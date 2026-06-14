Помощь проявилась

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В «Музеоне» открылась совместная фотовыставка РПЦ и «Коммерсанта»

14 июня в парке искусств «Музеон» открылась выставка «Церковь помогает» — первый совместный фотопроект Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви и ИД «Коммерсантъ». В экспозицию вошли истории людей, которые помогают зависимым, бездомным, детям и взрослым с инвалидностью, одиноким пожилым и вынужденным переселенцам. Как устроено церковное социальное служение — в фотогалерее «Ъ».
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Экспозиция фотовыставки «Церковь помогает» в парке искусств «Музеон»

Экспозиция фотовыставки «Церковь помогает» в парке искусств «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ протоиерей Михаил Потокин перед открытием выставки

Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ протоиерей Михаил Потокин перед открытием выставки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Главный редактор газеты «Коммерсантъ», шеф-редактор ИД «Коммерсантъ» Михаил Лукин (второй справа) и пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности и социальному служению РПЦ Василий Рулинский (справа) перед открытием выставки

Главный редактор газеты «Коммерсантъ», шеф-редактор ИД «Коммерсантъ» Михаил Лукин (второй справа) и пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности и социальному служению РПЦ Василий Рулинский (справа) перед открытием выставки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Проект стал первой совместной выставкой Синодального отдела по благотворительности и социальному служению РПЦ и ИД «Коммерсантъ»

Проект стал первой совместной выставкой Синодального отдела по благотворительности и социальному служению РПЦ и ИД «Коммерсантъ»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Сестра милосердия в храме при Центральной клинической больнице Святителя Алексия. Крупнейшая многопрофильная больница Русской православной церкви принимает пациентов из разных регионов России независимо от их вероисповедания

Сестра милосердия в храме при Центральной клинической больнице Святителя Алексия. Крупнейшая многопрофильная больница Русской православной церкви принимает пациентов из разных регионов России независимо от их вероисповедания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Настоятель храма Вознесения Господня в Кимрах, руководитель реабилитационного центра «Радуга» протоиерей Андрей Лазарев во время интервью. В центре людям с алкогольной и наркотической зависимостью помогают вернуться к обычной жизни по программе «Терапевтическое содружество»

Настоятель храма Вознесения Господня в Кимрах, руководитель реабилитационного центра «Радуга» протоиерей Андрей Лазарев во время интервью. В центре людям с алкогольной и наркотической зависимостью помогают вернуться к обычной жизни по программе «Терапевтическое содружество»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

«Автобус милосердия» православной службы милосердия Екатеринбургской епархии. Мобильный пункт помощи выезжает к бездомным: его сотрудники и добровольцы раздают еду, одежду и средства гигиены, оказывают первую медицинскую помощь

«Автобус милосердия» православной службы милосердия Екатеринбургской епархии. Мобильный пункт помощи выезжает к бездомным: его сотрудники и добровольцы раздают еду, одежду и средства гигиены, оказывают первую медицинскую помощь

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Воспитанник Свято-Софийского социального дома православной службы помощи «Милосердие». Здесь живут дети и взрослые с выраженными нарушениями развития, оставшиеся без поддержки семьи

Воспитанник Свято-Софийского социального дома православной службы помощи «Милосердие». Здесь живут дети и взрослые с выраженными нарушениями развития, оставшиеся без поддержки семьи

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Воспитанники Свято-Софийского социального дома. Для каждого из них специалисты составляют программу обучения и развития, а достигшие совершеннолетия могут продолжать жить в привычной обстановке

Воспитанники Свято-Софийского социального дома. Для каждого из них специалисты составляют программу обучения и развития, а достигшие совершеннолетия могут продолжать жить в привычной обстановке

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Воспитанники социального центра «Умиление» в Вырице во время занятий. Проект объединяет приемные семьи, которые воспитывают детей-сирот, в том числе детей с инвалидностью

Воспитанники социального центра «Умиление» в Вырице во время занятий. Проект объединяет приемные семьи, которые воспитывают детей-сирот, в том числе детей с инвалидностью

