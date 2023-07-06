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Поцелуй в первое лицо

Как политики проявляют нежные чувства

6 июля в мире отмечается День поцелуя. Где, когда и почему целуются политики — в фотогалерее «Ъ».

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1971 год. Поцелуй генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера. Позже «братский поцелуй», ставший символом падения Берлинской станы, изобразил на ней художник Дмитрий Врубель

1971 год. Поцелуй генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера. Позже «братский поцелуй», ставший символом падения Берлинской станы, изобразил на ней художник Дмитрий Врубель

Фото: AP / Helmuth Lohmann/stf

1989 год. Эрих Хонеккер приветствует последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, прибывшего с визитом в ГДР на празднование 40-летия Восточного Берлина

1989 год. Эрих Хонеккер приветствует последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, прибывшего с визитом в ГДР на празднование 40-летия Восточного Берлина

Фото: Reuters

1994 год. Президент России Борис Ельцин встречает премьер-министра Виктора Черномырдина в своей сочинской резиденции

1994 год. Президент России Борис Ельцин встречает премьер-министра Виктора Черномырдина в своей сочинской резиденции

Фото: Reuters

2000 год. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Джордж Буш-младший целует телеведущую Опру Уинфри после эфира ее шоу

2000 год. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Джордж Буш-младший целует телеведущую Опру Уинфри после эфира ее шоу

Фото: AP / Wilfredo Lee

2004 год. Президент России Владимир Путин приветствует первую леди США Лору Буш, прибывшую на торжественный ужин в рамках прошедшего в штате Джорджия саммита G8

2004 год. Президент России Владимир Путин приветствует первую леди США Лору Буш, прибывшую на торжественный ужин в рамках прошедшего в штате Джорджия саммита G8

Фото: Reuters

2004 год. Кандидат в президенты США, бывший вице-президент Альберт Гор целует свою жену Типпер после речи, приуроченной к открытию съезда Демократической партии

2004 год. Кандидат в президенты США, бывший вице-президент Альберт Гор целует свою жену Типпер после речи, приуроченной к открытию съезда Демократической партии

Фото: Reuters

2005 год. Президент Украины Виктор Ющенко целует премьера Юлию Тимошенко во время празднования годовщины «оранжевой революции» на Майдане

2005 год. Президент Украины Виктор Ющенко целует премьера Юлию Тимошенко во время празднования годовщины «оранжевой революции» на Майдане

Фото: Владимир Синдеев / ТАСС

2007 год. Канцлер ФРГ Ангела Меркель целует президента Франции Николя Саркози после пресс-конференции, состоявшейся во время визита господина Саркози в Германию

2007 год. Канцлер ФРГ Ангела Меркель целует президента Франции Николя Саркози после пресс-конференции, состоявшейся во время визита господина Саркози в Германию

Фото: AP / Herbert Knosowski

2011 год. Церемония бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Вестминстерском аббатстве

2011 год. Церемония бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Вестминстерском аббатстве

Фото: Reuters

2011 год. Девушки и картонная фигура президента России Дмитрия Медведева

2011 год. Девушки и картонная фигура президента России Дмитрия Медведева

Фото: AP / Ivan Sekretarev

2012 год. Депутаты Госдумы Борис Громов (слева) и Артур Чилингаров

2012 год. Депутаты Госдумы Борис Громов (слева) и Артур Чилингаров

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис  /  купить фото

2012 год. Президент США Барак Обама со своей супругой Мишель во время перерыва баскетбольного матча между сборными США и Бразилии

2012 год. Президент США Барак Обама со своей супругой Мишель во время перерыва баскетбольного матча между сборными США и Бразилии

Фото: Reuters

2013 год. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время посещения ярмарки выходного дня

2013 год. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время посещения ярмарки выходного дня

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2013 года. Глава Совета по правам человека Михаил Федотов (слева) и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов

2013 года. Глава Совета по правам человека Михаил Федотов (слева) и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

2014 год. Принц Чарльз целует свою мать королеву Елизавету II

2014 год. Принц Чарльз целует свою мать королеву Елизавету II

Фото: Reuters

2015 год. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его жена, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка

2015 год. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его жена, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

2015 год. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова, министр финансов России Антон Силуанов и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина (на переднем плане)

