Лучшие фото недели

Председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев (слева) и статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов (второй слева) на заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото