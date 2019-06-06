Стахановскими темпами

Столь высокими темпами, как в этом году, Минфин России еще ни разу не занимал в своей истории. За неполные пять месяцев министерство привлекло на внутреннем рынке рекордную сумму, перевыполнив план по заимствованию за полугодие. В таких условиях Минфин может сократить объемы заимствований и занимать по наиболее выгодным ставкам. Это неизбежно приведет к дальнейшему росту стоимости ОФЗ на вторичном рынке и снижению их доходности.

В этом году Минфин резко нарастил активность на долговом рынке. По оценкам «Денег», основанным на данных министерства, за неполные пять месяцев на внутреннем рынке было привлечено почти 1,25 трлн. руб.— рекордный показатель для этого периода времени за всю новую историю. Это вдвое выше объема заимствований за аналогичный период прошлого года и на четверть выше показателя за весь 2018 год. В результате Минфин смог досрочно выполнить план по заимствованию на первое полугодие. Согласно плану, Минфин должен был занять на рынке до 1,05 трлн руб. Таким образом, уже 22 мая он был перевыполнен на 19%.

Перевыполнил годовые планы Минфин и по заимствованиям на внешнем рынке. В марте министерство вышло на рынок с двумя выпусками новых 16-летних долларовых евробондов, а также дополнительным выпуском 5-летних госбумаг в евро. Всего было реализовано еврооблигаций на $3 млрд и €750 млн. Это значительно выше объема, заложенного Минфином в программу внешних заимствований на этот год ($3 млрд).

Нерезиденты перетягивают ОФЗ

Столь высоких результатов привлечений удалось добиться за счет восстановления интереса международных инвесторов к российскому суверенному долгу. Это подтверждают наблюдения опрошенных экспертов и оценки ЦБ. По данным Центрального банка, в период с января по апрель нерезиденты увеличили объем вложений в ОФЗ на 455 млрд руб., в том числе в апреле — на 183 млрд руб. В итоге в конце рассмотренного периода доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла до 27,1% с 26,2% в конце марта. При этом покупки ведутся не только на вторичном рынке, но и на первичном. По данным ЦБ, иностранцы выкупили на аукционах ОФЗ в апреле 41,6% от объема размещения против 40,7% в марте. «Несмотря на то что ОФЗ представляют не самые высокие абсолютные реальные ставки по сравнению с другими развивающимися рынками, нерезиденты идут в рублевые бумаги, так как ожидают наиболее раннее и сильное снижение ключевой ставки в России. Совокупность сильных профицитов счета торговых операций и бюджета, растущие ЗВР дают на фоне снижающейся инфляции четкое основание ожидать снижения ставки в июне аж на 50 базисных пунктов»,— отмечает заместитель гендиректора по фондовым операциям УК ТФГ Равиль Юсипов.

Несомненно, иностранные инвесторы оказывают важное влияние на ситуацию на долговом рынке, но влияют на нее и внутренние инвесторы. По данным ЦБ, крупные системно значимые российские банки тоже были активными участниками аукционов ОФЗ в апреле. В позапрошлом месяце банки приобрели госбумаги на 130 млрд руб. (или 33,5% от объема размещения). С учетом того что ЦБ не увеличивает объем находящихся в обращении купонных облигаций Банка России, ОФЗ являются единственной возможностью для увеличения высоколиквидных активов без потери маржи. Помимо банков и у негосударственных пенсионных фондов накопилась свободная ликвидность. По словам Равиля Юсипова, у НПФ скопилась ликвидность из-за амортизации долгосрочных облигаций периода 2015–2016 годов, когда многие НПФ формировали портфели «до погашения». «Малая ликвидность вторичного рынка и отсутствие первичных размещений корпоративных облигаций подстегивают НПФ идти на размещение в ОФЗ»,— отмечает господин Юсипов.

Перспективы

В таких условиях Минфин задумался о снижении объемов предложения госбумаг и возвращении к практике проведения аукционов с установлением лимитов по объему предложения. Об этом 21 мая заявил глава долгового департамента министерства Константин Вышковский.

