли символический, но доход.

С учетом сохраняющихся геополитических рисков инвестиции в золото не теряют актуальности, отмечают аналитики. «Торговые споры не перерастут в полномасштабную торговую войну. Тем не менее мы также не ждем их быстрого завершения. Поэтому мы сохраняем нейтральный взгляд на промышленные металлы и позитивный взгляд на золото, которое получит поддержку со стороны неопределенности на финансовых рынках»,— отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке.

Виталий Гайдаев