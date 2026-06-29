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«Болтун — находка для шпиона!»

Проект «Окна ТАСС» отмечает 85-летие

В конце июня 1941 года, вышел первый тираж агитационных плакатов «Окна ТАСС». Они выпускались в годы войны, чтобы поднять боевой дух солдат и всего советского народа. Стихи и слоганы к плакатам придумывали поэты Демьян Бедный, Самуил Маршак и многие другие. Использовали и тексты Пушкина, Лермонтова, Маяковского. Всего за военные годы появилось более 1,5 тыс. номеров, общий тираж составил около 15 млн экземпляров. Яркие работы 1941-1945 годов — в фотогалерее «Ъ».
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Первые плакаты вышли 27 июня 1941 года — на пятый день после начала Великой Отечественной войны. Работы тогда выставили в Москве в здании на Кузнецком мосту, где разместилась мастерская по их изготовлению&lt;br> На фото: плакат 1941 года «Болтун — находка для шпиона» работы художника Алексея Радакова

Первые плакаты вышли 27 июня 1941 года — на пятый день после начала Великой Отечественной войны. Работы тогда выставили в Москве в здании на Кузнецком мосту, где разместилась мастерская по их изготовлению
На фото: плакат 1941 года «Болтун — находка для шпиона» работы художника Алексея Радакова

Фото: ТАСС

Плакат 1945 года «Слава сталинским соколам — героям Великой Отечественной войны! Слава советской авиации!» работы художника Виктора Слыщенко

Плакат 1945 года «Слава сталинским соколам — героям Великой Отечественной войны! Слава советской авиации!» работы художника Виктора Слыщенко

Фото: ТАСС

За первый военный месяц выпустили 119 плакатов, тираж составил 7,2 тыс. экземпляров&lt;br> На фото: плакат 1941 года «Женщины советской страны — бойцы Отечественной войны. На каждом участке военного тыла женщина наша — огромная сила»

За первый военный месяц выпустили 119 плакатов, тираж составил 7,2 тыс. экземпляров
На фото: плакат 1941 года «Женщины советской страны — бойцы Отечественной войны. На каждом участке военного тыла женщина наша — огромная сила»

Фото: ТАСС

Плакат 1942 года «Чтоб скорее дрогнули враги, чтоб росли свинцовые удары, — каждый рубль советский береги, ни копейки не расходуй даром!» работы художника Виктора Иванова

Плакат 1942 года «Чтоб скорее дрогнули враги, чтоб росли свинцовые удары, — каждый рубль советский береги, ни копейки не расходуй даром!» работы художника Виктора Иванова

Фото: ТАСС

Плакат за сентябрь 1943 года «Могуч порыв неудержимый за счастье Родины любимой, дивизий сталинских вперед. За вольный труд, за свой народ!» работы художника Василия Селиванова

Плакат за сентябрь 1943 года «Могуч порыв неудержимый за счастье Родины любимой, дивизий сталинских вперед. За вольный труд, за свой народ!» работы художника Василия Селиванова

Фото: ТАСС

Плакат за 23 февраля 1945 года с подписью: «Да здравствует 27-я годовщина победоносной Красной армии! Слава доблестным советским воинам, громящим фашистского зверя в его собственном логове!» работы художника Петра Магнушевского

Плакат за 23 февраля 1945 года с подписью: «Да здравствует 27-я годовщина победоносной Красной армии! Слава доблестным советским воинам, громящим фашистского зверя в его собственном логове!» работы художника Петра Магнушевского

Фото: ТАСС

Плакат за март 1945 года «Все ли ты сделал, для того, чтобы получить высокий урожай победы?» работы Василия Селиванова

Плакат за март 1945 года «Все ли ты сделал, для того, чтобы получить высокий урожай победы?» работы Василия Селиванова

Фото: ТАСС

Плакат 1942 года «Вступай в доноры» из серии «Не знаю я, кто кровь мою получит, но знаю, что бойцу я помогу, и снова он грозней свинцовой тучи обрушит сталь на голову врагу»

Плакат 1942 года «Вступай в доноры» из серии «Не знаю я, кто кровь мою получит, но знаю, что бойцу я помогу, и снова он грозней свинцовой тучи обрушит сталь на голову врагу»

Фото: ТАСС

Плакат 1942 года «Иди, мой сын, отбей врага!» работы художника Петра Шухмина и поэта Василия Лебедева-Кумача

Плакат 1942 года «Иди, мой сын, отбей врага!» работы художника Петра Шухмина и поэта Василия Лебедева-Кумача

Фото: ТАСС

Плакат 1942 года «России двинулись сыны» работы художника Павла Соколова-Скаля со стихами Александра Пушкина

Плакат 1942 года «России двинулись сыны» работы художника Павла Соколова-Скаля со стихами Александра Пушкина

