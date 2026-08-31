Лучшие фото августа

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Запоминающиеся кадры месяца

Съезд «Единой России», празднование дня ВДВ и другие события месяца — в фотогалерее «Ъ».
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Бортпроводницы авиакомпании «Победа» на церемонии торжественной встречи 50-миллионного пассажира

Бортпроводницы авиакомпании «Победа» на церемонии торжественной встречи 50-миллионного пассажира

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Владимир Путин на закрытии «Большой перемены»

Владимир Путин на закрытии «Большой перемены»

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Слева направо: члены партии «Единая Россия» Денис Кравченко, Борис Грызлов, Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин перед началом заседания по обсуждению предвыборной программы на выборах в Госдуму

Слева направо: члены партии «Единая Россия» Денис Кравченко, Борис Грызлов, Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин перед началом заседания по обсуждению предвыборной программы на выборах в Госдуму

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на съезде «Единой России»

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на съезде «Единой России»

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании президиума Генсовета партии по обсуждению предвыборной программы на выборах в Госдуму

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании президиума Генсовета партии по обсуждению предвыборной программы на выборах в Госдуму

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Заместители председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко и Татьяна Голикова во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле

Заместители председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко и Татьяна Голикова во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и руководитель администрации президента России Антон Вайно перед началом заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и руководитель администрации президента России Антон Вайно перед началом заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и председатель правительства Михаил Мишустин на съезде «Единой России»

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и председатель правительства Михаил Мишустин на съезде «Единой России»

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Премьер России Михаил Мишустин знакомится с работой летнего пришкольного лагеря «Пифагор»

Премьер России Михаил Мишустин знакомится с работой летнего пришкольного лагеря «Пифагор»

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов перед началом заседания правительства

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов перед началом заседания правительства

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев (слева) и министр просвещения Сергей Кравцов перед началом заседания правительства

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев (слева) и министр просвещения Сергей Кравцов перед началом заседания правительства

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков (слева) и министр экономического развития Максим Решетников перед началом совещания «О развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ» в Горно-Алтайске

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков (слева) и министр экономического развития Максим Решетников перед началом совещания «О развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ» в Горно-Алтайске

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Заместитель декана исторического факультета МГУ Антон Пчелинцев на пресс-конференции, посвященной новшествам в области преподавания истории и обществознания в средней школе

Заместитель декана исторического факультета МГУ Антон Пчелинцев на пресс-конференции, посвященной новшествам в области преподавания истории и обществознания в средней школе

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ  /  купить фото

Жеребьевка по распределению эфирного времени между партиями при проведении выборов в Госдуму

Жеребьевка по распределению эфирного времени между партиями при проведении выборов в Госдуму

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на церемонии запуска тематического поезда московского метро, посвященного выборам депутатов Госдумы

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на церемонии запуска тематического поезда московского метро, посвященного выборам депутатов Госдумы

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Предвыборная агитация к выборам депутатов в Госдуму

Предвыборная агитация к выборам депутатов в Госдуму

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с доверенными лицами партии на выборах в Госдуму

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с доверенными лицами партии на выборах в Госдуму

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на форуме решений «Влияй на власть с ЛДПР»

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на форуме решений «Влияй на власть с ЛДПР»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Руководитель фракции партии «Новые люди» Алексей Нечаев на жеребьевке по определению порядка размещения наименований и эмблем партий в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму

Руководитель фракции партии «Новые люди» Алексей Нечаев на жеребьевке по определению порядка размещения наименований и эмблем партий в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Сторонники политической партии «Яблоко» у здания Верховного суда России во время рассмотрения иска о снятии партии с выборов в Госдуму

Сторонники политической партии «Яблоко» у здания Верховного суда России во время рассмотрения иска о снятии партии с выборов в Госдуму

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ  /  купить фото

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков во время апелляции по делу об отмене регистрации федерального списка партии на выборах в Госдуму

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков во время апелляции по делу об отмене регистрации федерального списка партии на выборах в Госдуму

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ  /  купить фото

Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан иноагентом) и его супруга Жанна Шлосберг во время оглашения приговора по делу о распространении фейков о ВС РФ, по которому политик получил 11 лет колонии

Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан иноагентом) и его супруга Жанна Шлосберг во время оглашения приговора по делу о распространении фейков о ВС РФ, по которому политик получил 11 лет колонии

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (справа) перед началом заседания Евразийского межправительственного совета в узком составе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (справа) перед началом заседания Евразийского межправительственного совета в узком составе

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Обыски и задержание сотрудников торгового комплекса «Горбушка»

Обыски и задержание сотрудников торгового комплекса «Горбушка»

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ  /  купить фото

Бывший сотрудник ФСБ Сергей Ечкалов на заседании по оглашению приговора по уголовному делу против сотрудников концерна «Покровский»

Бывший сотрудник ФСБ Сергей Ечкалов на заседании по оглашению приговора по уголовному делу против сотрудников концерна «Покровский»

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Бывший член правления ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов на заседании суда по обвинению в злоупотреблении полномочиями при санации «Связь-банка» и банка «Глобэкс»

Бывший член правления ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов на заседании суда по обвинению в злоупотреблении полномочиями при санации «Связь-банка» и банка «Глобэкс»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Бывший директор певца и композитора Олега Газманова Дмитрий Царенко на оглашении приговора по обвинению в мошенничестве

Бывший директор певца и композитора Олега Газманова Дмитрий Царенко на оглашении приговора по обвинению в мошенничестве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Ремонтные работы в Ельце

Ремонтные работы в Ельце

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ  /  купить фото

Пассажиры во время ожидания вылета из аэропорта Самары Курумоч

Пассажиры во время ожидания вылета из аэропорта Самары Курумоч

Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ  /  купить фото

Спасатель на месте уничтоженного во время обстрела ВСУ ТЦ «Галактика» в Донецке

Спасатель на месте уничтоженного во время обстрела ВСУ ТЦ «Галактика» в Донецке

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ  /  купить фото

Купола Воскресенского Смольного собора на фоне частичного солнечного затмения

Купола Воскресенского Смольного собора на фоне частичного солнечного затмения

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ  /  купить фото

Крестный ход, посвященный Ильину дню и празднованию дня ВДВ

Крестный ход, посвященный Ильину дню и празднованию дня ВДВ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на открытии Центра трансляционной реабилитации

Заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на открытии Центра трансляционной реабилитации

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Первый заместитель руководителя ФМБА России Татьяна Яковлева и губернатор Московской области Андрей Воробьев на открытии Центра трансляционной реабилитации

Первый заместитель руководителя ФМБА России Татьяна Яковлева и губернатор Московской области Андрей Воробьев на открытии Центра трансляционной реабилитации

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Самолет в небе над Батуми

Самолет в небе над Батуми

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ  /  купить фото

Фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP» в Санкт-Петербурге

Фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP» в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ  /  купить фото

Посетитель В2В-фестиваля Yandex Ecom Open Air

Посетитель В2В-фестиваля Yandex Ecom Open Air

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники памятной акции, приуроченной к 100-летию со Дня рождения основателя Республики Куба Фиделя Кастро, на площади его имени в Москве

Участники памятной акции, приуроченной к 100-летию со Дня рождения основателя Республики Куба Фиделя Кастро, на площади его имени в Москве

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Фестиваль воздушных змеев «Легко Фест» на пляже Парка 300-летия Санкт-Петербурга

Фестиваль воздушных змеев «Легко Фест» на пляже Парка 300-летия Санкт-Петербурга

Фото: Сергей Рыбежский / Коммерсантъ  /  купить фото

Пассажиры московского метрополитена

Пассажиры московского метрополитена

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Экспонат выставки Московской недели интерьера и дизайна

