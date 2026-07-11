Фото 11.07.2026, 19:51 Гидрофлай-фест 2026 Фоторепортаж 10 и 11 июля в Москве прошел 5-й Международный Фестиваль любителей экстремальных водно-моторных видов спорта. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фестиваль прошел в Измайловском парке на Круглом пруду Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Зрителей застал ливень Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Спортсмены состязались в таких дисциплинах, как «ховерборд», «аквабайк-фристайл», «джетсерф» и «джетпак» Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Джетсерфер Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступление участников соревнований Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступление участников соревнований Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Трюки показали более 100 спортсменов из 17 стран мира и 30 регионов России Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступление участников соревнований Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступление участников соревнований Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступление участников соревнований Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступление участников соревнований Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Зрители под дождем Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступление участников соревнований Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступление участников соревнований Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступление участников соревнований Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступление участников соревнований Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступление участников соревнований Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступление участников соревнований Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Для гостей были подготовлены показательные выступления: полеты с флагами, в необычных костюмах и тандеме, синхронные трюки, джетсерф и аквабайк-фристайл Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Следующая фотография 1 / 19 Фестиваль прошел в Измайловском парке на Круглом пруду Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Зрителей застал ливень Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Спортсмены состязались в таких дисциплинах, как «ховерборд», «аквабайк-фристайл», «джетсерф» и «джетпак» Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Джетсерфер Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступление участников соревнований Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступление участников соревнований Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Трюки показали более 100 спортсменов из 17 стран мира и 30 регионов России Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступление участников соревнований Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступление участников соревнований Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступление участников соревнований Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступление участников соревнований Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Зрители под дождем Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступление участников соревнований Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступление участников соревнований Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступление участников соревнований Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступление участников соревнований Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступление участников соревнований Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступление участников соревнований Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Для гостей были подготовлены показательные выступления: полеты с флагами, в необычных костюмах и тандеме, синхронные трюки, джетсерф и аквабайк-фристайл Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото