Доцент, король и бургомистр

Евгений Леонов и Игорь Фокин на съемках фильма «Убить дракона». Актер снялся в трех кинокартинах Марка Захарова и сыграл в нескольких его спектаклях в театре Ленинского комсомола. Последним их совместным фильмом стала лента «Убить дракона», где Леонов исполнил роль Бургомистра. А последней театральной работой — спектакль «Поминальная молитва» и Леонов в роли Тевье-молочника. В день, когда актера не стало, он как раз должен был выйти на сцену в этой постановке. При этом ни один зритель не сдал билет на несостоявшийся спектакль

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»