Каким был Александр Олейников

24 января на 61-м году жизни умер телеведущий, продюсер и режиссер Александр Олейников. На телевидении работал 40 лет. Автор и ведущий около 20 телепрограмм. В 1992 году вел программу X телекомпании ВИD, в 1994–1998 годах — «Мое кино» на ТВ-6. В 1995–1997 годах был генеральным продюсером ТВ-6, в 2006–2012 годах — ТВЦ. Работал на НТВ, «Россия» и «Первом канале». Член Академии российского телевидения — в фотогалерее «Ъ».
Главный продюсер телеканала ТВЦ Александр Олейников во время интервью в своем кабинете, 2007 год

Главный продюсер телеканала ТВЦ Александр Олейников во время интервью в своем кабинете, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

На презентации фильма «Дневной дозор» в кинотеатре «Октябрь», 2005 год

На презентации фильма «Дневной дозор» в кинотеатре «Октябрь», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Салтыковский  /  купить фото

На аукционе картин художников Евгении Гапчинской и Владимира Любарова в художественном салоне «Анса», 2005 год

На аукционе картин художников Евгении Гапчинской и Владимира Любарова в художественном салоне «Анса», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С гендиректором ОАО «ТВ Центр» Александром Пономаревым на приеме от ТВЦ в гостинице «Ренессанс», 2006 год

С гендиректором ОАО «ТВ Центр» Александром Пономаревым на приеме от ТВЦ в гостинице «Ренессанс», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С ресторатором Михаилом Мухтасиповым на праздновании годовщины клуба Pacha, 2010 год

С ресторатором Михаилом Мухтасиповым на праздновании годовщины клуба Pacha, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На церемонии вручения премии «ТЭФИ» в Лужниках, 2007 год

На церемонии вручения премии «ТЭФИ» в Лужниках, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Слева направо: телеведущий Михаил Шац (признан Минюстом РФ иностранным агентом), телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иностранным агентом) и продюсер Александр Олейников на церемонии вручения премии «ТЭФИ» в отеле «Ренессанс», 2010 год

Слева направо: телеведущий Михаил Шац (признан Минюстом РФ иностранным агентом), телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иностранным агентом) и продюсер Александр Олейников на церемонии вручения премии «ТЭФИ» в отеле «Ренессанс», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

С ресторатором Андреем Деллосом в ресторане «Бочка», 2011 год

С ресторатором Андреем Деллосом в ресторане «Бочка», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На открытии выставки художника Павла Каплевича (справа) «Годуноff» в галерее «Триумф», 2012 год

На открытии выставки художника Павла Каплевича (справа) «Годуноff» в галерее «Триумф», 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

На праздновании 10-летнего юбилея журнала MAXIM в клубе Arena Moscow, 2012 год

На праздновании 10-летнего юбилея журнала MAXIM в клубе Arena Moscow, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

С продюсером Ренатом Давлетьяровым на премьере фильма «Елки-2» в Государственном кремлевском дворце съездов, 2011 год

С продюсером Ренатом Давлетьяровым на премьере фильма «Елки-2» в Государственном кремлевском дворце съездов, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

С гендиректором телеканала СТС Вячеславом Муруговым (справа) на премьере фильма «ДухLess» в кинотеатре «Октябрь», 2012 год

С гендиректором телеканала СТС Вячеславом Муруговым (справа) на премьере фильма «ДухLess» в кинотеатре «Октябрь», 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

С продюсером Ренатом Давлетьяровым на премьере фильма «Батальонъ» в киноцентре «Октябрь», 2015 год

С продюсером Ренатом Давлетьяровым на премьере фильма «Батальонъ» в киноцентре «Октябрь», 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С композитором Игорем Крутым (слева) и режиссером Федором Бондарчуком на церемонии вручения премии журнала HELLO!, 2013 год

С композитором Игорем Крутым (слева) и режиссером Федором Бондарчуком на церемонии вручения премии журнала HELLO!, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

На премьере фильма Валерия Тодоровского «Большой» в Большом театре. 2017 год

На премьере фильма Валерия Тодоровского «Большой» в Большом театре. 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: режиссер Александр Стриженов, телеведущая Екатерина Стриженова, телеведущий Леонид Якубович и продюсер Александр Олейников на премьере фильма «Вызов», 2023 год

Слева направо: режиссер Александр Стриженов, телеведущая Екатерина Стриженова, телеведущий Леонид Якубович и продюсер Александр Олейников на премьере фильма «Вызов», 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: продюсеры Ренат Давлетьяров, Александр Олейников и Максим Добромыслов на открытии кинофестиваля «Короче», 2025 год

Слева направо: продюсеры Ренат Давлетьяров, Александр Олейников и Максим Добромыслов на открытии кинофестиваля «Короче», 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

На пляжной вечеринке в Калининграде в рамках кинофестиваля «Короче», 2024 год

На пляжной вечеринке в Калининграде в рамках кинофестиваля «Короче», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

На праздновании 12-летия ресторана «Пушкин», 2011 год

На праздновании 12-летия ресторана «Пушкин», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

