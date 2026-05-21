Путин вручил артистам и бойцам СВО государственные награды в Кремле
В Кремле прошла церемония вручения государственных наград. Президент Владимир Путин наградил «выдающихся граждан России», среди которых были бойцы СВО, народные артисты Надежда Бабкина и Юрий Антонов, Эдгард и Аскольд Запашные, врачи, руководители предприятий и производств. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Путин наградил золотыми звездами Героев России подполковника Ивана Берестовского и заместителя председателя правительства ДНР Илью Емельянова. Георгиевский крест I степени получили два бойца — Николай Куменов и Евгений Рогачев. Звания Героев России посмертно удостоены Василий Марзоев и Александр Резанов.
Надежду Бабкину и Юрия Антонова президент удостоил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Владимир Путин отметил, что своим творчеством артисты «вдохновляют людей и приносят радость в российские семьи». Генерального директора Первого канала Константина Эрнста Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд». Братьям Запашным вручили ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Владимир Путин наградил золотыми звездами Героев России подполковника Ивана Берестовского и заместителя председателя правительства ДНР Илью Емельянова. Георгиевский крест I степени получили два бойца — Николай Куменов и Евгений Рогачев. Звания Героев России посмертно удостоены Василий Марзоев и Александр Резанов.
Надежду Бабкину и Юрия Антонова президент удостоил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Владимир Путин отметил, что своим творчеством артисты «вдохновляют людей и приносят радость в российские семьи». Генерального директора Первого канала Константина Эрнста Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд». Братьям Запашным вручили ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени
1 / 12