Фото 06.07.2023, 00:00 Поцелуй в первое лицо Как политики проявляют нежные чувства 6 июля в мире отмечается День поцелуя. Где, когда и почему целуются политики — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 1971 год. Поцелуй генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера. Позже «братский поцелуй», ставший символом падения Берлинской станы, изобразил на ней художник Дмитрий Врубель Фото: AP / Helmuth Lohmann/stf 1989 год. Эрих Хонеккер приветствует последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, прибывшего с визитом в ГДР на празднование 40-летия Восточного Берлина Фото: Reuters 1994 год. Президент России Борис Ельцин встречает премьер-министра Виктора Черномырдина в своей сочинской резиденции Фото: Reuters 2000 год. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Джордж Буш-младший целует телеведущую Опру Уинфри после эфира ее шоу Фото: AP / Wilfredo Lee 2004 год. Президент России Владимир Путин приветствует первую леди США Лору Буш, прибывшую на торжественный ужин в рамках прошедшего в штате Джорджия саммита G8 Фото: Reuters 2004 год. Кандидат в президенты США, бывший вице-президент Альберт Гор целует свою жену Типпер после речи, приуроченной к открытию съезда Демократической партии Фото: Reuters 2005 год. Президент Украины Виктор Ющенко целует премьера Юлию Тимошенко во время празднования годовщины «оранжевой революции» на Майдане Фото: Владимир Синдеев / ТАСС 2007 год. Канцлер ФРГ Ангела Меркель целует президента Франции Николя Саркози после пресс-конференции, состоявшейся во время визита господина Саркози в Германию Фото: AP / Herbert Knosowski 2011 год. Церемония бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Вестминстерском аббатстве Фото: Reuters 2011 год. Девушки и картонная фигура президента России Дмитрия Медведева Фото: AP / Ivan Sekretarev 2012 год. Депутаты Госдумы Борис Громов (слева) и Артур Чилингаров Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис / купить фото 2012 год. Президент США Барак Обама со своей супругой Мишель во время перерыва баскетбольного матча между сборными США и Бразилии Фото: Reuters 2013 год. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время посещения ярмарки выходного дня Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото 2013 года. Глава Совета по правам человека Михаил Федотов (слева) и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото 2014 год. Принц Чарльз целует свою мать королеву Елизавету II Фото: Reuters 2015 год. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его жена, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото 2015 год. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова, министр финансов России Антон Силуанов и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина (на переднем плане) Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото 2015 год. Министр экономического развития России Алексей Улюкаев и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото 2016 год. Госсекретарь США Джон Керри и его двухлетняя внучка Изабель Фото: Mike Segar / Reuters 2019 год. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон целует собаку на вечеринке в крикетном клубе Фото: Reuters 2019 год. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху целуется со своей женой Сарой после оглашения экзит-поллов на парламентских выборах, где его партия «Ликуд» получила 35 мандатов из 120 Фото: Reuters 2019 год. Сторонник президента России Владимира Путина целует его портрет на митинге в Белграде Фото: Reuters 2019 год. Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо со своей женой Фабианой на митинге в Каракасе Фото: Reuters 2019 год. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский целуется со своей женой Еленой после объявления результатов экзит-поллов на президентских выборах Фото: Reuters 2019 год. Президент Франции Эмманюэль Макрон целует в голову своего сторонника Фото: Reuters 2019 год. Кандидат в президенты США Пит Буттиджич (справа) целует своего мужа Частена Глезмана рядом с другим кандидатом в президенты Джо Байденом (слева) на дебатах в Хьюстоне Фото: Mike Blake / Reuters 2019 год. Саудовский принц Мухаммед бен Сальман целует в лоб короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу на саммите в Мекке Фото: Reuters 2020 год. Мелания Трамп целует мужа и президента США Дональда Трампа во время съезда республиканцев в Розовом саду Белого дома Фото: Kevin Lamarque / Reuters 2020 год. Кандидат в президенты США Берни Сандерс целует свою жену Джейн во время предвыборного мероприятия в Нью-Гемпшире Фото: AP / Steven Senne 2021 год. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо целуется с женой во время предвыборной кампании в Монреале Фото: Carlos Osorio / Reuters 2022 год. Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер целуется со своей супругой, экс-судьей Эльке Бюденбендер после переизбрания на второй срок Фото: Michele Tantussi / Pool / Reuters 2022 год. Поцелуй президента Чили Габриэля Борича и первой леди страны Ирины Караманос в здании Национального конгресса Фото: Ivan Alvarado / Reuters 2022 год. Президент Бразилии Жаир Болсонару постеснялся публичного проявления чувств к жене Мишель, когда подписывал соглашение по бесплатным образовательным инструментам с Google Фото: Evaristo SA / AFP Следующая фотография 1 / 33 1971 год. Поцелуй генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера. Позже «братский поцелуй», ставший символом падения Берлинской станы, изобразил на ней художник Дмитрий Врубель Фото: AP / Helmuth Lohmann/stf 1989 год. Эрих Хонеккер приветствует последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, прибывшего с визитом в ГДР на празднование 40-летия Восточного Берлина Фото: Reuters 1994 год. Президент России Борис Ельцин встречает премьер-министра Виктора Черномырдина в своей сочинской резиденции Фото: Reuters 2000 год. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Джордж Буш-младший целует телеведущую Опру Уинфри после эфира ее шоу Фото: AP / Wilfredo Lee 2004 год. Президент России Владимир Путин приветствует первую леди США Лору Буш, прибывшую на торжественный ужин в рамках прошедшего в штате Джорджия саммита G8 Фото: Reuters 2004 год. Кандидат в президенты США, бывший вице-президент Альберт Гор целует свою жену Типпер после речи, приуроченной к открытию съезда Демократической партии Фото: Reuters 2005 год. Президент Украины Виктор Ющенко целует премьера Юлию Тимошенко во время празднования годовщины «оранжевой революции» на Майдане Фото: Владимир Синдеев / ТАСС 2007 год. Канцлер ФРГ Ангела Меркель целует президента Франции Николя Саркози после пресс-конференции, состоявшейся во время визита господина Саркози в Германию Фото: AP / Herbert Knosowski 2011 год. Церемония бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Вестминстерском аббатстве Фото: Reuters 2011 год. Девушки и картонная фигура президента России Дмитрия Медведева Фото: AP / Ivan Sekretarev 2012 год. Депутаты Госдумы Борис Громов (слева) и Артур Чилингаров Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис / купить фото 2012 год. Президент США Барак Обама со своей супругой Мишель во время перерыва баскетбольного матча между сборными США и Бразилии Фото: Reuters 2013 год. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время посещения ярмарки выходного дня Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото 2013 года. Глава Совета по правам человека Михаил Федотов (слева) и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото 2014 год. Принц Чарльз целует свою мать королеву Елизавету II Фото: Reuters 2015 год. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его жена, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото 2015 год. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова, министр финансов России Антон Силуанов и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина (на переднем плане) Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото 2015 год. Министр экономического развития России Алексей Улюкаев и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото 2016 год. Госсекретарь США Джон Керри и его двухлетняя внучка Изабель Фото: Mike Segar / Reuters 2019 год. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон целует собаку на вечеринке в крикетном клубе Фото: Reuters 2019 год. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху целуется со своей женой Сарой после оглашения экзит-поллов на парламентских выборах, где его партия «Ликуд» получила 35 мандатов из 120 Фото: Reuters 2019 год. Сторонник президента России Владимира Путина целует его портрет на митинге в Белграде Фото: Reuters 2019 год. Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо со своей женой Фабианой на митинге в Каракасе Фото: Reuters 2019 год. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский целуется со своей женой Еленой после объявления результатов экзит-поллов на президентских выборах Фото: Reuters 2019 год. Президент Франции Эмманюэль Макрон целует в голову своего сторонника Фото: Reuters 2019 год. Кандидат в президенты США Пит Буттиджич (справа) целует своего мужа Частена Глезмана рядом с другим кандидатом в президенты Джо Байденом (слева) на дебатах в Хьюстоне Фото: Mike Blake / Reuters 2019 год. Саудовский принц Мухаммед бен Сальман целует в лоб короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу на саммите в Мекке Фото: Reuters 2020 год. Мелания Трамп целует мужа и президента США Дональда Трампа во время съезда республиканцев в Розовом саду Белого дома Фото: Kevin Lamarque / Reuters 2020 год. Кандидат в президенты США Берни Сандерс целует свою жену Джейн во время предвыборного мероприятия в Нью-Гемпшире Фото: AP / Steven Senne 2021 год. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо целуется с женой во время предвыборной кампании в Монреале Фото: Carlos Osorio / Reuters 2022 год. Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер целуется со своей супругой, экс-судьей Эльке Бюденбендер после переизбрания на второй срок Фото: Michele Tantussi / Pool / Reuters 2022 год. Поцелуй президента Чили Габриэля Борича и первой леди страны Ирины Караманос в здании Национального конгресса Фото: Ivan Alvarado / Reuters 2022 год. Президент Бразилии Жаир Болсонару постеснялся публичного проявления чувств к жене Мишель, когда подписывал соглашение по бесплатным образовательным инструментам с Google Фото: Evaristo SA / AFP