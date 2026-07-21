Мэр шаром покатил

Игра пройдет в формате командного соревнования: каждая группа сыграет партию против соперника в компьютерной игре, после чего команды будут сражаться за бильярдным столом. Результаты игр, проведенных как за компьютером, так и за бильярдным столом, будут суммироваться для определения победителя

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