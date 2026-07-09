Депутат, строитель, человек. Каким был Юрий Карликанов

Долгое время Юрий Карликанов возглавлял комитет Законодательного собрания по строительной политике и ЖКХ. Участвовал в разработке ключевых нормативных актов, направленных на совершенствование федерального градостроительного, жилищного и земельного законодательства. Был автором законодательных инициатив по внесению изменений в Жилищный и Градостроительный кодексы РФ, а также ряда федеральных и региональных законов.