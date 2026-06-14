Фото 14.06.2026, 17:34 Лучшие фото недели «Ъ» собрал запоминающиеся кадры 8–14 июня Награждение победителей ТЭФИ-2026, финал Единой лиги ВТБ и другие кадры — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Актриса Марина Неёлова и президент России Владимир Путин на вручении государственных премий и медалей «Герой Труда» в Кремле Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Церемония вручения государственных премий и медалей «Герой Труда» в Кремле Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Церемония подъема государственного флага России у Музея Победы на Поклонной горе Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Церемония подъема государственного флага России у Музея Победы на Поклонной горе Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Отчетно-программный форум партии «Единая Россия» «Есть результат!» в Центре международной торговли Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед заседанием Госдумы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин на донорской акции 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