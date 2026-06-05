«Большие гастроли» трагической сатиры
В Екатеринбурге представили оперу Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда»
До 7 июня в уральской столице проходят «Большие гастроли» Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Шостаковича. На сцене Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета («Урал. Опера. Балет») представят оперу Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» и балет Петра Чайковского «Спящая красавица». Нестареющая классика — в материале фотографа «Ъ-Урал» Марины Молдавской.
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