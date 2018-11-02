День в истории: 2 ноября

Новые рубиновые звезды Кремля, победа на выборах президента в США Гарри Трумэна, согласие МИД Великобритании «на создание в Палестине национального очага для еврейского народа» и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.

Новые рубиновые звезды Кремля, победа на выборах в США Гарри Трумэна, согласие МИД Великобритании «на создание в Палестине национального очага для еврейского народа» и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.