14.06.2026, 16:09

Кольцо с огнем Празднование чемпионства «Нью-Йорк Никс» обернулось погромами и задержаниями

Баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» впервые с 1973 года выиграл чемпионат НБА, победив в финальной серии «Сан-Антонио Сперс». После решающего матча тысячи болельщиков вышли на улицы Манхэттена, однако празднование вскоре переросло в беспорядки. Фанаты громили и захватывали автобусы, забирались на автомобили и вступали в столкновения с полицией. Как Нью-Йорк отметил долгожданное чемпионство — в фотогалерее «Ъ».