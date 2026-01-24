24.01.2026, 15:46

Каким был Александр Олейников Умер телеведущий и режиссер Александр Олейников

24 января на 61-м году жизни умер телеведущий, продюсер и режиссер Александр Олейников. На телевидении работал 40 лет. Автор и ведущий около 20 телепрограмм. В 1992 году вел программу X телекомпании ВИD, в 1994–1998 годах — «Мое кино» на ТВ-6. В 1995–1997 годах был генеральным продюсером ТВ-6, в 2006–2012 годах — ТВЦ. Работал на НТВ, «Россия» и «Первом канале». Член Академии российского телевидения — в фотогалерее «Ъ».