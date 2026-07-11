Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Гидрофлай-фест 2026

Фоторепортаж

10 и 11 июля в Москве прошел 5-й Международный Фестиваль любителей экстремальных водно-моторных видов спорта.
Предыдущая фотография
Фестиваль прошел в Измайловском парке на Круглом пруду

Фестиваль прошел в Измайловском парке на Круглом пруду

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Зрителей застал ливень

Зрителей застал ливень

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Спортсмены состязались в таких дисциплинах, как «ховерборд», «аквабайк-фристайл», «джетсерф» и «джетпак»

Спортсмены состязались в таких дисциплинах, как «ховерборд», «аквабайк-фристайл», «джетсерф» и «джетпак»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Джетсерфер

Джетсерфер

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участников соревнований

Выступление участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участников соревнований

Выступление участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трюки показали более 100 спортсменов из 17 стран мира и 30 регионов России

Трюки показали более 100 спортсменов из 17 стран мира и 30 регионов России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участников соревнований

Выступление участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участников соревнований

Выступление участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участников соревнований

Выступление участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участников соревнований

Выступление участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Зрители под дождем

Зрители под дождем

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участников соревнований

Выступление участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участников соревнований

Выступление участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участников соревнований

Выступление участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участников соревнований

Выступление участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участников соревнований

Выступление участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участников соревнований

Выступление участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Для гостей были подготовлены показательные выступления: полеты с флагами, в необычных костюмах и тандеме, синхронные трюки, джетсерф и аквабайк-фристайл

Для гостей были подготовлены показательные выступления: полеты с флагами, в необычных костюмах и тандеме, синхронные трюки, джетсерф и аквабайк-фристайл

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 19

Фестиваль прошел в Измайловском парке на Круглом пруду

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Зрителей застал ливень

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Спортсмены состязались в таких дисциплинах, как «ховерборд», «аквабайк-фристайл», «джетсерф» и «джетпак»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Джетсерфер

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трюки показали более 100 спортсменов из 17 стран мира и 30 регионов России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Зрители под дождем

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Для гостей были подготовлены показательные выступления: полеты с флагами, в необычных костюмах и тандеме, синхронные трюки, джетсерф и аквабайк-фристайл

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд