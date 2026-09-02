Доцент, король и бургомистр
К 100-летию со дня рождения Евгения Леонова
2 сентября исполняется 100 лет со дня рождения одного из самых любимых зрителями и по-настоящему народных артистов — Евгения Леонова. Он блестяще создавал как яркие комические, так и глубокие драматические и трагические образы. В памяти зрителей остались и добродушный заведующий детским садом Трошкин, и жадный чатланин Уэф, и трусливый король, и искренний и открытый слесарь Иван Приходько — бывший фронтовой разведчик. Вместе с телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминаем знаковые роли актера.
1 / 10