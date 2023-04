В 1962 году состоялся дебют Стрейзанд на Бродвее в мюзикле «Я достану тебе это оптом» (кадр на фото), в том же году контракт с ней заключила Columbia Records. Чуть позже Стрейзанд познакомилась с пианистом Владзи Либераче и стала выступать с ним в Лас-Вегасе. В 1963 году вышел в ее первый альбом The Barbra Streisand Album, получивший две премии «Грэмми». Тогда же на одном из американских каналов появилось собственное шоу Стрейзанд «My Name Is Barbra»

Фото: SNAP / Entertainment Pictures / Zuma Press