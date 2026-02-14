Фото 14.02.2026, 18:29 Парад сердец В мире отметили день всех влюбленных 14 февраля отмечают День святого Валентина. Традиционные символы и атрибуты праздника всех влюбленных в разных странах — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Празднование Дня святого Валентина в Москве Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Бутик шоколада «Счастье» с открытками с сердечком в витрине в Москве Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Празднование Дня всех влюбленных в Москве Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Празднование Дня святого Валентина в ТРЦ «Ривьера» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Молодожены празднуют свадьбу в ТРЦ «Ривьера» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Пара катается на коньках на катке, украшенном сердечками в честь Дня святого Валентина, в Санкт-Петербурге Фото: Anton Vaganov / Reuters Украшения в виде сердечек на улице Кузнецкий мост в Москве Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Фигурки Мистера Гринча с подругой на фасаде кофейни в Москве Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Кафе «Бублик», украшенное ко Дню святого Валентина Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Традиционная чайная церемония, организованная для пар, регистрирующих свой брак в День святого Валентина в Бангкоке Фото: Patipat Janthong / Reuters Предложение руки и сердца перед Эйфелевой башней в преддверии Дня святого Валентина в Париже Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Первая леди США Мелания Трамп посещает Детский центр Национальных институтов здравоохранения в Бетесде (США) в преддверии Дня святого Валентина Фото: Ken Cedeno / Reuters Пара делает селфи на фоне входа в кафе в форме сердца в Бухаресте Фото: Vadim Ghirda / AP Флорист из Зимбабве с денежным букетом ко Дню святого Валентина Фото: Aaron Ufumeli / AP Танцевальный вечер в кампусе католического колледжа Святой Схоластики на Филиппинах в День святого Валентина Фото: Aaron Favila / AP Женщины перед кафе, украшенным ко Дню святого Валентина, в Бухаресте Фото: Vadim Ghirda / AP Мальчик держит воздушный шар в форме сердца в преддверии Дня святого Валентина в Бангкоке Фото: Patipat Janthong / Reuters Мужчина с воздушными шарами в форме сердечек проходит мимо цветочного магазина накануне Дня святого Валентина в Бейруте Фото: Mohamed Azakir / Reuters Массовая свадьба в Перу накануне Дня святого Валентина Фото: Martin Mejia / AP Курьер на электровелосипеде возле входа в кафе-пекарню «Бублик», украшенную ко Дню святого Валентина Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Следующая фотография 1 / 20 Празднование Дня святого Валентина в Москве Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Бутик шоколада «Счастье» с открытками с сердечком в витрине в Москве Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Празднование Дня всех влюбленных в Москве Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Празднование Дня святого Валентина в ТРЦ «Ривьера» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Молодожены празднуют свадьбу в ТРЦ «Ривьера» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Пара катается на коньках на катке, украшенном сердечками в честь Дня святого Валентина, в Санкт-Петербурге Фото: Anton Vaganov / Reuters Украшения в виде сердечек на улице Кузнецкий мост в Москве Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Фигурки Мистера Гринча с подругой на фасаде кофейни в Москве Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Кафе «Бублик», украшенное ко Дню святого Валентина Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Традиционная чайная церемония, организованная для пар, регистрирующих свой брак в День святого Валентина в Бангкоке Фото: Patipat Janthong / Reuters Предложение руки и сердца перед Эйфелевой башней в преддверии Дня святого Валентина в Париже Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Первая леди США Мелания Трамп посещает Детский центр Национальных институтов здравоохранения в Бетесде (США) в преддверии Дня святого Валентина Фото: Ken Cedeno / Reuters Пара делает селфи на фоне входа в кафе в форме сердца в Бухаресте Фото: Vadim Ghirda / AP Флорист из Зимбабве с денежным букетом ко Дню святого Валентина Фото: Aaron Ufumeli / AP Танцевальный вечер в кампусе католического колледжа Святой Схоластики на Филиппинах в День святого Валентина Фото: Aaron Favila / AP Женщины перед кафе, украшенным ко Дню святого Валентина, в Бухаресте Фото: Vadim Ghirda / AP Мальчик держит воздушный шар в форме сердца в преддверии Дня святого Валентина в Бангкоке Фото: Patipat Janthong / Reuters Мужчина с воздушными шарами в форме сердечек проходит мимо цветочного магазина накануне Дня святого Валентина в Бейруте Фото: Mohamed Azakir / Reuters Массовая свадьба в Перу накануне Дня святого Валентина Фото: Martin Mejia / AP Курьер на электровелосипеде возле входа в кафе-пекарню «Бублик», украшенную ко Дню святого Валентина Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото