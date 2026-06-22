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Народные гулянья

В Челябинской области прошел XXXII Всероссийский Бажовский фестиваль

В районе села Демарино Пластовского округа 19–21 июня состоялся XXXII Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. В 2026 году он собрал рекордное количество участников — 100 тыс. человек. На площадке фестиваля, лейтмотивом которого стал Год единства народов России, установили монумент в честь башкирского национального героя Салавата Юлаева. Традиционно на фестивале работали подворья с представителями разных округов Челябинской области, мастер-классы, посвящающие в техники народных промыслов, а также крупная ярмарка. Яркие кадры — в фотогалерее «Ъ-Южный Урал».
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Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев / Коммерсантъ

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Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев / Коммерсантъ

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