08.09.2026, 15:29

Таежный импрессионизм В Красноярске открылась выставка произведений из Пушкинского музея

В экспозиции Камиль Коро, Альфред Сислей, Анри Матисс и Фернан Леже из московского собрания соседствуют в «Площади Мира» с работами Василия Сурикова, Константина Коровина и Роберта Фалька. Кураторы проследили, как парижская живописная революция XIX века докатилась до берегов Енисея и отразилась в творчестве сибирских мастеров. В год 100-летия Андрея Поздеева его «таежные этюды» вступают в диалог с французскими пейзажами — от леса Фонтенбло до красноярской тайги. Более полусотни произведений из федеральных и региональных фондов, многие из которых покинули музеи впервые, — в фотогалерее «Ъ-Сибирь».