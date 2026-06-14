14.06.2026, 18:12

Помощь проявилась В «Музеоне» открылась совместная фотовыставка РПЦ и «Коммерсанта»

14 июня в парке искусств «Музеон» открылась выставка «Церковь помогает» — первый совместный фотопроект Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви и ИД «Коммерсантъ». В экспозицию вошли истории людей, которые помогают зависимым, бездомным, детям и взрослым с инвалидностью, одиноким пожилым и вынужденным переселенцам. Как устроено церковное социальное служение — в фотогалерее «Ъ».