Экспонат выставки Московской недели интерьера и дизайна

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Хеппенинг петербургских художников «Рыночные отношения. Кузнечный» на Кузнечном рынке Санкт-Петербурга

Хеппенинг петербургских художников «Рыночные отношения. Кузнечный» на Кузнечном рынке Санкт-Петербурга

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Пресс-показ выставки «Алмазная колесница. Буддийское искусство России» в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина

Пресс-показ выставки «Алмазная колесница. Буддийское искусство России» в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Гора Белуха в Республике Алтай

Гора Белуха в Республике Алтай

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ  /  купить фото

Актер, художественный руководитель Московского губернского театра и Московского Художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького Сергей Безруков на открытии фестиваля «Театральный бульвар»

Актер, художественный руководитель Московского губернского театра и Московского Художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького Сергей Безруков на открытии фестиваля «Театральный бульвар»

Фото: Евгений Логунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Прохожие на улице в Санкт-Петербурге

Прохожие на улице в Санкт-Петербурге

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ  /  купить фото

Игроки «Локомотива» Илья Лантратов (слева) и Александр Сильянов в матче Кубка России против ЦСКА

Игроки «Локомотива» Илья Лантратов (слева) и Александр Сильянов в матче Кубка России против ЦСКА

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Игрок команды «Динамо» Ярослав Гладышев (слева) в матче РПЛ против «Родины»

Игрок команды «Динамо» Ярослав Гладышев (слева) в матче РПЛ против «Родины»

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Футболисты Ярослав Гладышев (слева) и Хуссем Мрезиг во время матча «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала) на стадионе «ВТБ Арена»

Футболисты Ярослав Гладышев (слева) и Хуссем Мрезиг во время матча «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала) на стадионе «ВТБ Арена»

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Матч между командами «Динамо» (Москва) — «Краснодар»

Матч между командами «Динамо» (Москва) — «Краснодар»

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Игрок «Спартака» Манфред Угальде (в центре) в матче РПЛ против «Оренбурга»

Игрок «Спартака» Манфред Угальде (в центре) в матче РПЛ против «Оренбурга»

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Выступление флайбордиста на фестивале DreamFest 2026 в Юсуповском саду в Санкт-Петербурге

Выступление флайбордиста на фестивале DreamFest 2026 в Юсуповском саду в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ  /  купить фото

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин на рок-фестивале «Легенда»

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин на рок-фестивале «Легенда»

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент Александринского театра Валерий Фокин на сборе, посвященном 270-летию театра

Президент Александринского театра Валерий Фокин на сборе, посвященном 270-летию театра

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

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Бортпроводницы авиакомпании «Победа» на церемонии торжественной встречи 50-миллионного пассажира

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Владимир Путин на закрытии «Большой перемены»

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Слева направо: члены партии «Единая Россия» Денис Кравченко, Борис Грызлов, Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин перед началом заседания по обсуждению предвыборной программы на выборах в Госдуму

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на съезде «Единой России»

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании президиума Генсовета партии по обсуждению предвыборной программы на выборах в Госдуму

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Заместители председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко и Татьяна Голикова во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и руководитель администрации президента России Антон Вайно перед началом заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и председатель правительства Михаил Мишустин на съезде «Единой России»

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Премьер России Михаил Мишустин знакомится с работой летнего пришкольного лагеря «Пифагор»

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов перед началом заседания правительства

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев (слева) и министр просвещения Сергей Кравцов перед началом заседания правительства

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков (слева) и министр экономического развития Максим Решетников перед началом совещания «О развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ» в Горно-Алтайске

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Заместитель декана исторического факультета МГУ Антон Пчелинцев на пресс-конференции, посвященной новшествам в области преподавания истории и обществознания в средней школе

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ  /  купить фото

Жеребьевка по распределению эфирного времени между партиями при проведении выборов в Госдуму

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на церемонии запуска тематического поезда московского метро, посвященного выборам депутатов Госдумы