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Занятие в социальном центре «Умиление». Семьи проекта живут по соседству в отдельных домах и помогают друг другу в воспитании и реабилитации приемных детей

Занятие в социальном центре «Умиление». Семьи проекта живут по соседству в отдельных домах и помогают друг другу в воспитании и реабилитации приемных детей

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Сестры милосердия в храме при Больнице Святителя Алексия. Помимо лечения пациентов, больница готовит младших медицинских сестер и специалистов по уходу за тяжелобольными

Сестры милосердия в храме при Больнице Святителя Алексия. Помимо лечения пациентов, больница готовит младших медицинских сестер и специалистов по уходу за тяжелобольными

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Подопечные реабилитационного центра «Дом слепоглухих» в Пучково во время занятия по шитью. Освоение ремесел, бытовых навыков и способов общения помогает людям с нарушениями слуха и зрения становиться самостоятельнее

Подопечные реабилитационного центра «Дом слепоглухих» в Пучково во время занятия по шитью. Освоение ремесел, бытовых навыков и способов общения помогает людям с нарушениями слуха и зрения становиться самостоятельнее

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Сестра Свято-Спиридоньевской богадельни православной службы помощи «Милосердие» ухаживает за пожилой подопечной. Одиноким и тяжелобольным людям здесь обеспечивают круглосуточный профессиональный уход

Сестра Свято-Спиридоньевской богадельни православной службы помощи «Милосердие» ухаживает за пожилой подопечной. Одиноким и тяжелобольным людям здесь обеспечивают круглосуточный профессиональный уход

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Сестра Свято-Спиридоньевской богадельни во время ухода за пожилым подопечным. В обязанности сестер входят медицинские процедуры, кормление и гигиенический уход, но не менее важны общение и внимание

Сестра Свято-Спиридоньевской богадельни во время ухода за пожилым подопечным. В обязанности сестер входят медицинские процедуры, кормление и гигиенический уход, но не менее важны общение и внимание

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Переселенцы из приграничных районов Курской области в пункте временного размещения. После массовой эвакуации жителей церковные службы развернули гуманитарные пункты, организовали размещение нуждающихся и уход за лежачими пожилыми людьми

Переселенцы из приграничных районов Курской области в пункте временного размещения. После массовой эвакуации жителей церковные службы развернули гуманитарные пункты, организовали размещение нуждающихся и уход за лежачими пожилыми людьми

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Подопечные реабилитационного центра «Обитель исцеления» ухаживают за коровами на ферме. Труд и совместная жизнь в общине становятся частью программы возвращения людей с наркотической зависимостью к самостоятельной жизни

Подопечные реабилитационного центра «Обитель исцеления» ухаживают за коровами на ферме. Труд и совместная жизнь в общине становятся частью программы возвращения людей с наркотической зависимостью к самостоятельной жизни

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Посетители церемонии открытия выставки «Церковь помогает»

Посетители церемонии открытия выставки «Церковь помогает»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Заведующий фотослужбой пресс-службы патриарха Московского и всея Руси иерей Игорь Палкин (справа) перед началом церемонии открытия выставки «Церковь помогает»

Заведующий фотослужбой пресс-службы патриарха Московского и всея Руси иерей Игорь Палкин (справа) перед началом церемонии открытия выставки «Церковь помогает»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Участники церемонии открытия выставки «Церковь помогает». Экспозиция знакомит посетителей с повседневной работой церковных социальных проектов в разных регионах России

Участники церемонии открытия выставки «Церковь помогает». Экспозиция знакомит посетителей с повседневной работой церковных социальных проектов в разных регионах России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Главный редактор газеты «Коммерсантъ», шеф-редактор ИД «Коммерсантъ» Михаил Лукин (справа) и председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ протоиерей Михаил Потокин на открытии фотовыставки «Церковь помогает»

Главный редактор газеты «Коммерсантъ», шеф-редактор ИД «Коммерсантъ» Михаил Лукин (справа) и председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ протоиерей Михаил Потокин на открытии фотовыставки «Церковь помогает»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Экспозиция фотовыставки «Церковь помогает» в парке искусств «Музеон»

Экспозиция фотовыставки «Церковь помогает» в парке искусств «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Экспозиция фотовыставки «Церковь помогает» в парке искусств «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ протоиерей Михаил Потокин перед открытием выставки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Главный редактор газеты «Коммерсантъ», шеф-редактор ИД «Коммерсантъ» Михаил Лукин (второй справа) и пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности и социальному служению РПЦ Василий Рулинский (справа) перед открытием выставки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Проект стал первой совместной выставкой Синодального отдела по благотворительности и социальному служению РПЦ и ИД «Коммерсантъ»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Сестра милосердия в храме при Центральной клинической больнице Святителя Алексия. Крупнейшая многопрофильная больница Русской православной церкви принимает пациентов из разных регионов России независимо от их вероисповедания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Настоятель храма Вознесения Господня в Кимрах, руководитель реабилитационного центра «Радуга» протоиерей Андрей Лазарев во время интервью. В центре людям с алкогольной и наркотической зависимостью помогают вернуться к обычной жизни по программе «Терапевтическое содружество»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

«Автобус милосердия» православной службы милосердия Екатеринбургской епархии. Мобильный пункт помощи выезжает к бездомным: его сотрудники и добровольцы раздают еду, одежду и средства гигиены, оказывают первую медицинскую помощь

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Воспитанник Свято-Софийского социального дома православной службы помощи «Милосердие». Здесь живут дети и взрослые с выраженными нарушениями развития, оставшиеся без поддержки семьи

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Воспитанники Свято-Софийского социального дома. Для каждого из них специалисты составляют программу обучения и развития, а достигшие совершеннолетия могут продолжать жить в привычной обстановке

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Воспитанники социального центра «Умиление» в Вырице во время занятий. Проект объединяет приемные семьи, которые воспитывают детей-сирот, в том числе детей с инвалидностью

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Занятие в социальном центре «Умиление». Семьи проекта живут по соседству в отдельных домах и помогают друг другу в воспитании и реабилитации приемных детей

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Сестры милосердия в храме при Больнице Святителя Алексия. Помимо лечения пациентов, больница готовит младших медицинских сестер и специалистов по уходу за тяжелобольными

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Подопечные реабилитационного центра «Дом слепоглухих» в Пучково во время занятия по шитью. Освоение ремесел, бытовых навыков и способов общения помогает людям с нарушениями слуха и зрения становиться самостоятельнее

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Сестра Свято-Спиридоньевской богадельни православной службы помощи «Милосердие» ухаживает за пожилой подопечной. Одиноким и тяжелобольным людям здесь обеспечивают круглосуточный профессиональный уход

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Сестра Свято-Спиридоньевской богадельни во время ухода за пожилым подопечным. В обязанности сестер входят медицинские процедуры, кормление и гигиенический уход, но не менее важны общение и внимание

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Переселенцы из приграничных районов Курской области в пункте временного размещения. После массовой эвакуации жителей церковные службы развернули гуманитарные пункты, организовали размещение нуждающихся и уход за лежачими пожилыми людьми

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Подопечные реабилитационного центра «Обитель исцеления» ухаживают за коровами на ферме. Труд и совместная жизнь в общине становятся частью программы возвращения людей с наркотической зависимостью к самостоятельной жизни

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Посетители церемонии открытия выставки «Церковь помогает»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Заведующий фотослужбой пресс-службы патриарха Московского и всея Руси иерей Игорь Палкин (справа) перед началом церемонии открытия выставки «Церковь помогает»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Участники церемонии открытия выставки «Церковь помогает». Экспозиция знакомит посетителей с повседневной работой церковных социальных проектов в разных регионах России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Главный редактор газеты «Коммерсантъ», шеф-редактор ИД «Коммерсантъ» Михаил Лукин (справа) и председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ протоиерей Михаил Потокин на открытии фотовыставки «Церковь помогает»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Экспозиция фотовыставки «Церковь помогает» в парке искусств «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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