Парад сердец

В мире отметили день всех влюбленных

14 февраля отмечают День святого Валентина. Традиционные символы и атрибуты праздника всех влюбленных в разных странах — в фотогалерее «Ъ».
Празднование Дня святого Валентина в Москве

Празднование Дня святого Валентина в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бутик шоколада «Счастье» с открытками с сердечком в витрине в Москве

Бутик шоколада «Счастье» с открытками с сердечком в витрине в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Празднование Дня всех влюбленных в Москве

Празднование Дня всех влюбленных в Москве

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Празднование Дня святого Валентина в ТРЦ «Ривьера»

Празднование Дня святого Валентина в ТРЦ «Ривьера»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Молодожены празднуют свадьбу в ТРЦ «Ривьера»

Молодожены празднуют свадьбу в ТРЦ «Ривьера»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Пара катается на коньках на катке, украшенном сердечками в честь Дня святого Валентина, в Санкт-Петербурге

Пара катается на коньках на катке, украшенном сердечками в честь Дня святого Валентина, в Санкт-Петербурге

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Украшения в виде сердечек на улице Кузнецкий мост в Москве

Украшения в виде сердечек на улице Кузнецкий мост в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фигурки Мистера Гринча с подругой на фасаде кофейни в Москве

Фигурки Мистера Гринча с подругой на фасаде кофейни в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Кафе «Бублик», украшенное ко Дню святого Валентина

Кафе «Бублик», украшенное ко Дню святого Валентина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Традиционная чайная церемония, организованная для пар, регистрирующих свой брак в День святого Валентина в Бангкоке

Традиционная чайная церемония, организованная для пар, регистрирующих свой брак в День святого Валентина в Бангкоке

Фото: Patipat Janthong / Reuters

Предложение руки и сердца перед Эйфелевой башней в преддверии Дня святого Валентина в Париже

Предложение руки и сердца перед Эйфелевой башней в преддверии Дня святого Валентина в Париже

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Первая леди США Мелания Трамп посещает Детский центр Национальных институтов здравоохранения в Бетесде (США) в преддверии Дня святого Валентина

Первая леди США Мелания Трамп посещает Детский центр Национальных институтов здравоохранения в Бетесде (США) в преддверии Дня святого Валентина

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Пара делает селфи на фоне входа в кафе в форме сердца в Бухаресте

Пара делает селфи на фоне входа в кафе в форме сердца в Бухаресте

Фото: Vadim Ghirda / AP

Флорист из Зимбабве с денежным букетом ко Дню святого Валентина

Флорист из Зимбабве с денежным букетом ко Дню святого Валентина

Фото: Aaron Ufumeli / AP

Танцевальный вечер в кампусе католического колледжа Святой Схоластики на Филиппинах в День святого Валентина

Танцевальный вечер в кампусе католического колледжа Святой Схоластики на Филиппинах в День святого Валентина

Фото: Aaron Favila / AP

Женщины перед кафе, украшенным ко Дню святого Валентина, в Бухаресте

Женщины перед кафе, украшенным ко Дню святого Валентина, в Бухаресте

Фото: Vadim Ghirda / AP

Мальчик держит воздушный шар в форме сердца в преддверии Дня святого Валентина в Бангкоке

Мальчик держит воздушный шар в форме сердца в преддверии Дня святого Валентина в Бангкоке

Фото: Patipat Janthong / Reuters

Мужчина с воздушными шарами в форме сердечек проходит мимо цветочного магазина накануне Дня святого Валентина в Бейруте

Мужчина с воздушными шарами в форме сердечек проходит мимо цветочного магазина накануне Дня святого Валентина в Бейруте

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Массовая свадьба в Перу накануне Дня святого Валентина

Массовая свадьба в Перу накануне Дня святого Валентина

Фото: Martin Mejia / AP

Курьер на электровелосипеде возле входа в кафе-пекарню «Бублик», украшенную ко Дню святого Валентина

Курьер на электровелосипеде возле входа в кафе-пекарню «Бублик», украшенную ко Дню святого Валентина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

