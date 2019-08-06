«При такой колоссальной стоимости устройства у Apple не было права на ошибку»

Хайтек-обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает о достоинствах планшета iPad Pro.

Пару дней назад я наблюдал, как знакомая семилетняя девочка с легкостью обращалась с iPencil и iPad Pro в почти профессиональном приложении для художников. За похожим занятием был замечен один из любимых комиков. Незнакомый, но любопытный мне лично профессиональный фотограф из Сан-Франциско при обработке снимков тоже использует iPad Pro. Кроме личных есть пример с Национальной хоккейной лигой, которая недавно взяла на вооружение эту модель планшета для сбора статистики и помощи тренерам. Или история про пилотов British Airways, которых «яблочные» iPad избавили от бумажной волокиты. При желании подобные примеры найдутся еще.

Тут важно то, что вне зависимости от возраста, пола и рода занятий к людям и компаниям неизбежно и постепенно приходит понимание ценности планшета, как универсального устройства. И сегодня самым продвинутым продуктом в этом сегменте, пожалуй, можно считать iPad, а конкретно последнюю версию Pro. И вот почему.

Во-первых, благодаря дружелюбному интерфейсу, регулярно обновляемой и, что особенно важно в вопросе с детьми, отлично контролируемой операционной системе. Во-вторых, узкие рамки, тонкий и легкий корпус, особенно заметные в случае с 12,9-дюймовой моделью. Лично мне больше всего во время теста iPad Pro понравилась возможность разделить экран на две части и работать сразу хоть в трех приложениях. Кроме того, последняя версия iPad Pro поддерживает Face ID — и пока это самый удобный инструмент безопасного входа на планшетах, особенно если у вас есть родная клавиатура. И если Smart Keyboard — это аксессуар на усмотрение пользователя, то новый iPencil я бы строго рекомендовал каждому владельцу «яблочного» планшета. Магнитный держатель в паре с беспроводной зарядкой гарантируют постоянную готовность «умного» карандаша к работе.

Новый iPad Pro можно использовать как внешний аккумулятор, что, например, отлично выручало меня в командировках. А разъем USB-C подойдет не только для питания. К планшету можно подключать внешние устройства для взаимодействия, например, картридеры, midi-клавиатуру и другое.

Звуком, изображением, возможностями камеры и прочей технической начинке iPad Pro можно только радоваться. Что не удивительно. При такой колоссальной стоимости устройства у Apple не было права на ошибку. Для многих пользователей сумма от 70 до почти 150 тыс. руб. за планшет по-прежнему кажется заоблачной, каким бы великолепным он ни был.