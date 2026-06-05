Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Большие гастроли» трагической сатиры

В Екатеринбурге представили оперу Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда»

До 7 июня в уральской столице проходят «Большие гастроли» Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Шостаковича. На сцене Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета («Урал. Опера. Балет») представят оперу Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» и балет Петра Чайковского «Спящая красавица». Нестареющая классика — в материале фотографа «Ъ-Урал» Марины Молдавской.
Предыдущая фотография
Спектакль &quot;Леди Макбет Мценского уезда&quot; Самарского академического театра оперы и балета в рамках программы &quot;Большие гастроли&quot; на сцене Екатеринбургского театра оперы и балета. Артистка Татьяна Ларина в роли Катерины Львовны

Спектакль "Леди Макбет Мценского уезда" Самарского академического театра оперы и балета в рамках программы "Большие гастроли" на сцене Екатеринбургского театра оперы и балета. Артистка Татьяна Ларина в роли Катерины Львовны

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сюжетная основа оперы - очерк Николая Лескова.

Сюжетная основа оперы - очерк Николая Лескова.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Артистка Евгения Бумбу в роли кухарки Аксиньи и артист Максим Зырянов в роли работника Сергея

Артистка Евгения Бумбу в роли кухарки Аксиньи и артист Максим Зырянов в роли работника Сергея

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сам Шостакович назвал свое произведение «трагической сатирой». В нем развито гротескное начало, особенно в обрисовке общества.

Сам Шостакович назвал свое произведение «трагической сатирой». В нем развито гротескное начало, особенно в обрисовке общества.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Первую постановку спектакля в 1934 году раскритиковали и долго не ставили. В 1956 году композитор сделал новую редакцию и ее представили в Москве в декабре 1962 года. За первой редакцией закрепилось название «Леди Макбет Мценского уезда».

Первую постановку спектакля в 1934 году раскритиковали и долго не ставили. В 1956 году композитор сделал новую редакцию и ее представили в Москве в декабре 1962 года. За первой редакцией закрепилось название «Леди Макбет Мценского уезда».

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета Евгений Хохлов во время спектакля

Художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета Евгений Хохлов во время спектакля

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

На сцене самарского театра опера была представлена к 110-летию со дня рождения композитора.

На сцене самарского театра опера была представлена к 110-летию со дня рождения композитора.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Спектакль &quot;Леди Макбет Мценского уезда&quot; Самарского академического театра оперы и балета в рамках программы &quot;Большие гастроли&quot; на сцене Екатеринбургского театра оперы и балета

Спектакль "Леди Макбет Мценского уезда" Самарского академического театра оперы и балета в рамках программы "Большие гастроли" на сцене Екатеринбургского театра оперы и балета

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Артист Ренат Латыпов в роли купца Бориса Измайлова и артист Андрей Антонов в роли священника

Артист Ренат Латыпов в роли купца Бориса Измайлова и артист Андрей Антонов в роли священника

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Артист Максим Зырянов в роли работника Сергея и артистка Татьяна Ларина в роли Катерины Львовны

Артист Максим Зырянов в роли работника Сергея и артистка Татьяна Ларина в роли Катерины Львовны

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Спектакль &quot;Леди Макбет Мценского уезда&quot; Самарского академического театра оперы и балета в рамках программы &quot;Большие гастроли&quot; на сцене Екатеринбургского театра оперы и балета

Спектакль "Леди Макбет Мценского уезда" Самарского академического театра оперы и балета в рамках программы "Большие гастроли" на сцене Екатеринбургского театра оперы и балета

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Спектакль &quot;Леди Макбет Мценского уезда&quot; Самарского академического театра оперы и балета в рамках программы &quot;Большие гастроли&quot; на сцене Екатеринбургского театра оперы и балета

Спектакль "Леди Макбет Мценского уезда" Самарского академического театра оперы и балета в рамках программы "Большие гастроли" на сцене Екатеринбургского театра оперы и балета

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Спектакль &quot;Леди Макбет Мценского уезда&quot; Самарского академического театра оперы и балета в рамках программы &quot;Большие гастроли&quot; на сцене Екатеринбургского театра оперы и балета

Спектакль "Леди Макбет Мценского уезда" Самарского академического театра оперы и балета в рамках программы "Большие гастроли" на сцене Екатеринбургского театра оперы и балета

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 13

Спектакль "Леди Макбет Мценского уезда" Самарского академического театра оперы и балета в рамках программы "Большие гастроли" на сцене Екатеринбургского театра оперы и балета. Артистка Татьяна Ларина в роли Катерины Львовны

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сюжетная основа оперы - очерк Николая Лескова.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Артистка Евгения Бумбу в роли кухарки Аксиньи и артист Максим Зырянов в роли работника Сергея

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сам Шостакович назвал свое произведение «трагической сатирой». В нем развито гротескное начало, особенно в обрисовке общества.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Первую постановку спектакля в 1934 году раскритиковали и долго не ставили. В 1956 году композитор сделал новую редакцию и ее представили в Москве в декабре 1962 года. За первой редакцией закрепилось название «Леди Макбет Мценского уезда».

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета Евгений Хохлов во время спектакля

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

На сцене самарского театра опера была представлена к 110-летию со дня рождения композитора.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Спектакль "Леди Макбет Мценского уезда" Самарского академического театра оперы и балета в рамках программы "Большие гастроли" на сцене Екатеринбургского театра оперы и балета

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Артист Ренат Латыпов в роли купца Бориса Измайлова и артист Андрей Антонов в роли священника

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Артист Максим Зырянов в роли работника Сергея и артистка Татьяна Ларина в роли Катерины Львовны

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Спектакль "Леди Макбет Мценского уезда" Самарского академического театра оперы и балета в рамках программы "Большие гастроли" на сцене Екатеринбургского театра оперы и балета

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Спектакль "Леди Макбет Мценского уезда" Самарского академического театра оперы и балета в рамках программы "Большие гастроли" на сцене Екатеринбургского театра оперы и балета

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Спектакль "Леди Макбет Мценского уезда" Самарского академического театра оперы и балета в рамках программы "Большие гастроли" на сцене Екатеринбургского театра оперы и балета

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд