Фото 01.05.2026, 10:42 Лучшие фото за апрель Запоминающиеся кадры месяца Наводнения в Дагестане, празднование Пасхи, 48-й Московский международный кинофестиваль и другие снимки — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Актрисы Валерия Астапова (вторая слева) и Настасья Самбурская (в центре) на открытии ММКФ Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Продюсер Егор Одинцов (в центре) на закрытии ММКФ Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Пасхальное богослужение в Вознесенском кафедральном соборе Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото «Богоматерь Владимирская» (XII век) и «Богоматерь Донская» (конец XIV века), переданные Третьяковской галереей Русской православной церкви, на пасхальной службе в Храме Христа Спасителя Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Кремле Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Министр юстиции Константин Чуйченко на заседании ведомства Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Председатель СКР Александр Бастрыкин на заседании коллегии Минюста Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Открытие выставки «Надвратные иконы Московского Кремля» в Госдуме Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Министр спорта Михаил Дегтярев (слева) и чемпион мира по боксу 2025 года Джамбулат Бижамов на вручении наград победителям чемпионатов мира по боксу и представителям Федерации бокса России в Екатерининском зале Кремля Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Премьер РФ Михаил Мишустин на просветительском марафоне «Знание. Первые» в Манеже Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Вице-премьер Татьяна Голикова на конференции Института демографической политики имени Дмитрия Менделеева в пресс-центре «Россия сегодня» Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото Пресс-показ выставки в Манеже «Жириновский. Продолжение. ЛДПР», посвященной 80-летию основателя партии Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Дочь Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко и гендиректор МИД Алексей Островский на открытии экспозиции, посвященной основателю ЛДПР Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Посол Саудовской Аравии Сами Бен Мохаммед Аль-Садхан на открытии выставки, посвященной 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Королевством Саудовская Аравия, в МИДе Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на «Альфа-Саммите» в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Депутат Леонид Калашников на заседании «Перспективы законодательного регулирования проблемных вопросов миграции» в Доме Союзов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Депутаты Владислав Третьяк (справа) и Сергей Неверов на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Вице-премьер Татьяна Голикова и министр просвещения Сергей Кравцов перед началом заседания правительства Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Первый замглавы АП Сергей Кириенко на V Съезде Российского общества «Знание» в Национальном центре «Россия» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Богослужение в храме при Свято-Спиридоньевской богадельне православной службы помощи «Милосердие» в Москве Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Сотрудники пожарной службы на учениях по ликвидации последствий массового ДТП на автодороге Р-351 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Собака во дворе частного дома после наводнения в селе Адильотар, Дагестан Фото: Коммерсантъ / Александр Черных / купить фото Волонтер в пострадавшем от наводнения поселке Мамедкала, Дагестан Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Манекены в витрине московского ТЦ Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Ротвейлер в наморднике Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Бывший первый заместитель руководителя ФКУ «Центр поддержки» при Минэкономразвития Андрей Шестаков в Пресненском районном суде Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото «Вор в законе» Владислав Грачев по прозвищу «Шарап Казанский» в Красноярском краевом суде Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Экс-замминистра обороны Тимур Иванов в Симоновском районном суде Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Спектакль «Лебедь» Гуанчжоуского театра акробатических искусств в Большом театре Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Актер Кирилл Ковбас на пресс-показе спектакля «Морфий» в Московском драматическом театре имени Николая Гоголя Фото: Коммерсантъ / Александр Малахов / купить фото Соревнования по бальным танцам на приз губернатора Челябинской области во дворце спорта «Юность» Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев / купить фото Композитор Юрий Антонов на награждении победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение» на стадионе «Live Арена» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Посетители перед показом на Неделе моды в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Презентация бренда Yudashkin в Особняке Спиридонова Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Пианист Владимир Вишневский на вручении музыкальной премии BraVo Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Пресс-показ выставки «Петр Кончаловский. Сад в цвету» в Русском музее Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Слева направо: президент холдинга «ГРУППА ИМА» Андрей Гнатюк, фотографы Лев Мелихов и Сергей Ястржембский на открытии выставки Льва Мелихова «Мой лес» в ГУМе Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото Ярмарка современного искусства |catalog| в ЖК «Золотой» Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Выставка «За пределами "ученого искусства". Провинциальный портрет в собрании Эрмитажа» в Эрмитаже Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото XII ярмарка новых имен «ВИН-ВИН» на «Винзаводе» Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Подготовка Летнего сада к открытию нового сезона в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Всероссийские соревнования по бодибилдингу и фитнесу в концертном зале «МТС Live Холл» в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Показательные старты моделей ракет в честь Дня космонавтики на детской площадке у ТРК «Питер Радуга» Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок / купить фото Тренер по футболу Анатолий Бышовец на встрече в преддверии своего 80-летнего юбилея в МИА «Россия сегодня» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Футбольный матч между командами «Локомотив» и «Зенит» на стадионе «РЖД Арена» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Футбольный матч между командами «Динамо» (Москва) и «Краснодар» на стадионе «ВТБ Арена» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Баскетбольный матч между командами ЦСКА и «Зенит» на КСК «Арене» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Хоккейный матч между командами ЦСКА и «Авангард» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Фестиваль «Горнолужник 2026» в фан-парке «Бобровый лог» в Красноярске Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк / купить фото Забег «Апрель» на территории комплекса «Лужники» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото 