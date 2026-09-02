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Доцент, король и бургомистр

К 100-летию со дня рождения Евгения Леонова

2 сентября исполняется 100 лет со дня рождения одного из самых любимых зрителями и по-настоящему народных артистов — Евгения Леонова. Он блестяще создавал как яркие комические, так и глубокие драматические и трагические образы. В памяти зрителей остались и добродушный заведующий детским садом Трошкин, и жадный чатланин Уэф, и трусливый король, и искренний и открытый слесарь Иван Приходько — бывший фронтовой разведчик. Вместе с телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминаем знаковые роли актера.
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Евгений Леонов на съемках фильма «Гори, гори, моя звезда». Актер писал, что его лицо часто использовали для карикатуры: «Нарисовал шар или колобок, посередине нос картошкой и брови лохматые. Кто такой? Леонов». Тем не менее, несмотря на нестандартную внешность, режиссеры считали за честь поработать с ним. Он снимался у Георгия Данелии, Эльдара Рязанова, Леонида Гайдая, Александра Митты, Андрея Смирнова, Виталия Мельникова и других знаменитых кинематографистов

Евгений Леонов на съемках фильма «Гори, гори, моя звезда». Актер писал, что его лицо часто использовали для карикатуры: «Нарисовал шар или колобок, посередине нос картошкой и брови лохматые. Кто такой? Леонов». Тем не менее, несмотря на нестандартную внешность, режиссеры считали за честь поработать с ним. Он снимался у Георгия Данелии, Эльдара Рязанова, Леонида Гайдая, Александра Митты, Андрея Смирнова, Виталия Мельникова и других знаменитых кинематографистов

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Евгений Леонов и Всеволод Сафонов на съемках фильма «Белорусский вокзал». Хотя многими Леонов воспринимается в первую очередь как комедийный актер, он обладал огромным потенциалом и как драматический артист. Эту сторону своего таланта актер смог проявить в числе прочего и в фильме Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». Роль бывшего фронтового разведчика Ивана Приходько изначально писалась под Евгения Леонова, хотя на нее также пробовался Николай Рыбников. Сам актер очень ценил этот фильм и высоко отзывался о работе Андрея Смирнова

Евгений Леонов и Всеволод Сафонов на съемках фильма «Белорусский вокзал». Хотя многими Леонов воспринимается в первую очередь как комедийный актер, он обладал огромным потенциалом и как драматический артист. Эту сторону своего таланта актер смог проявить в числе прочего и в фильме Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». Роль бывшего фронтового разведчика Ивана Приходько изначально писалась под Евгения Леонова, хотя на нее также пробовался Николай Рыбников. Сам актер очень ценил этот фильм и высоко отзывался о работе Андрея Смирнова

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Савелий Крамаров, Евгений Леонов и Георгий Вицин на съемках фильма «Джентльмены удачи». Двойная роль — заведующего детским садом Евгения Трошкина и рецидивиста по кличке Доцент — одна из самых популярных в карьере актера. Чтобы лучше вжиться в образ, добродушный и деликатный в жизни Евгений Леонов посещал Бутырскую тюрьму, где наблюдал за заключенными в глазок камеры

Савелий Крамаров, Евгений Леонов и Георгий Вицин на съемках фильма «Джентльмены удачи». Двойная роль — заведующего детским садом Евгения Трошкина и рецидивиста по кличке Доцент — одна из самых популярных в карьере актера. Чтобы лучше вжиться в образ, добродушный и деликатный в жизни Евгений Леонов посещал Бутырскую тюрьму, где наблюдал за заключенными в глазок камеры

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Евгений Леонов на съемках фильма «Джентльмены удачи». Комедия Александра Серого стала лидером советского проката в год выхода. В кино ее посмотрели более 65 миллионов человек. Фразы, произнесенные Леоновым, моментально разошлись на цитаты: «Пасть порву, моргалы выколю», «Украл, выпил — в тюрьму! Романтика!», «Вежливость — лучшее оружие вора». А в 2001 году рядом с «Мосфильмом», на Аллее кинозвезд, установили памятник Леонову в образе Трошкина — Доцента

Евгений Леонов на съемках фильма «Джентльмены удачи». Комедия Александра Серого стала лидером советского проката в год выхода. В кино ее посмотрели более 65 миллионов человек. Фразы, произнесенные Леоновым, моментально разошлись на цитаты: «Пасть порву, моргалы выколю», «Украл, выпил — в тюрьму! Романтика!», «Вежливость — лучшее оружие вора». А в 2001 году рядом с «Мосфильмом», на Аллее кинозвезд, установили памятник Леонову в образе Трошкина — Доцента

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Евгений Леонов на съемках фильма «Совсем пропащий». В картине Георгия Данелии, поставленной по мотивам произведения Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна», Леонов исполнил роль жулика по кличке Король. По воспоминаниям режиссера, во время съемок группа жила на корабле. Однажды, когда Леонов вышел на палубу, все пассажиры и обслуживающий персонал выбежали на борт — посмотреть на актера, настолько он был популярен. В результате корабль дал критический крен

Евгений Леонов на съемках фильма «Совсем пропащий». В картине Георгия Данелии, поставленной по мотивам произведения Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна», Леонов исполнил роль жулика по кличке Король. По воспоминаниям режиссера, во время съемок группа жила на корабле. Однажды, когда Леонов вышел на палубу, все пассажиры и обслуживающий персонал выбежали на борт — посмотреть на актера, настолько он был популярен. В результате корабль дал критический крен

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Евгений Леонов на съемках фильма «Афоня». Георгий Данелия вспоминал, что актер всегда искал в своих героях отрицательные черты, чтобы образ получился объемнее. Так, в фильме «Афоня» актер придумал мизансцену: когда штукатур Коля оставляет Афоне бумажку со своим адресом, то у него вместе с ней вываливаются монетки, которые он аккуратно кладет в карман. «Две недели прожил у человека, пил, ел, а самому жалко три гроша оставить!», — так артист объяснил свою задумку режиссеру

Евгений Леонов на съемках фильма «Афоня». Георгий Данелия вспоминал, что актер всегда искал в своих героях отрицательные черты, чтобы образ получился объемнее. Так, в фильме «Афоня» актер придумал мизансцену: когда штукатур Коля оставляет Афоне бумажку со своим адресом, то у него вместе с ней вываливаются монетки, которые он аккуратно кладет в карман. «Две недели прожил у человека, пил, ел, а самому жалко три гроша оставить!», — так артист объяснил свою задумку режиссеру

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Лембит Ульфсак и Евгений Леонов на съемках фильма «Легенда о Тиле». В картине Александра Алова и Владимира Наумова, снятой по роману Шарля Де Костера «Легенда об Уленшпигеле», Леонов сыграл Ламме Гудзака — друга главного героя. Эту же роль он играл в Театре Ленинского комсомола — в спектакле Марка Захарова «Тиль», который стал театральной сенсацией. С этой постановки началось сотрудничество Леонова с Захаровым

Лембит Ульфсак и Евгений Леонов на съемках фильма «Легенда о Тиле». В картине Александра Алова и Владимира Наумова, снятой по роману Шарля Де Костера «Легенда об Уленшпигеле», Леонов сыграл Ламме Гудзака — друга главного героя. Эту же роль он играл в Театре Ленинского комсомола — в спектакле Марка Захарова «Тиль», который стал театральной сенсацией. С этой постановки началось сотрудничество Леонова с Захаровым

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Юрий Соломин, Евгений Леонов и Екатерина Васильева на съемках фильма «Обыкновенное чудо». Картина стала первой совместной работой в кино Евгения Леонова и Марка Захарова, артист исполнил роль короля. Он предложил режиссеру следующий план работы: они снимают один дубль так, как хочет Захаров, а другой — в интерпретации самого Леонова. В результате в финальный монтаж вошло большое количество сцен, предложенных Евгением Павловичем. Марк Захаров считал, что таким образом актер деликатно учил его кинорежиссуре

Юрий Соломин, Евгений Леонов и Екатерина Васильева на съемках фильма «Обыкновенное чудо». Картина стала первой совместной работой в кино Евгения Леонова и Марка Захарова, артист исполнил роль короля. Он предложил режиссеру следующий план работы: они снимают один дубль так, как хочет Захаров, а другой — в интерпретации самого Леонова. В результате в финальный монтаж вошло большое количество сцен, предложенных Евгением Павловичем. Марк Захаров считал, что таким образом актер деликатно учил его кинорежиссуре

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Юрий Яковлев и Евгений Леонов на съемках фильма «Кин-дза-дза!». Сотрудничество Георгия Данелии и Евгения Леонова началось на картине «Тридцать три», в которой актер сыграл главную роль. После этого Данелия снимал Леонова в каждом своем фильме — до самой смерти Евгения Павловича. Режиссер считал Леонова своим талисманом и камертоном, который задавал тон стилистике картины. Данелия писал, что начиная работу над фильмом, он сразу думал, кого будет играть Леонов. «Кин-дза-дза!» стал одним из последних совместных фильмов режиссера и актера (после были еще только «Паспорт» и «Настя»)

Юрий Яковлев и Евгений Леонов на съемках фильма «Кин-дза-дза!». Сотрудничество Георгия Данелии и Евгения Леонова началось на картине «Тридцать три», в которой актер сыграл главную роль. После этого Данелия снимал Леонова в каждом своем фильме — до самой смерти Евгения Павловича. Режиссер считал Леонова своим талисманом и камертоном, который задавал тон стилистике картины. Данелия писал, что начиная работу над фильмом, он сразу думал, кого будет играть Леонов. «Кин-дза-дза!» стал одним из последних совместных фильмов режиссера и актера (после были еще только «Паспорт» и «Настя»)

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Евгений Леонов и Игорь Фокин на съемках фильма «Убить дракона». Актер снялся в трех кинокартинах Марка Захарова и сыграл в нескольких его спектаклях в театре Ленинского комсомола. Последним их совместным фильмом стала лента «Убить дракона», где Леонов исполнил роль Бургомистра. А последней театральной работой — спектакль «Поминальная молитва» и Леонов в роли Тевье-молочника. В день, когда актера не стало, он как раз должен был выйти на сцену в этой постановке. При этом ни один зритель не сдал билет на несостоявшийся спектакль

Евгений Леонов и Игорь Фокин на съемках фильма «Убить дракона». Актер снялся в трех кинокартинах Марка Захарова и сыграл в нескольких его спектаклях в театре Ленинского комсомола. Последним их совместным фильмом стала лента «Убить дракона», где Леонов исполнил роль Бургомистра. А последней театральной работой — спектакль «Поминальная молитва» и Леонов в роли Тевье-молочника. В день, когда актера не стало, он как раз должен был выйти на сцену в этой постановке. При этом ни один зритель не сдал билет на несостоявшийся спектакль

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

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Евгений Леонов на съемках фильма «Гори, гори, моя звезда». Актер писал, что его лицо часто использовали для карикатуры: «Нарисовал шар или колобок, посередине нос картошкой и брови лохматые. Кто такой? Леонов». Тем не менее, несмотря на нестандартную внешность, режиссеры считали за честь поработать с ним. Он снимался у Георгия Данелии, Эльдара Рязанова, Леонида Гайдая, Александра Митты, Андрея Смирнова, Виталия Мельникова и других знаменитых кинематографистов

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Евгений Леонов и Всеволод Сафонов на съемках фильма «Белорусский вокзал». Хотя многими Леонов воспринимается в первую очередь как комедийный актер, он обладал огромным потенциалом и как драматический артист. Эту сторону своего таланта актер смог проявить в числе прочего и в фильме Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». Роль бывшего фронтового разведчика Ивана Приходько изначально писалась под Евгения Леонова, хотя на нее также пробовался Николай Рыбников. Сам актер очень ценил этот фильм и высоко отзывался о работе Андрея Смирнова

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Савелий Крамаров, Евгений Леонов и Георгий Вицин на съемках фильма «Джентльмены удачи». Двойная роль — заведующего детским садом Евгения Трошкина и рецидивиста по кличке Доцент — одна из самых популярных в карьере актера. Чтобы лучше вжиться в образ, добродушный и деликатный в жизни Евгений Леонов посещал Бутырскую тюрьму, где наблюдал за заключенными в глазок камеры

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Евгений Леонов на съемках фильма «Джентльмены удачи». Комедия Александра Серого стала лидером советского проката в год выхода. В кино ее посмотрели более 65 миллионов человек. Фразы, произнесенные Леоновым, моментально разошлись на цитаты: «Пасть порву, моргалы выколю», «Украл, выпил — в тюрьму! Романтика!», «Вежливость — лучшее оружие вора». А в 2001 году рядом с «Мосфильмом», на Аллее кинозвезд, установили памятник Леонову в образе Трошкина — Доцента

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Евгений Леонов на съемках фильма «Совсем пропащий». В картине Георгия Данелии, поставленной по мотивам произведения Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна», Леонов исполнил роль жулика по кличке Король. По воспоминаниям режиссера, во время съемок группа жила на корабле. Однажды, когда Леонов вышел на палубу, все пассажиры и обслуживающий персонал выбежали на борт — посмотреть на актера, настолько он был популярен. В результате корабль дал критический крен

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Евгений Леонов на съемках фильма «Афоня». Георгий Данелия вспоминал, что актер всегда искал в своих героях отрицательные черты, чтобы образ получился объемнее. Так, в фильме «Афоня» актер придумал мизансцену: когда штукатур Коля оставляет Афоне бумажку со своим адресом, то у него вместе с ней вываливаются монетки, которые он аккуратно кладет в карман. «Две недели прожил у человека, пил, ел, а самому жалко три гроша оставить!», — так артист объяснил свою задумку режиссеру

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Лембит Ульфсак и Евгений Леонов на съемках фильма «Легенда о Тиле». В картине Александра Алова и Владимира Наумова, снятой по роману Шарля Де Костера «Легенда об Уленшпигеле», Леонов сыграл Ламме Гудзака — друга главного героя. Эту же роль он играл в Театре Ленинского комсомола — в спектакле Марка Захарова «Тиль», который стал театральной сенсацией. С этой постановки началось сотрудничество Леонова с Захаровым

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Юрий Соломин, Евгений Леонов и Екатерина Васильева на съемках фильма «Обыкновенное чудо». Картина стала первой совместной работой в кино Евгения Леонова и Марка Захарова, артист исполнил роль короля. Он предложил режиссеру следующий план работы: они снимают один дубль так, как хочет Захаров, а другой — в интерпретации самого Леонова. В результате в финальный монтаж вошло большое количество сцен, предложенных Евгением Павловичем. Марк Захаров считал, что таким образом актер деликатно учил его кинорежиссуре

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Юрий Яковлев и Евгений Леонов на съемках фильма «Кин-дза-дза!». Сотрудничество Георгия Данелии и Евгения Леонова началось на картине «Тридцать три», в которой актер сыграл главную роль. После этого Данелия снимал Леонова в каждом своем фильме — до самой смерти Евгения Павловича. Режиссер считал Леонова своим талисманом и камертоном, который задавал тон стилистике картины. Данелия писал, что начиная работу над фильмом, он сразу думал, кого будет играть Леонов. «Кин-дза-дза!» стал одним из последних совместных фильмов режиссера и актера (после были еще только «Паспорт» и «Настя»)

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Евгений Леонов и Игорь Фокин на съемках фильма «Убить дракона». Актер снялся в трех кинокартинах Марка Захарова и сыграл в нескольких его спектаклях в театре Ленинского комсомола. Последним их совместным фильмом стала лента «Убить дракона», где Леонов исполнил роль Бургомистра. А последней театральной работой — спектакль «Поминальная молитва» и Леонов в роли Тевье-молочника. В день, когда актера не стало, он как раз должен был выйти на сцену в этой постановке. При этом ни один зритель не сдал билет на несостоявшийся спектакль

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

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