Напомним, что в январе Минфин поменял схему проведения аукционов, отказавшись от практики установления предельных объемов предложения госбумаг. Это решение позволило министерству более гибко реагировать на рыночную конъюнктуру, исполняя основной рыночный спрос. В результате объем размещений вырос с 150 млрд руб. в январе до 400 млрд руб. в апреле—мае. «Учитывая, что мы ускоренными темпами выполняем программу заимствований, очевидно, что мы не можем допустить того, чтобы во втором полугодии или четвертом квартале у нас не было возможности предлагать бумаги рынку. Вполне вероятно, что мы можем вернуться к использованию в отдельные моменты первого подхода, предыдущего, когда мы будем заранее объявлять, что такой-то бумаги будет предлагаться до такой-то суммы»,— пояснил Константин Вышковский.

Решение Минфина было позитивно расценено рынками. «Это лишний раз указывает, что Минфин заинтересован в эффективном взаимодействии и коммуникации с рынком»,— говорится в аналитическом отчете «В фокусе РФПИ».

В ближайшие месяцы участники рынка не ждут существенных изменений в тактике заимствований Минфином. Вероятнее всего, министерство пойдет на уменьшение объема в пользу снижения его стоимости. Это уже отразилось на доходности ОФЗ на вторичном рынке. По данным Reuters, 21 мая доходность десятилетних ОФЗ опустилась ниже уровня 8% годовых, достигнув отметки 7,94%. Это минимальное значение с 7 августа 2018 года — даты, предшествовавшей опубликованию подробной информации о новых планируемых американских санкциях против России. За неделю доходность этих облигаций снизилась на 0,22 процентного пункта, а с начала года — почти на 0,9 процентного пункта.

Виталий Гайдаев

Мы рекомендуем отдавать предпочтение качественным корпоративным облигациям

В последние месяцы облигации федерального займа (ОФЗ) активно покупают даже нерезиденты, хотя ранее они в основном сокращали вложения в эти бумаги. Стоит ли российским частным инвесторам следовать их примеру?

Евгений Жорнист, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал»

Чтобы понять причины высокого спроса на ОФЗ, нужно восстановить цепочку предшествовавших событий. Ведь предпосылки для всплеска интереса к российским госбумагам появились еще в прошлом году, когда их цены значительно снизились, а доходности, соответственно, выросли.

Минувший год был довольно сложным. Рынок быстро рос лишь в первые три месяца, после чего началась коррекция. Толчком послужило введение, пожалуй, самых жестких антироссийских санкций — в американский черный список SDN тогда попал целый ряд крупных российских компаний и физлиц. Позднее, в августе, мы наблюдали новую волну снижения котировок ОФЗ, вызванную закрытием позиций глобальными инвесторами на всех развивающихся рынках. Кризисы в экономике Турции и Аргентины, торговые войны, замедление роста мирового ВВП, перспективы повышения ключевых ставок ведущими регуляторами — эти факторы привлекали к себе всеобщее внимание и заставляли сокращать вложения в любые рисковые активы.

Кроме того, на сектор госдолга оказывали давление внутрироссийские новости. Это и рост цен на бензин на фоне падения нефтяных котировок, и решение повысить ставку НДС, и усиление санкционной риторики, и произошедшая девальвация рубля. Логичным следствием всего вышеперечисленного стало ускорение инфляции, из-за которого Центробанку пришлось поднимать ключевую ставку в сентябре, а затем в декабре.

Неизбежное в таких условиях падение цен ОФЗ сопровождалось уменьшением доли нерезидентов на этом рынке. Если на 1 апреля прошлого года они владели 34,5% рублевого госдолга, то к концу декабря показатель снизился до 24,4%.

