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Лучшие фото недели

«Ъ» собрал запоминающиеся кадры 8–14 июня

Награждение победителей ТЭФИ-2026, финал Единой лиги ВТБ и другие кадры — в фотогалерее «Ъ».
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Актриса Марина Неёлова и президент России Владимир Путин на вручении государственных премий и медалей «Герой Труда» в Кремле

Актриса Марина Неёлова и президент России Владимир Путин на вручении государственных премий и медалей «Герой Труда» в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Церемония вручения государственных премий и медалей «Герой Труда» в Кремле

Церемония вручения государственных премий и медалей «Герой Труда» в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Церемония подъема государственного флага России у Музея Победы на Поклонной горе

Церемония подъема государственного флага России у Музея Победы на Поклонной горе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Церемония подъема государственного флага России у Музея Победы на Поклонной горе

Церемония подъема государственного флага России у Музея Победы на Поклонной горе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Отчетно-программный форум партии «Единая Россия» «Есть результат!» в Центре международной торговли

Отчетно-программный форум партии «Единая Россия» «Есть результат!» в Центре международной торговли

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед заседанием Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед заседанием Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин на донорской акции у мобильной станции переливания крови

Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин на донорской акции у мобильной станции переливания крови

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль сдает кровь в мобильной станции переливания крови

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль сдает кровь в мобильной станции переливания крови

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участница церемонии подведения итогов Всероссийского конкурса «Женщины Наций и Народов России» в Госдуме

Участница церемонии подведения итогов Всероссийского конкурса «Женщины Наций и Народов России» в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев (слева) и статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов (второй слева) на заседании Госдумы

Председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев (слева) и статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов (второй слева) на заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Активисты мотодвижения на учредительном собрании общественного объединения «Мотопарламент» в Госдуме

Активисты мотодвижения на учредительном собрании общественного объединения «Мотопарламент» в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампред правительства Александр Новак (в центре) и министр просвещения Сергей Кравцов перед началом заседания правительства

Зампред правительства Александр Новак (в центре) и министр просвещения Сергей Кравцов перед началом заседания правительства

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Зампред правительства Марат Хуснуллин (слева) и министр финансов Антон Силуанов перед началом заседания правительства

Зампред правительства Марат Хуснуллин (слева) и министр финансов Антон Силуанов перед началом заседания правительства

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Последствия взрыва автомобиля у жилого дома на улице Колдунова

Последствия взрыва автомобиля у жилого дома на улице Колдунова

Фото: Коммерсантъ / Оксана Зуйко  /  купить фото

Актер и советник губернатора Санкт-Петербурга по культуре Николай Буров на прощании с актрисой Людмилой Чурсиной в Спасо-Преображенском соборе

Актер и советник губернатора Санкт-Петербурга по культуре Николай Буров на прощании с актрисой Людмилой Чурсиной в Спасо-Преображенском соборе

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Основатель группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий на заседании Преображенского районного суда, рассматривавшего его ходатайство об условно-досрочном освобождении

Основатель группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий на заседании Преображенского районного суда, рассматривавшего его ходатайство об условно-досрочном освобождении

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Голосование на выборах в парламент Армении

Голосование на выборах в парламент Армении

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Игрок УНИКСа Джален Рейнольдс (второй справа) в финальном матче Единой лиги ВТБ против ЦСКА

Игрок УНИКСа Джален Рейнольдс (второй справа) в финальном матче Единой лиги ВТБ против ЦСКА

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Корреспондент программы «Вести» телеканала «Россия» Александр Карпов на церемонии вручения премии ТЭФИ

Корреспондент программы «Вести» телеканала «Россия» Александр Карпов на церемонии вручения премии ТЭФИ

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Посетители выставки «Предшественники Павла Третьякова: Федор Прянишников и Козьма Солдатенков» в инженерном корпусе Третьяковской галереи

Посетители выставки «Предшественники Павла Третьякова: Федор Прянишников и Козьма Солдатенков» в инженерном корпусе Третьяковской галереи

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Воздушные гимнасты на ремнях «Дуэт Крико» из Венгрии выступают на Всемирном фестивале циркового искусства «ИДОЛ» в Большом Московском цирке

Воздушные гимнасты на ремнях «Дуэт Крико» из Венгрии выступают на Всемирном фестивале циркового искусства «ИДОЛ» в Большом Московском цирке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Логунов  /  купить фото

Участники исторического фестиваля «Времена и эпохи», посвященного событиям Отечественной войны 1812 года, в ландшафтном парке «Митино»

Участники исторического фестиваля «Времена и эпохи», посвященного событиям Отечественной войны 1812 года, в ландшафтном парке «Митино»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Актриса Марина Неёлова и президент России Владимир Путин на вручении государственных премий и медалей «Герой Труда» в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Церемония вручения государственных премий и медалей «Герой Труда» в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Церемония подъема государственного флага России у Музея Победы на Поклонной горе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Церемония подъема государственного флага России у Музея Победы на Поклонной горе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Отчетно-программный форум партии «Единая Россия» «Есть результат!» в Центре международной торговли

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед заседанием Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин на донорской акции у мобильной станции переливания крови

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль сдает кровь в мобильной станции переливания крови

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участница церемонии подведения итогов Всероссийского конкурса «Женщины Наций и Народов России» в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев (слева) и статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов (второй слева) на заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Активисты мотодвижения на учредительном собрании общественного объединения «Мотопарламент» в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампред правительства Александр Новак (в центре) и министр просвещения Сергей Кравцов перед началом заседания правительства

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Зампред правительства Марат Хуснуллин (слева) и министр финансов Антон Силуанов перед началом заседания правительства

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Последствия взрыва автомобиля у жилого дома на улице Колдунова

Фото: Коммерсантъ / Оксана Зуйко  /  купить фото

Актер и советник губернатора Санкт-Петербурга по культуре Николай Буров на прощании с актрисой Людмилой Чурсиной в Спасо-Преображенском соборе

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Основатель группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий на заседании Преображенского районного суда, рассматривавшего его ходатайство об условно-досрочном освобождении

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Голосование на выборах в парламент Армении

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Игрок УНИКСа Джален Рейнольдс (второй справа) в финальном матче Единой лиги ВТБ против ЦСКА

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Корреспондент программы «Вести» телеканала «Россия» Александр Карпов на церемонии вручения премии ТЭФИ

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Посетители выставки «Предшественники Павла Третьякова: Федор Прянишников и Козьма Солдатенков» в инженерном корпусе Третьяковской галереи

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Воздушные гимнасты на ремнях «Дуэт Крико» из Венгрии выступают на Всемирном фестивале циркового искусства «ИДОЛ» в Большом Московском цирке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Логунов  /  купить фото

Участники исторического фестиваля «Времена и эпохи», посвященного событиям Отечественной войны 1812 года, в ландшафтном парке «Митино»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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