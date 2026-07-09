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Депутат, строитель, человек. Каким был Юрий Карликанов

В Челябинской области на 75-м году жизни скончался почетный гражданин региона, бывший заместитель председателя Законодательного собрания Юрий Карликанов. Заслуженный строитель Российской Федерации, многолетний зампред регионального парламента, умевший оставаться на вершине власти при самых разных губернаторах области, создатель и совладелец крупной бизнес-империи, построивший самый известный в Челябинске небоскреб «Челябинск-Сити». Каким запомнился Юрий Карликанов — в фотогаллерее «Ъ-Южный Урал».
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В Челябинской области на 75-м году жизни скончался почетный гражданин региона, бывший заместитель председателя законодательного собрания Юрий Карликанов.

В Челябинской области на 75-м году жизни скончался почетный гражданин региона, бывший заместитель председателя законодательного собрания Юрий Карликанов.

Фото: предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Челябинской области

В 1975 году будущий предприниматель и политик окончил Челябинский политехнический институт по специальности «Инженер-строитель»

В 1975 году будущий предприниматель и политик окончил Челябинский политехнический институт по специальности «Инженер-строитель»

Фото: предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Челябинской области

Политическая карьера Юрия Карликанова началась еще во времена губернаторства Петра Сумина. На фото- Юрий Карликанов (слева), Петр Сумин (в центре), и ректор Магнитогорского государственного педагогического института Валентин Романов.

Политическая карьера Юрия Карликанова началась еще во времена губернаторства Петра Сумина. На фото- Юрий Карликанов (слева), Петр Сумин (в центре), и ректор Магнитогорского государственного педагогического института Валентин Романов.

Фото: предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Челябинской области

Юрий Карликанов — создатель холдинга &quot;ЧелябинскСтройИндустрия&quot; (ЧелСИ), занимавшегося добычей сырья, производством стройматериалов, строительством жилья и коммерческой недвижимости

Юрий Карликанов — создатель холдинга "ЧелябинскСтройИндустрия" (ЧелСИ), занимавшегося добычей сырья, производством стройматериалов, строительством жилья и коммерческой недвижимости

Фото: предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Челябинской области

Долгое время Юрий Карликанов возглавлял комитет Законодательного собрания по строительной политике и ЖКХ. Участвовал в разработке ключевых нормативных актов, направленных на совершенствование федерального градостроительного, жилищного и земельного законодательства. Был автором законодательных инициатив по внесению изменений в Жилищный и Градостроительный кодексы РФ, а также ряда федеральных и региональных законов.

Долгое время Юрий Карликанов возглавлял комитет Законодательного собрания по строительной политике и ЖКХ. Участвовал в разработке ключевых нормативных актов, направленных на совершенствование федерального градостроительного, жилищного и земельного законодательства. Был автором законодательных инициатив по внесению изменений в Жилищный и Градостроительный кодексы РФ, а также ряда федеральных и региональных законов.

С 2009-го по 2020-й годы Юрий Карликанов занимал должность первого заместителя председателя Законодательного Собрания Челябинской области.

С 2009-го по 2020-й годы Юрий Карликанов занимал должность первого заместителя председателя Законодательного Собрания Челябинской области.

Фото: предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Челябинской области

В 2024 году Юрий Карликанов получил звание почётного депутата Челябинской области, а в 2025 году — почётного гражданина региона.

В 2024 году Юрий Карликанов получил звание почётного депутата Челябинской области, а в 2025 году — почётного гражданина региона.

Фото: предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Челябинской области

Среди наград Юрия Карликанова — орден «Дружбы», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», звание «Заслуженный строитель Российской Федерации». Кроме того, он был награжден знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью», Почётной грамотой Губернатора Челябинской области, Благодарственным письмом Президента РФ.

Среди наград Юрия Карликанова — орден «Дружбы», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», звание «Заслуженный строитель Российской Федерации». Кроме того, он был награжден знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью», Почётной грамотой Губернатора Челябинской области, Благодарственным письмом Президента РФ.

Фото: предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Челябинской области

Юрий Карликанов во время посещения цеха по производству труб большого Диаметра &quot;Высота 239&quot; на Челябинском трубопрокатном заводе

Юрий Карликанов во время посещения цеха по производству труб большого Диаметра "Высота 239" на Челябинском трубопрокатном заводе

Фото: предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Челябинской области

В 2025 году Юрий Карликанов ушел из политики, не став избираться в Восьмой созыв Законодательного собрания Челябинской области.

В 2025 году Юрий Карликанов ушел из политики, не став избираться в Восьмой созыв Законодательного собрания Челябинской области.

Юрию Карликанову было 74 года

Юрию Карликанову было 74 года

Фото: предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Челябинской области

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В Челябинской области на 75-м году жизни скончался почетный гражданин региона, бывший заместитель председателя законодательного собрания Юрий Карликанов.

Фото: предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Челябинской области

В 1975 году будущий предприниматель и политик окончил Челябинский политехнический институт по специальности «Инженер-строитель»

Фото: предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Челябинской области

Политическая карьера Юрия Карликанова началась еще во времена губернаторства Петра Сумина. На фото- Юрий Карликанов (слева), Петр Сумин (в центре), и ректор Магнитогорского государственного педагогического института Валентин Романов.

Фото: предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Челябинской области

Юрий Карликанов — создатель холдинга "ЧелябинскСтройИндустрия" (ЧелСИ), занимавшегося добычей сырья, производством стройматериалов, строительством жилья и коммерческой недвижимости

Фото: предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Челябинской области

Долгое время Юрий Карликанов возглавлял комитет Законодательного собрания по строительной политике и ЖКХ. Участвовал в разработке ключевых нормативных актов, направленных на совершенствование федерального градостроительного, жилищного и земельного законодательства. Был автором законодательных инициатив по внесению изменений в Жилищный и Градостроительный кодексы РФ, а также ряда федеральных и региональных законов.

С 2009-го по 2020-й годы Юрий Карликанов занимал должность первого заместителя председателя Законодательного Собрания Челябинской области.

Фото: предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Челябинской области

В 2024 году Юрий Карликанов получил звание почётного депутата Челябинской области, а в 2025 году — почётного гражданина региона.

Фото: предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Челябинской области

Среди наград Юрия Карликанова — орден «Дружбы», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», звание «Заслуженный строитель Российской Федерации». Кроме того, он был награжден знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью», Почётной грамотой Губернатора Челябинской области, Благодарственным письмом Президента РФ.

Фото: предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Челябинской области

Юрий Карликанов во время посещения цеха по производству труб большого Диаметра "Высота 239" на Челябинском трубопрокатном заводе

Фото: предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Челябинской области

В 2025 году Юрий Карликанов ушел из политики, не став избираться в Восьмой созыв Законодательного собрания Челябинской области.

Юрию Карликанову было 74 года

Фото: предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Челябинской области

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