Депутат, строитель, человек. Каким был Юрий Карликанов
В Челябинской области на 75-м году жизни скончался почетный гражданин региона, бывший заместитель председателя Законодательного собрания Юрий Карликанов. Заслуженный строитель Российской Федерации, многолетний зампред регионального парламента, умевший оставаться на вершине власти при самых разных губернаторах области, создатель и совладелец крупной бизнес-империи, построивший самый известный в Челябинске небоскреб «Челябинск-Сити». Каким запомнился Юрий Карликанов — в фотогаллерее «Ъ-Южный Урал».
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