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1937 год. На пяти башнях московского Кремля зажглись новые рубиновые звезды

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ   |  купить фото

День в истории: 2 ноября

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Новые рубиновые звезды Кремля, победа на выборах президента в США Гарри Трумэна, согласие МИД Великобритании «на создание в Палестине национального очага для еврейского народа» и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.


Новые рубиновые звезды Кремля, победа на выборах в США Гарри Трумэна, согласие МИД Великобритании «на создание в Палестине национального очага для еврейского народа» и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.

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