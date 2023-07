В 1967 году с выходом альбома «Between The Buttons» группа начала осваивать более эклектичный музыкальный стиль. В то же время The Rolling Stones сотрясали скандалы: чтобы избежать запрета на «Би-Би-Cи», Джаггеру пришлось как можно менее внятно исполнить Let`s Spend the Night Together; потом Джаггера и Ричардса, а спустя три месяца и Джонсона задержали с наркотиками. Все трое получили условные сроки, но группе пришлось прервать гастрольную деятельность