Фото: ТАСС

Плакат за август 1943 года «Варварскими артиллерийскими обстрелами гитлеровские бандиты разрушали памятники культуры и искусства великого русского города Ленинграда, убивали наших женщин и детей. Кровь и раны Ленинграда взывают к тебе, боец, — отомсти! Беспощадно уничтожай фашистскую погань!» работы художника Василия Селиванова и поэта Виссариона Саянова

Плакат за август 1943 года «Варварскими артиллерийскими обстрелами гитлеровские бандиты разрушали памятники культуры и искусства великого русского города Ленинграда, убивали наших женщин и детей. Кровь и раны Ленинграда взывают к тебе, боец, — отомсти! Беспощадно уничтожай фашистскую погань!» работы художника Василия Селиванова и поэта Виссариона Саянова

Фото: ТАСС

Плакат 1943 года «Будь готов!» работы художника Федора Антонова и поэта Демьяна Бедного (Ефима Придворова)

Плакат 1943 года «Будь готов!» работы художника Федора Антонова и поэта Демьяна Бедного (Ефима Придворова)

Фото: ТАСС

Плакат 1943 года «Освободитель» работы художника Федора Антонова и поэта Василия Лебедева-Кумача

Плакат 1943 года «Освободитель» работы художника Федора Антонова и поэта Василия Лебедева-Кумача

Фото: ТАСС

Плакат 1943 года «Мужайся, сестра!» работы художника Павла Соколова-Скаля со стихами Демьяна Бедного

Плакат 1943 года «Мужайся, сестра!» работы художника Павла Соколова-Скаля со стихами Демьяна Бедного

Фото: ТАСС

Плакат за апрель 1944 года «К победе!» работы художника Михаила Соловьева и поэта Алексея Машистова

Плакат за апрель 1944 года «К победе!» работы художника Михаила Соловьева и поэта Алексея Машистова

Фото: ТАСС

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Первые плакаты вышли 27 июня 1941 года — на пятый день после начала Великой Отечественной войны. Работы тогда выставили в Москве в здании на Кузнецком мосту, где разместилась мастерская по их изготовлению
На фото: плакат 1941 года «Болтун — находка для шпиона» работы художника Алексея Радакова

Фото: ТАСС

Плакат 1945 года «Слава сталинским соколам — героям Великой Отечественной войны! Слава советской авиации!» работы художника Виктора Слыщенко

Фото: ТАСС

За первый военный месяц выпустили 119 плакатов, тираж составил 7,2 тыс. экземпляров
На фото: плакат 1941 года «Женщины советской страны — бойцы Отечественной войны. На каждом участке военного тыла женщина наша — огромная сила»

Фото: ТАСС

Плакат 1942 года «Чтоб скорее дрогнули враги, чтоб росли свинцовые удары, — каждый рубль советский береги, ни копейки не расходуй даром!» работы художника Виктора Иванова

Фото: ТАСС

Плакат за сентябрь 1943 года «Могуч порыв неудержимый за счастье Родины любимой, дивизий сталинских вперед. За вольный труд, за свой народ!» работы художника Василия Селиванова

Фото: ТАСС

Плакат за 23 февраля 1945 года с подписью: «Да здравствует 27-я годовщина победоносной Красной армии! Слава доблестным советским воинам, громящим фашистского зверя в его собственном логове!» работы художника Петра Магнушевского

Фото: ТАСС

Плакат за март 1945 года «Все ли ты сделал, для того, чтобы получить высокий урожай победы?» работы Василия Селиванова

Фото: ТАСС

Плакат 1942 года «Вступай в доноры» из серии «Не знаю я, кто кровь мою получит, но знаю, что бойцу я помогу, и снова он грозней свинцовой тучи обрушит сталь на голову врагу»

Фото: ТАСС

Плакат 1942 года «Иди, мой сын, отбей врага!» работы художника Петра Шухмина и поэта Василия Лебедева-Кумача

Фото: ТАСС

Плакат 1942 года «России двинулись сыны» работы художника Павла Соколова-Скаля со стихами Александра Пушкина

Фото: ТАСС

Плакат за август 1943 года «Варварскими артиллерийскими обстрелами гитлеровские бандиты разрушали памятники культуры и искусства великого русского города Ленинграда, убивали наших женщин и детей. Кровь и раны Ленинграда взывают к тебе, боец, — отомсти! Беспощадно уничтожай фашистскую погань!» работы художника Василия Селиванова и поэта Виссариона Саянова

Фото: ТАСС

Плакат 1943 года «Будь готов!» работы художника Федора Антонова и поэта Демьяна Бедного (Ефима Придворова)

Фото: ТАСС

Плакат 1943 года «Освободитель» работы художника Федора Антонова и поэта Василия Лебедева-Кумача

Фото: ТАСС

Плакат 1943 года «Мужайся, сестра!» работы художника Павла Соколова-Скаля со стихами Демьяна Бедного

Фото: ТАСС

Плакат за апрель 1944 года «К победе!» работы художника Михаила Соловьева и поэта Алексея Машистова

Фото: ТАСС

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