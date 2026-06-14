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Кольцо с огнем

Празднование чемпионства «Нью-Йорк Никс» обернулось погромами и задержаниями

Баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» впервые с 1973 года выиграл чемпионат НБА, победив в финальной серии «Сан-Антонио Сперс». После решающего матча тысячи болельщиков вышли на улицы Манхэттена, однако празднование вскоре переросло в беспорядки. Фанаты громили и захватывали автобусы, забирались на автомобили и вступали в столкновения с полицией. Как Нью-Йорк отметил долгожданное чемпионство — в фотогалерее «Ъ».
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Горящий городской шаттл у автовокзала Port Authority. Автобусы, предназначенные для перевозки зрителей чемпионата мира по футболу, оказались в центре погромов после победы «Никс»

Горящий городской шаттл у автовокзала Port Authority. Автобусы, предназначенные для перевозки зрителей чемпионата мира по футболу, оказались в центре погромов после победы «Никс»

Фото: Ed Ou / Reuters

Полицейские выводят болельщиков «Никс» из захваченного школьного автобуса. Во время беспорядков фанаты забирались внутрь машин и на их крыши, а также разбивали стекла

Полицейские выводят болельщиков «Никс» из захваченного школьного автобуса. Во время беспорядков фанаты забирались внутрь машин и на их крыши, а также разбивали стекла

Фото: AP / Andres Kudacki / AP

Болельщик на 42-й улице перед пятым матчем финальной серии. В тот момент «Никс» отделяла от первого за 53 года чемпионства одна победа

Болельщик на 42-й улице перед пятым матчем финальной серии. В тот момент «Никс» отделяла от первого за 53 года чемпионства одна победа

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Болельщики празднуют на автобусе на 42-й улице. Позднее несколько машин на Таймс-сквер были повреждены, а одна из них сгорела

Болельщики празднуют на автобусе на 42-й улице. Позднее несколько машин на Таймс-сквер были повреждены, а одна из них сгорела

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Полиция задерживает участницу беспорядков после победы «Никс». Для разгона толпы правоохранители задействовали конные подразделения и сотрудников в защитной экипировке

Полиция задерживает участницу беспорядков после победы «Никс». Для разгона толпы правоохранители задействовали конные подразделения и сотрудников в защитной экипировке

Фото: AP / Andres Kudacki / AP

Болельщики «Никс» на улицах Манхэттена после финальной сирены. Празднование сопровождалось фейерверками, дымовыми шашками и столкновениями с полицией

Болельщики «Никс» на улицах Манхэттена после финальной сирены. Празднование сопровождалось фейерверками, дымовыми шашками и столкновениями с полицией

Фото: AP / Andres Kudacki / AP

Уличные беспорядки после победы «Никс» над «Сан-Антонио». Фанаты перекрывали движение, забирались на автомобили и городские сооружения

Уличные беспорядки после победы «Никс» над «Сан-Антонио». Фанаты перекрывали движение, забирались на автомобили и городские сооружения

Фото: AP / Andres Kudacki / AP

Болельщики «Никс» празднуют победу в центре Нью-Йорка. В нескольких районах Манхэттена полиция проводила задержания и вытесняла толпу с проезжей части

Болельщики «Никс» празднуют победу в центре Нью-Йорка. В нескольких районах Манхэттена полиция проводила задержания и вытесняла толпу с проезжей части

Фото: AP / Andres Kudacki / AP

Мужчина в футболке сборной Бразилии среди болельщиков на Таймс-сквер. Празднование чемпионства «Никс» совпало с проведением в городе мероприятий чемпионата мира по футболу

Мужчина в футболке сборной Бразилии среди болельщиков на Таймс-сквер. Празднование чемпионства «Никс» совпало с проведением в городе мероприятий чемпионата мира по футболу

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Полиция перекрывает улицу возле места празднования победы «Никс». После нескольких часов беспорядков правоохранители начали вытеснять болельщиков из района Мэдисон-сквер-гарден

Полиция перекрывает улицу возле места празднования победы «Никс». После нескольких часов беспорядков правоохранители начали вытеснять болельщиков из района Мэдисон-сквер-гарден

Фото: AP / Heather Khalifa / AP

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Горящий городской шаттл у автовокзала Port Authority. Автобусы, предназначенные для перевозки зрителей чемпионата мира по футболу, оказались в центре погромов после победы «Никс»

Фото: Ed Ou / Reuters

Полицейские выводят болельщиков «Никс» из захваченного школьного автобуса. Во время беспорядков фанаты забирались внутрь машин и на их крыши, а также разбивали стекла

Фото: AP / Andres Kudacki / AP

Болельщик на 42-й улице перед пятым матчем финальной серии. В тот момент «Никс» отделяла от первого за 53 года чемпионства одна победа

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Болельщики празднуют на автобусе на 42-й улице. Позднее несколько машин на Таймс-сквер были повреждены, а одна из них сгорела

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Полиция задерживает участницу беспорядков после победы «Никс». Для разгона толпы правоохранители задействовали конные подразделения и сотрудников в защитной экипировке

Фото: AP / Andres Kudacki / AP

Болельщики «Никс» на улицах Манхэттена после финальной сирены. Празднование сопровождалось фейерверками, дымовыми шашками и столкновениями с полицией

Фото: AP / Andres Kudacki / AP

Уличные беспорядки после победы «Никс» над «Сан-Антонио». Фанаты перекрывали движение, забирались на автомобили и городские сооружения

Фото: AP / Andres Kudacki / AP

Болельщики «Никс» празднуют победу в центре Нью-Йорка. В нескольких районах Манхэттена полиция проводила задержания и вытесняла толпу с проезжей части

Фото: AP / Andres Kudacki / AP

Мужчина в футболке сборной Бразилии среди болельщиков на Таймс-сквер. Празднование чемпионства «Никс» совпало с проведением в городе мероприятий чемпионата мира по футболу

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Полиция перекрывает улицу возле места празднования победы «Никс». После нескольких часов беспорядков правоохранители начали вытеснять болельщиков из района Мэдисон-сквер-гарден

Фото: AP / Heather Khalifa / AP

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