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Предвыборная агитация к выборам депутатов в Госдуму

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с доверенными лицами партии на выборах в Госдуму

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на форуме решений «Влияй на власть с ЛДПР»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Руководитель фракции партии «Новые люди» Алексей Нечаев на жеребьевке по определению порядка размещения наименований и эмблем партий в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Сторонники политической партии «Яблоко» у здания Верховного суда России во время рассмотрения иска о снятии партии с выборов в Госдуму

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ  /  купить фото

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков во время апелляции по делу об отмене регистрации федерального списка партии на выборах в Госдуму

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ  /  купить фото

Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан иноагентом) и его супруга Жанна Шлосберг во время оглашения приговора по делу о распространении фейков о ВС РФ, по которому политик получил 11 лет колонии

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (справа) перед началом заседания Евразийского межправительственного совета в узком составе

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Обыски и задержание сотрудников торгового комплекса «Горбушка»

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ  /  купить фото

Бывший сотрудник ФСБ Сергей Ечкалов на заседании по оглашению приговора по уголовному делу против сотрудников концерна «Покровский»

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Бывший член правления ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов на заседании суда по обвинению в злоупотреблении полномочиями при санации «Связь-банка» и банка «Глобэкс»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Бывший директор певца и композитора Олега Газманова Дмитрий Царенко на оглашении приговора по обвинению в мошенничестве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Ремонтные работы в Ельце

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ  /  купить фото

Пассажиры во время ожидания вылета из аэропорта Самары Курумоч

Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ  /  купить фото

Спасатель на месте уничтоженного во время обстрела ВСУ ТЦ «Галактика» в Донецке

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ  /  купить фото

Купола Воскресенского Смольного собора на фоне частичного солнечного затмения

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ  /  купить фото

Крестный ход, посвященный Ильину дню и празднованию дня ВДВ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на открытии Центра трансляционной реабилитации

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Первый заместитель руководителя ФМБА России Татьяна Яковлева и губернатор Московской области Андрей Воробьев на открытии Центра трансляционной реабилитации

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Самолет в небе над Батуми

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ  /  купить фото

Фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP» в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ  /  купить фото

Посетитель В2В-фестиваля Yandex Ecom Open Air

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Участники памятной акции, приуроченной к 100-летию со Дня рождения основателя Республики Куба Фиделя Кастро, на площади его имени в Москве

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Фестиваль воздушных змеев «Легко Фест» на пляже Парка 300-летия Санкт-Петербурга

Фото: Сергей Рыбежский / Коммерсантъ  /  купить фото

Пассажиры московского метрополитена

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Экспонат выставки Московской недели интерьера и дизайна

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Хеппенинг петербургских художников «Рыночные отношения. Кузнечный» на Кузнечном рынке Санкт-Петербурга

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Пресс-показ выставки «Алмазная колесница. Буддийское искусство России» в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Гора Белуха в Республике Алтай

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ  /  купить фото

Актер, художественный руководитель Московского губернского театра и Московского Художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького Сергей Безруков на открытии фестиваля «Театральный бульвар»

Фото: Евгений Логунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Прохожие на улице в Санкт-Петербурге

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ  /  купить фото

Игроки «Локомотива» Илья Лантратов (слева) и Александр Сильянов в матче Кубка России против ЦСКА

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Игрок команды «Динамо» Ярослав Гладышев (слева) в матче РПЛ против «Родины»

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Футболисты Ярослав Гладышев (слева) и Хуссем Мрезиг во время матча «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала) на стадионе «ВТБ Арена»

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Матч между командами «Динамо» (Москва) — «Краснодар»

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Игрок «Спартака» Манфред Угальде (в центре) в матче РПЛ против «Оренбурга»

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ  /  купить фото

Выступление флайбордиста на фестивале DreamFest 2026 в Юсуповском саду в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ  /  купить фото

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин на рок-фестивале «Легенда»

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент Александринского театра Валерий Фокин на сборе, посвященном 270-летию театра

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

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