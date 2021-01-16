День в истории: 16 января

Основание первой русской Военной инженерной школы, самосожжение чешского студента Яна Палаха, авиакатастрофа самолета Trans World Airlines и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
Основание первой русской Военной инженерной школы, самосожжение чешского студента Яна Палаха, авиакатастрофа самолета Trans World Airlines и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
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