2015 год. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова, министр финансов России Антон Силуанов и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина (на переднем плане)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2015 год. Министр экономического развития России Алексей Улюкаев и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

2015 год. Министр экономического развития России Алексей Улюкаев и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2016 год. Госсекретарь США Джон Керри и его двухлетняя внучка Изабель

2016 год. Госсекретарь США Джон Керри и его двухлетняя внучка Изабель

Фото: Mike Segar / Reuters

2019 год. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон целует собаку на вечеринке в крикетном клубе

2019 год. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон целует собаку на вечеринке в крикетном клубе

Фото: Reuters

2019 год. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху целуется со своей женой Сарой после оглашения экзит-поллов на парламентских выборах, где его партия «Ликуд» получила 35 мандатов из 120

2019 год. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху целуется со своей женой Сарой после оглашения экзит-поллов на парламентских выборах, где его партия «Ликуд» получила 35 мандатов из 120

Фото: Reuters

2019 год. Сторонник президента России Владимира Путина целует его портрет на митинге в Белграде

2019 год. Сторонник президента России Владимира Путина целует его портрет на митинге в Белграде

Фото: Reuters

2019 год. Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо со своей женой Фабианой на митинге в Каракасе

2019 год. Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо со своей женой Фабианой на митинге в Каракасе

Фото: Reuters

2019 год. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский целуется со своей женой Еленой после объявления результатов экзит-поллов на президентских выборах

2019 год. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский целуется со своей женой Еленой после объявления результатов экзит-поллов на президентских выборах

Фото: Reuters

2019 год. Президент Франции Эмманюэль Макрон целует в голову своего сторонника

2019 год. Президент Франции Эмманюэль Макрон целует в голову своего сторонника

Фото: Reuters

2019 год. Кандидат в президенты США Пит Буттиджич (справа) целует своего мужа Частена Глезмана рядом с другим кандидатом в президенты Джо Байденом (слева) на дебатах в Хьюстоне

2019 год. Кандидат в президенты США Пит Буттиджич (справа) целует своего мужа Частена Глезмана рядом с другим кандидатом в президенты Джо Байденом (слева) на дебатах в Хьюстоне

Фото: Mike Blake / Reuters

2019 год. Саудовский принц Мухаммед бен Сальман целует в лоб короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу на саммите в Мекке

2019 год. Саудовский принц Мухаммед бен Сальман целует в лоб короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу на саммите в Мекке

Фото: Reuters

2020 год. Мелания Трамп целует мужа и президента США Дональда Трампа во время съезда республиканцев в Розовом саду Белого дома

2020 год. Мелания Трамп целует мужа и президента США Дональда Трампа во время съезда республиканцев в Розовом саду Белого дома

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

2020 год. Кандидат в президенты США Берни Сандерс целует свою жену Джейн во время предвыборного мероприятия в Нью-Гемпшире

2020 год. Кандидат в президенты США Берни Сандерс целует свою жену Джейн во время предвыборного мероприятия в Нью-Гемпшире

Фото: AP / Steven Senne

2021 год. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо целуется с женой во время предвыборной кампании в Монреале

2021 год. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо целуется с женой во время предвыборной кампании в Монреале

Фото: Carlos Osorio / Reuters

2022 год. Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер целуется со своей супругой, экс-судьей Эльке Бюденбендер после переизбрания на второй срок

2022 год. Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер целуется со своей супругой, экс-судьей Эльке Бюденбендер после переизбрания на второй срок

Фото: Michele Tantussi / Pool / Reuters

2022 год. Поцелуй президента Чили Габриэля Борича и первой леди страны Ирины Караманос в здании Национального конгресса

2022 год. Поцелуй президента Чили Габриэля Борича и первой леди страны Ирины Караманос в здании Национального конгресса

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

2022 год. Президент Бразилии Жаир Болсонару постеснялся публичного проявления чувств к жене Мишель, когда подписывал соглашение по бесплатным образовательным инструментам с Google

2022 год. Президент Бразилии Жаир Болсонару постеснялся публичного проявления чувств к жене Мишель, когда подписывал соглашение по бесплатным образовательным инструментам с Google

Фото: Evaristo SA / AFP

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1971 год. Поцелуй генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера. Позже «братский поцелуй», ставший символом падения Берлинской станы, изобразил на ней художник Дмитрий Врубель

