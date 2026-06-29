29.06.2026, 09:38

«Болтун — находка для шпиона!» Проект «Окна ТАСС» отмечает 85-летие

В конце июня 1941 года, вышел первый тираж агитационных плакатов «Окна ТАСС». Они выпускались в годы войны, чтобы поднять боевой дух солдат и всего советского народа. Стихи и слоганы к плакатам придумывали поэты Демьян Бедный, Самуил Маршак и многие другие. Использовали и тексты Пушкина, Лермонтова, Маяковского. Всего за военные годы появилось более 1,5 тыс. номеров, общий тираж составил около 15 млн экземпляров. Яркие работы 1941-1945 годов — в фотогалерее «Ъ».