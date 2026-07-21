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Мэр шаром покатил

Кубок Главы Екатеринбурга по бильярдному спорту

Турнир «Кубок мира» — «IV Кубок Главы Екатеринбурга» по бильярдному спорту открылся на площадке кампуса УрФУ. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Урал».
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Участники турнира из России, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Беларуси, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Аргентины, Эфиопии, Индии, Индонезии, Габона и Египта будут соревноваться в категориях «Комбинированная пирамида» среди мужчин и «Свободная пирамида» среди женщин

Участники турнира из России, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Беларуси, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Аргентины, Эфиопии, Индии, Индонезии, Габона и Египта будут соревноваться в категориях «Комбинированная пирамида» среди мужчин и «Свободная пирамида» среди женщин

Фото: Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия турнира

Церемония открытия турнира

Фото: Марина Молдавская  /  купить фото

Кубок Главы Екатеринбурга по бильярду проходит в четвертый раз

Кубок Главы Екатеринбурга по бильярду проходит в четвертый раз

Фото: Кристина Кушнаренко

«Сегодня мы принимаем полноценный финал Кубка мира по бильярдному спорту, где присутствуют звезды бильярда из 12 стран»,— сказал на открытии турнира мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. На фото он справа, слева — первый вице-президент — исполнительный директор Федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов

«Сегодня мы принимаем полноценный финал Кубка мира по бильярдному спорту, где присутствуют звезды бильярда из 12 стран»,— сказал на открытии турнира мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. На фото он справа, слева — первый вице-президент — исполнительный директор Федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов

Фото: Марина Молдавская  /  купить фото

Турнир будет проходить с 20 по 26 июля

Турнир будет проходить с 20 по 26 июля

Фото: Кристина Кушнаренко

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время церемонии открытия турнира

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время церемонии открытия турнира

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

В турнире «Кубок Главы Екатеринбурга» примут участие чемпионы мира, победители этапов Кубка мира, обладатели кубка России и призеры других крупных турниров, а также студенты и любители

В турнире «Кубок Главы Екатеринбурга» примут участие чемпионы мира, победители этапов Кубка мира, обладатели кубка России и призеры других крупных турниров, а также студенты и любители

Фото: Кристина Кушнаренко

Призовой фонд турнира — 5 млн руб.

Призовой фонд турнира — 5 млн руб.

Фото: Марина Молдавская  /  купить фото

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (справа) и первый вице-президент - исполнительный директор Федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов (слева) во время церемонии открытия турнира

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (справа) и первый вице-президент - исполнительный директор Федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов (слева) во время церемонии открытия турнира

Фото: Марина Молдавская  /  купить фото

В Екатеринбурге 24-26 июля впервые в истории мирового бильярда состоится международный фиджитал-турнир среди студентов. Он пройдет на двух площадках

В Екатеринбурге 24-26 июля впервые в истории мирового бильярда состоится международный фиджитал-турнир среди студентов. Он пройдет на двух площадках

Фото: Марина Молдавская  /  купить фото

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов напомнил, что в прошлом году впервые попробовали провести фиджитал-турнир. В этом году он уже стал международным

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов напомнил, что в прошлом году впервые попробовали провести фиджитал-турнир. В этом году он уже стал международным

Фото: Кристина Кушнаренко

Фиджитал-бильярд — направление, которое сочетает в себе физические элементы традиционного бильярда и цифровые технологии

Фиджитал-бильярд — направление, которое сочетает в себе физические элементы традиционного бильярда и цифровые технологии

Фото: Кристина Кушнаренко

Игра пройдет в формате командного соревнования: каждая группа сыграет партию против соперника в компьютерной игре, после чего команды будут сражаться за бильярдным столом. Результаты игр, проведенных как за компьютером, так и за бильярдным столом, будут суммироваться для определения победителя

Игра пройдет в формате командного соревнования: каждая группа сыграет партию против соперника в компьютерной игре, после чего команды будут сражаться за бильярдным столом. Результаты игр, проведенных как за компьютером, так и за бильярдным столом, будут суммироваться для определения победителя

Фото: Марина Молдавская  /  купить фото

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Участники турнира из России, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Беларуси, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Аргентины, Эфиопии, Индии, Индонезии, Габона и Египта будут соревноваться в категориях «Комбинированная пирамида» среди мужчин и «Свободная пирамида» среди женщин

Фото: Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия турнира

Фото: Марина Молдавская  /  купить фото

Кубок Главы Екатеринбурга по бильярду проходит в четвертый раз

Фото: Кристина Кушнаренко

«Сегодня мы принимаем полноценный финал Кубка мира по бильярдному спорту, где присутствуют звезды бильярда из 12 стран»,— сказал на открытии турнира мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. На фото он справа, слева — первый вице-президент — исполнительный директор Федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов

Фото: Марина Молдавская  /  купить фото

Турнир будет проходить с 20 по 26 июля

Фото: Кристина Кушнаренко

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время церемонии открытия турнира

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В турнире «Кубок Главы Екатеринбурга» примут участие чемпионы мира, победители этапов Кубка мира, обладатели кубка России и призеры других крупных турниров, а также студенты и любители

Фото: Кристина Кушнаренко

Призовой фонд турнира — 5 млн руб.

Фото: Марина Молдавская  /  купить фото

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (справа) и первый вице-президент - исполнительный директор Федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов (слева) во время церемонии открытия турнира

Фото: Марина Молдавская  /  купить фото

В Екатеринбурге 24-26 июля впервые в истории мирового бильярда состоится международный фиджитал-турнир среди студентов. Он пройдет на двух площадках

Фото: Марина Молдавская  /  купить фото

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов напомнил, что в прошлом году впервые попробовали провести фиджитал-турнир. В этом году он уже стал международным

Фото: Кристина Кушнаренко

Фиджитал-бильярд — направление, которое сочетает в себе физические элементы традиционного бильярда и цифровые технологии

Фото: Кристина Кушнаренко

Игра пройдет в формате командного соревнования: каждая группа сыграет партию против соперника в компьютерной игре, после чего команды будут сражаться за бильярдным столом. Результаты игр, проведенных как за компьютером, так и за бильярдным столом, будут суммироваться для определения победителя

Фото: Марина Молдавская  /  купить фото

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