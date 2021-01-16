16 января, суббота
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

7
1712 год. Петр I основал первую русскую Военную инженерную школу. Сейчас это Военный инженерно-космический университет им. А. Ф. Можайского

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ   |  купить фото

День в истории: 16 января

от

Основание первой русской Военной инженерной школы, самосожжение чешского студента Яна Палаха, авиакатастрофа самолета Trans World Airlines и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя