Фото недели

«Ъ» собрал запоминающиеся кадры 16–20 февраля

Выставка «Лучшие собаки и кошки России» в Гостином дворе, заснеженная Красная площадь и другие кадры — в фотогалерее «Ъ».
Красная площадь в снегу

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин на встрече с активистами и членами партии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Президент РСПП Александр Шохин (слева) вручает премию «Честь выше прибыли» специальному корреспонденту АО «Коммерсантъ» Андрею Колесникову

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев на Неделе российского бизнеса в отеле «Карлтон»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Министр культуры России Ольга Любимова и вице-премьер Дмитрий Чернышенко перед началом заседания правительства

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Холл в здании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко и председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Журналисты в здании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьеры Александр Новак, Дмитрий Патрушев и Татьяна Голикова перед началом заседания правительства

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Глава госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов на парламентских слушаниях в Совфеде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда Игорь Краснов на ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Праздничные украшения Манежной площади к Китайскому Новому году

Фото: Коммерсантъ / Евгения Демина  /  купить фото

Супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория Шелягова на своем бранче в честь масленицы в ресторане Savoy

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Заснеженная дорога в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Прогулка во время снегопада

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники выставки «Лучшие собаки и кошки России» в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

