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Таежный импрессионизм

В Красноярске открылась выставка произведений из Пушкинского музея

В экспозиции Камиль Коро, Альфред Сислей, Анри Матисс и Фернан Леже из московского собрания соседствуют в «Площади Мира» с работами Василия Сурикова, Константина Коровина и Роберта Фалька. Кураторы проследили, как парижская живописная революция XIX века докатилась до берегов Енисея и отразилась в творчестве сибирских мастеров. В год 100-летия Андрея Поздеева его «таежные этюды» вступают в диалог с французскими пейзажами — от леса Фонтенбло до красноярской тайги. Более полусотни произведений из федеральных и региональных фондов, многие из которых покинули музеи впервые, — в фотогалерее «Ъ-Сибирь».
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В Музейном центре «Площадь Мира» в Красноярске открылся выставочный проект «Искусство впечатления. Импрессионизм» — совместная работа с ГМИИ имени А. С. Пушкина. Экспозиция соединяет московскую коллекцию с сибирским художественным контекстом

В Музейном центре «Площадь Мира» в Красноярске открылся выставочный проект «Искусство впечатления. Импрессионизм» — совместная работа с ГМИИ имени А. С. Пушкина. Экспозиция соединяет московскую коллекцию с сибирским художественным контекстом

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Кураторы поставили задачу проследить, как импульс импрессионизма — от 1870-х годов — преломлялся в искусстве XX века и дошел до мастеров Красноярска

Кураторы поставили задачу проследить, как импульс импрессионизма — от 1870-х годов — преломлялся в искусстве XX века и дошел до мастеров Красноярска

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В центре экспозиции — ключевой прорыв импрессионистов: они отказались от академической законченности ради живого впечатления, передавая изменчивость света, воздушную среду и сиюминутное настроение через раздельные мазки и чистые цвета

В центре экспозиции — ключевой прорыв импрессионистов: они отказались от академической законченности ради живого впечатления, передавая изменчивость света, воздушную среду и сиюминутное настроение через раздельные мазки и чистые цвета

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Из запасников Пушкинского музея в Красноярск прибыли работы Камиля Коро — предтечи импрессионизма, чьи тональные пейзажи с мягкой дымкой подготовили почву для будущих экспериментов на пленэре

Из запасников Пушкинского музея в Красноярск прибыли работы Камиля Коро — предтечи импрессионизма, чьи тональные пейзажи с мягкой дымкой подготовили почву для будущих экспериментов на пленэре

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Рядом — полотна Альфреда Сислея, единственного из импрессионистов, кто остался верен пейзажу до конца: его виды Сены показывают, как мастер улавливает дрожание воды и облаков в любую погоду

Рядом — полотна Альфреда Сислея, единственного из импрессионистов, кто остался верен пейзажу до конца: его виды Сены показывают, как мастер улавливает дрожание воды и облаков в любую погоду

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Контраст с ними создают яркие, почти декоративные вещи Анри Матисса, доведшего цветовую энергию импрессионизма до фовизма, и кубистические композиции Фернана Леже — так зритель видит эволюцию языка от пленэра к авангарду

Контраст с ними создают яркие, почти декоративные вещи Анри Матисса, доведшего цветовую энергию импрессионизма до фовизма, и кубистические композиции Фернана Леже — так зритель видит эволюцию языка от пленэра к авангарду

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Выставка не была бы полноценной без русского диалога: здесь показывают произведения Василия Сурикова, который, хотя и не был импрессионистом, использовал новейшие живописные приемы в своих исторических полотнах, а его красноярские корни делают его фигурой-мостом между столицами и Сибирью

Выставка не была бы полноценной без русского диалога: здесь показывают произведения Василия Сурикова, который, хотя и не был импрессионистом, использовал новейшие живописные приемы в своих исторических полотнах, а его красноярские корни делают его фигурой-мостом между столицами и Сибирью

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Соседство с Константином Коровиным — первым русским импрессионистом, учившимся в Париже и привезшим в Москву любовь к открытому воздуху, — подчеркивает, как быстро европейские веяния осваивались в России

Соседство с Константином Коровиным — первым русским импрессионистом, учившимся в Париже и привезшим в Москву любовь к открытому воздуху, — подчеркивает, как быстро европейские веяния осваивались в России

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Отдельный стенд посвящен Роберту Фальку, чей «Красный диван» — пример того, как русский авангард переплавил импрессионистическую световоздушность в собственную пластическую систему, сохранив трепетное отношение к цвету. На фото: Александра Данилова, заведующая отделом нового западного искусства ГМИИ им. А.С. Пушкина во время экскурсии

Отдельный стенд посвящен Роберту Фальку, чей «Красный диван» — пример того, как русский авангард переплавил импрессионистическую световоздушность в собственную пластическую систему, сохранив трепетное отношение к цвету. На фото: Александра Данилова, заведующая отделом нового западного искусства ГМИИ им. А.С. Пушкина во время экскурсии

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Эти работы дополнены полотнами из красноярских собраний, и именно здесь рождается главная интрига: как идеи парижских бунтарей отозвались в творчестве художников, которые никогда не были во Франции, но впитывали дух свободы через книги и репродукции

Эти работы дополнены полотнами из красноярских собраний, и именно здесь рождается главная интрига: как идеи парижских бунтарей отозвались в творчестве художников, которые никогда не были во Франции, но впитывали дух свободы через книги и репродукции

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В экспозиции есть специальный раздел, посвященный материальной стороне революции: именно появление портативных тюбиков с красками и легких этюдников позволило импрессионистам работать на природе, и это техническое новшество показано на примере подлинных предметов XIX века

В экспозиции есть специальный раздел, посвященный материальной стороне революции: именно появление портативных тюбиков с красками и легких этюдников позволило импрессионистам работать на природе, и это техническое новшество показано на примере подлинных предметов XIX века

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Кураторы специально подчеркивают: без этих изобретений не было бы ни пленэрной беглости Моне, ни светоносных этюдов Ренуара — это яркий пример того, как индустриальный прогресс меняет искусство

Кураторы специально подчеркивают: без этих изобретений не было бы ни пленэрной беглости Моне, ни светоносных этюдов Ренуара — это яркий пример того, как индустриальный прогресс меняет искусство

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Олег Денисенко, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (слева) и Илья Доронченков, заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по научной работе во время экскурсии по выставке

Олег Денисенко, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (слева) и Илья Доронченков, заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по научной работе во время экскурсии по выставке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Далее экспозиция резко меняет оптику: от истории — к современному восприятию, ведь для «Площади Мира», которая с 1970-х была цитаделью сибирского модернизма, важно представить импрессионизм как живой нерв, а не музейный артефакт

Далее экспозиция резко меняет оптику: от истории — к современному восприятию, ведь для «Площади Мира», которая с 1970-х была цитаделью сибирского модернизма, важно представить импрессионизм как живой нерв, а не музейный артефакт

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Хронологически следующая комната посвящена художникам Красноярска, чьи имена теперь известны далеко за пределами региона, и среди них первым назван Андрей Поздеев. Два таежных этюда Андрея Поздеева, написанные с натуры в окрестностях Красноярска, демонстрируют, как он, впитав уроки фовизма и экспрессионизма, создал собственный «поздеевский» стиль — вибрирующий, эмоциональный, но глубоко местный

Хронологически следующая комната посвящена художникам Красноярска, чьи имена теперь известны далеко за пределами региона, и среди них первым назван Андрей Поздеев. Два таежных этюда Андрея Поздеева, написанные с натуры в окрестностях Красноярска, демонстрируют, как он, впитав уроки фовизма и экспрессионизма, создал собственный «поздеевский» стиль — вибрирующий, эмоциональный, но глубоко местный

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Следом — работы Николая Рыбакова, которого называют живописцем-алхимиком: он буквально замешивает в краски песок и глину, добиваясь фактуры, напоминающей древние фрески

Следом — работы Николая Рыбакова, которого называют живописцем-алхимиком: он буквально замешивает в краски песок и глину, добиваясь фактуры, напоминающей древние фрески

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Виктор Сачивко представлен серией абстрактных композиций, где он исследует оптические эффекты рассеянного света — это прямой диалог с импрессионистическим интересом к атмосфере, но переведенный на язык беспредметности

Виктор Сачивко представлен серией абстрактных композиций, где он исследует оптические эффекты рассеянного света — это прямой диалог с импрессионистическим интересом к атмосфере, но переведенный на язык беспредметности

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Самый молодой участник — Андрей Исаенков — показывает живописный «сад», где за плотным переплетением ветвей и листвы угадываются реминисценции Боннара и Вюйара, но с характерным для Сибири ощущением густой, плотной тени

Самый молодой участник — Андрей Исаенков — показывает живописный «сад», где за плотным переплетением ветвей и листвы угадываются реминисценции Боннара и Вюйара, но с характерным для Сибири ощущением густой, плотной тени

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Кураторский ход: французские пейзажисты любили лес Фонтенбло и берега Барбизона, а сибиряки отвечают им тайгой — так выстраивается перекличка двух географических полюсов, объединенных одним методом работы с натуры

Кураторский ход: французские пейзажисты любили лес Фонтенбло и берега Барбизона, а сибиряки отвечают им тайгой — так выстраивается перекличка двух географических полюсов, объединенных одним методом работы с натуры

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По словам арт-директора «Площади Мира» Сергея Ковалевского, проект стал «встречей с волшебниками пленэра», где каждый из участников — от Моне до Исаенкова — пытался поймать неуловимое, но делал это по-своему, в своей культурной оптике

По словам арт-директора «Площади Мира» Сергея Ковалевского, проект стал «встречей с волшебниками пленэра», где каждый из участников — от Моне до Исаенкова — пытался поймать неуловимое, но делал это по-своему, в своей культурной оптике

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Организаторы подчеркивают, что диалог с новыми поколениями для них так же важен, как и диалог с классиками

Организаторы подчеркивают, что диалог с новыми поколениями для них так же важен, как и диалог с классиками

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Леон Лермитт «Жницы» / до 1862 г. / Холст, масло

Леон Лермитт «Жницы» / до 1862 г. / Холст, масло

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Альбер Марке. Собор Парижской богоматери зимой (&quot;Собор парижской богоматери, снег, зима&quot;) / Холст, масло. 1908

Альбер Марке. Собор Парижской богоматери зимой ("Собор парижской богоматери, снег, зима") / Холст, масло. 1908

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Виктор Сачивко, «Искусственное поле»

Виктор Сачивко, «Искусственное поле»

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Проект объединяет более полусотни произведений из федеральных и красноярских фондов, многие из которых покинули стены музеев впервые

Проект объединяет более полусотни произведений из федеральных и красноярских фондов, многие из которых покинули стены музеев впервые

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

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В Музейном центре «Площадь Мира» в Красноярске открылся выставочный проект «Искусство впечатления. Импрессионизм» — совместная работа с ГМИИ имени А. С. Пушкина. Экспозиция соединяет московскую коллекцию с сибирским художественным контекстом

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Кураторы поставили задачу проследить, как импульс импрессионизма — от 1870-х годов — преломлялся в искусстве XX века и дошел до мастеров Красноярска

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В центре экспозиции — ключевой прорыв импрессионистов: они отказались от академической законченности ради живого впечатления, передавая изменчивость света, воздушную среду и сиюминутное настроение через раздельные мазки и чистые цвета

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Из запасников Пушкинского музея в Красноярск прибыли работы Камиля Коро — предтечи импрессионизма, чьи тональные пейзажи с мягкой дымкой подготовили почву для будущих экспериментов на пленэре

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Рядом — полотна Альфреда Сислея, единственного из импрессионистов, кто остался верен пейзажу до конца: его виды Сены показывают, как мастер улавливает дрожание воды и облаков в любую погоду

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Контраст с ними создают яркие, почти декоративные вещи Анри Матисса, доведшего цветовую энергию импрессионизма до фовизма, и кубистические композиции Фернана Леже — так зритель видит эволюцию языка от пленэра к авангарду

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Выставка не была бы полноценной без русского диалога: здесь показывают произведения Василия Сурикова, который, хотя и не был импрессионистом, использовал новейшие живописные приемы в своих исторических полотнах, а его красноярские корни делают его фигурой-мостом между столицами и Сибирью

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Соседство с Константином Коровиным — первым русским импрессионистом, учившимся в Париже и привезшим в Москву любовь к открытому воздуху, — подчеркивает, как быстро европейские веяния осваивались в России

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Отдельный стенд посвящен Роберту Фальку, чей «Красный диван» — пример того, как русский авангард переплавил импрессионистическую световоздушность в собственную пластическую систему, сохранив трепетное отношение к цвету. На фото: Александра Данилова, заведующая отделом нового западного искусства ГМИИ им. А.С. Пушкина во время экскурсии

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Эти работы дополнены полотнами из красноярских собраний, и именно здесь рождается главная интрига: как идеи парижских бунтарей отозвались в творчестве художников, которые никогда не были во Франции, но впитывали дух свободы через книги и репродукции

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В экспозиции есть специальный раздел, посвященный материальной стороне революции: именно появление портативных тюбиков с красками и легких этюдников позволило импрессионистам работать на природе, и это техническое новшество показано на примере подлинных предметов XIX века

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Кураторы специально подчеркивают: без этих изобретений не было бы ни пленэрной беглости Моне, ни светоносных этюдов Ренуара — это яркий пример того, как индустриальный прогресс меняет искусство

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Олег Денисенко, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (слева) и Илья Доронченков, заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по научной работе во время экскурсии по выставке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Далее экспозиция резко меняет оптику: от истории — к современному восприятию, ведь для «Площади Мира», которая с 1970-х была цитаделью сибирского модернизма, важно представить импрессионизм как живой нерв, а не музейный артефакт

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Хронологически следующая комната посвящена художникам Красноярска, чьи имена теперь известны далеко за пределами региона, и среди них первым назван Андрей Поздеев. Два таежных этюда Андрея Поздеева, написанные с натуры в окрестностях Красноярска, демонстрируют, как он, впитав уроки фовизма и экспрессионизма, создал собственный «поздеевский» стиль — вибрирующий, эмоциональный, но глубоко местный

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Следом — работы Николая Рыбакова, которого называют живописцем-алхимиком: он буквально замешивает в краски песок и глину, добиваясь фактуры, напоминающей древние фрески

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Виктор Сачивко представлен серией абстрактных композиций, где он исследует оптические эффекты рассеянного света — это прямой диалог с импрессионистическим интересом к атмосфере, но переведенный на язык беспредметности

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Самый молодой участник — Андрей Исаенков — показывает живописный «сад», где за плотным переплетением ветвей и листвы угадываются реминисценции Боннара и Вюйара, но с характерным для Сибири ощущением густой, плотной тени

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Кураторский ход: французские пейзажисты любили лес Фонтенбло и берега Барбизона, а сибиряки отвечают им тайгой — так выстраивается перекличка двух географических полюсов, объединенных одним методом работы с натуры

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По словам арт-директора «Площади Мира» Сергея Ковалевского, проект стал «встречей с волшебниками пленэра», где каждый из участников — от Моне до Исаенкова — пытался поймать неуловимое, но делал это по-своему, в своей культурной оптике

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Организаторы подчеркивают, что диалог с новыми поколениями для них так же важен, как и диалог с классиками

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Леон Лермитт «Жницы» / до 1862 г. / Холст, масло

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Альбер Марке. Собор Парижской богоматери зимой ("Собор парижской богоматери, снег, зима") / Холст, масло. 1908

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Виктор Сачивко, «Искусственное поле»

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Проект объединяет более полусотни произведений из федеральных и красноярских фондов, многие из которых покинули стены музеев впервые

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

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