Фото: AP / Helmuth Lohmann/stf

1989 год. Эрих Хонеккер приветствует последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, прибывшего с визитом в ГДР на празднование 40-летия Восточного Берлина

Фото: Reuters

1994 год. Президент России Борис Ельцин встречает премьер-министра Виктора Черномырдина в своей сочинской резиденции

Фото: Reuters

2000 год. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Джордж Буш-младший целует телеведущую Опру Уинфри после эфира ее шоу

Фото: AP / Wilfredo Lee

2004 год. Президент России Владимир Путин приветствует первую леди США Лору Буш, прибывшую на торжественный ужин в рамках прошедшего в штате Джорджия саммита G8

Фото: Reuters

2004 год. Кандидат в президенты США, бывший вице-президент Альберт Гор целует свою жену Типпер после речи, приуроченной к открытию съезда Демократической партии

Фото: Reuters

2005 год. Президент Украины Виктор Ющенко целует премьера Юлию Тимошенко во время празднования годовщины «оранжевой революции» на Майдане

Фото: Владимир Синдеев / ТАСС

2007 год. Канцлер ФРГ Ангела Меркель целует президента Франции Николя Саркози после пресс-конференции, состоявшейся во время визита господина Саркози в Германию

Фото: AP / Herbert Knosowski

2011 год. Церемония бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Вестминстерском аббатстве

Фото: Reuters

2011 год. Девушки и картонная фигура президента России Дмитрия Медведева

Фото: AP / Ivan Sekretarev

2012 год. Депутаты Госдумы Борис Громов (слева) и Артур Чилингаров

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис  /  купить фото

2012 год. Президент США Барак Обама со своей супругой Мишель во время перерыва баскетбольного матча между сборными США и Бразилии

Фото: Reuters

2013 год. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время посещения ярмарки выходного дня

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2013 года. Глава Совета по правам человека Михаил Федотов (слева) и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

2014 год. Принц Чарльз целует свою мать королеву Елизавету II

Фото: Reuters

2015 год. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его жена, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

2015 год. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова, министр финансов России Антон Силуанов и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина (на переднем плане)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2015 год. Министр экономического развития России Алексей Улюкаев и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2016 год. Госсекретарь США Джон Керри и его двухлетняя внучка Изабель

Фото: Mike Segar / Reuters

2019 год. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон целует собаку на вечеринке в крикетном клубе

Фото: Reuters

2019 год. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху целуется со своей женой Сарой после оглашения экзит-поллов на парламентских выборах, где его партия «Ликуд» получила 35 мандатов из 120

Фото: Reuters

2019 год. Сторонник президента России Владимира Путина целует его портрет на митинге в Белграде

Фото: Reuters

2019 год. Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо со своей женой Фабианой на митинге в Каракасе

Фото: Reuters

2019 год. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский целуется со своей женой Еленой после объявления результатов экзит-поллов на президентских выборах

Фото: Reuters

2019 год. Президент Франции Эмманюэль Макрон целует в голову своего сторонника

Фото: Reuters

2019 год. Кандидат в президенты США Пит Буттиджич (справа) целует своего мужа Частена Глезмана рядом с другим кандидатом в президенты Джо Байденом (слева) на дебатах в Хьюстоне

Фото: Mike Blake / Reuters

2019 год. Саудовский принц Мухаммед бен Сальман целует в лоб короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу на саммите в Мекке

Фото: Reuters

2020 год. Мелания Трамп целует мужа и президента США Дональда Трампа во время съезда республиканцев в Розовом саду Белого дома

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

2020 год. Кандидат в президенты США Берни Сандерс целует свою жену Джейн во время предвыборного мероприятия в Нью-Гемпшире

Фото: AP / Steven Senne

2021 год. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо целуется с женой во время предвыборной кампании в Монреале

Фото: Carlos Osorio / Reuters

2022 год. Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер целуется со своей супругой, экс-судьей Эльке Бюденбендер после переизбрания на второй срок

Фото: Michele Tantussi / Pool / Reuters

2022 год. Поцелуй президента Чили Габриэля Борича и первой леди страны Ирины Караманос в здании Национального конгресса

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

2022 год. Президент Бразилии Жаир Болсонару постеснялся публичного проявления чувств к жене Мишель, когда подписывал соглашение по бесплатным образовательным инструментам с Google

Фото: Evaristo SA / AFP

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