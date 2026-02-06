06.02.2026, 22:08

В Милане началась церемония открытия Олимпийских игр

На миланском стадионе San Siro стартовала церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. В Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо пройдут парады спортсменов.



Организатором церемонии стала компания Balich Wonder Studio. На мероприятии выступят Мэрайя Кэри, Андреа Бочелли и другие артисты.



В параде спортсменов примут участие 92 делегации. Российские и белорусские атлеты, которые выступят на Играх в нейтральном статусе, участия не примут, однако им было разрешено присутствовать на мероприятии в качестве зрителей.



Ожидается, что олимпийский огонь зажгут трехкратные чемпионы Игр по горнолыжному спорту — итальянцы Альберто Томба и Дебора Компаньони. Чаши расположены у Арки Мира в Милане и на площади Анджело Дибона в Кортина-д'Ампеццо.



На Олимпиаде будет разыграно 116 комплектов наград в 16 различных дисциплинах. Игры завершатся 22 февраля.



Таисия Орлова