Ситуация изменилась в начале текущего года. Восстановление цен на нефть, укрепление рубля, значительно более мягкая, чем ожидалось, риторика мировых центробанков и возобновление притока активов на развивающиеся рынки привели к тому, что интерес к ОФЗ стал возвращаться. Показательно, что доля нерезидентов, по данным Банка России, за последние месяцы повысилась почти на три процентных пункта — до 27,1%.

Сейчас Минфин ставит рекорд за рекордом по объемам размещений рублевых госбумаг. Отчасти это объясняется изменением «правил игры» на первичном рынке. С 13 февраля министерство перестало заранее устанавливать лимиты продаж ОФЗ и получило возможность удовлетворять любой объем заявок от покупателей, поданных по приемлемым для него ценам. Фактически результаты размещений теперь зависят только от спроса со стороны инвесторов. А спрос в настоящее время огромен.

С фундаментальной точки зрения ОФЗ действительно этого заслуживают. Инфляция, по всей видимости, прошла свой пик в марте и взяла курс на снижение. Инфляционные ожидания также уменьшаются. Среди стран с развивающейся экономикой Россия выгодно выделяется низкой долговой нагрузкой, профицитом бюджета и счета текущих операций, а также огромными золотовалютными резервами. Вместе с тем последние данные по динамике ВВП были довольно слабыми: в первом квартале рост составил всего 0,5% к аналогичному периоду прошлого года. Зато, скорее всего, для Банка России это станет дополнительным аргументом в пользу снижения ключевой ставки. По нашему мнению, вероятность такого шага уже в июне превышает 50%. За ключевой ставкой последуют остальные ставки в экономике — по кредитам, вкладам, облигациям. Соответственно, должен продолжиться и рост котировок ОФЗ.

Конечно, существуют риски, которые могут помешать развитию событий по описанному сценарию. Например, нельзя исключать введения новых серьезных антироссийских санкций, резкого отката нефтяных цен, всплеска турбулентности на глобальных рынках. Но мы считаем, что вероятность реализации этих рисков пока невысока. Отдельно стоит отметить, что продажа Минфином больших объемов ОФЗ позволяет удовлетворять растущий спрос на эти бумаги уже на первичном рынке. В итоге на вторичных торгах доходности почти не снижаются, все еще обеспечивая покупателям ставки до 8% годовых. Вполне возможно, что во втором полугодии министерство будет вынуждено сократить продажи облигаций из-за перевыполнения своего плана по размещениям. Котировкам это должно будет оказать дополнительную поддержку.

Недавно физлицам был доступен и еще один инструмент на рынке госдолга — облигации для населения (ОФЗ-н). Сейчас продажа старых выпусков прекращена, а размещение новых только обсуждается. Впрочем, опыт показывает, что эти бумаги все равно проигрывают классическим госбумагам по реальной доходности и другим параметрам.

Для частных инвесторов, которые хотят разместить капитал в рублях с минимальными рисками, приобретение ОФЗ в текущих условиях выглядит выгодным вложением. Но мы рекомендуем своим клиентам все-таки отдавать предпочтение качественным корпоративным облигациям, которые торгуются с еще более высокими ставками. Включение таких бумаг в портфель требует дополнительного детального анализа, поскольку кредитное качество корпоративных заемщиков сильно разнится.

Для дополнительного повышения доходности нужно следить за рыночной ситуацией и время от времени пересматривать структуру своих вложений. Поступающие на счет купонные выплаты необходимо сразу же реинвестировать, чтобы эти средства тоже приносили доход. Ну а для людей, не имеющих возможности самостоятельно управлять портфелем, наилучшим вариантом будут продукты доверительного управления.

Наконец, еще одним способом повысить доходность служит открытие индивидуального инвестиционного счета. В этом случае независимо от выбранных вами активов можно использовать налоговую льготу и получать от государства до 52 тыс. руб. в год в виде возврата НДФЛ. Напомню, что налогом не облагаются купонные выплаты по ОФЗ и по новым выпускам корпоративных заемщиков. Это тоже существенно увеличивает доходность инвестиций в российские долговые инструменты.