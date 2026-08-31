Лучшие фото августа

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков (слева) и министр экономического развития Максим Решетников перед началом совещания «О развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ» в Горно-Алтайске
Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан иноагентом) и его супруга Жанна Шлосберг во время оглашения приговора по делу о распространении фейков о ВС РФ, по которому политик получил 11 лет колонии
Актер, художественный руководитель Московского губернского театра и Московского Художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького Сергей Безруков на открытии фестиваля «Театральный бульвар»