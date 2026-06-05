«Большие гастроли» трагической сатиры

Первую постановку спектакля в 1934 году раскритиковали и долго не ставили. В 1956 году композитор сделал новую редакцию и ее представили в Москве в декабре 1962 года. За первой редакцией закрепилось название «Леди Макбет Мценского уезда».

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото