В 1925 году, возвратившись в Чикаго, Армстронг записывался с Hot Five, участвовал у Эрскина Тэйта в театральном шоу-бэнде, где музыканту удалось раскрыть свой актерский талант. В течение короткого времени Армстронг руководил собственным оркестром Louis Armstrong And His Stompers

Фото: AP / Downbeat Magazine