Путин вручил артистам и бойцам СВО государственные награды в Кремле

В Кремле прошла церемония вручения государственных наград. Президент Владимир Путин наградил «выдающихся граждан России», среди которых были бойцы СВО, народные артисты Надежда Бабкина и Юрий Антонов, Эдгард и Аскольд Запашные, врачи, руководители предприятий и производств. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.



Владимир Путин наградил золотыми звездами Героев России подполковника Ивана Берестовского и заместителя председателя правительства ДНР Илью Емельянова. Георгиевский крест I степени получили два бойца — Николай Куменов и Евгений Рогачев. Звания Героев России посмертно удостоены Василий Марзоев и Александр Резанов.



Надежду Бабкину и Юрия Антонова президент удостоил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Владимир Путин отметил, что своим творчеством артисты «вдохновляют людей и приносят радость в российские семьи». Генерального директора Первого канала Константина Эрнста Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд». Братьям Запашным вручили ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени