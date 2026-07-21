Мэр шаром покатил

Участники турнира из России, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Беларуси, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Аргентины, Эфиопии, Индии, Индонезии, Габона и Египта будут соревноваться в категориях «Комбинированная пирамида» среди мужчин и «Свободная пирамида» среди женщин
Кубок Главы Екатеринбурга по бильярду проходит в четвертый раз
Фото:
Кристина Кушнаренко
«Сегодня мы принимаем полноценный финал Кубка мира по бильярдному спорту, где присутствуют звезды бильярда из 12 стран»,— сказал на открытии турнира мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. На фото он справа, слева — первый вице-президент — исполнительный директор Федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов напомнил, что в прошлом году впервые попробовали провести фиджитал-турнир. В этом году он уже стал международным
Фото:
Кристина Кушнаренко
Фиджитал-бильярд — направление, которое сочетает в себе физические элементы традиционного бильярда и цифровые технологии
Фото:
Кристина Кушнаренко
Игра пройдет в формате командного соревнования: каждая группа сыграет партию против соперника в компьютерной игре, после чего команды будут сражаться за бильярдным столом. Результаты игр, проведенных как за компьютером, так и за бильярдным столом, будут суммироваться для определения победителя