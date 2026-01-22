Леонид Ярмольник родился 22 января 1954 года в поселке Гродеково Приморского края. Детство провел во Львове. В 1976 году окончил в Москве актерский факультет Театрального училища им. Б. В. Щукина
Актер известен своими комедийными номерами. В телепередаче «Вокруг смеха» он представил юмористическую пантомиму «Цыпленок табака», также выступал на арене цирка
В 1976-1984 годах Леонид Ярмольник был актером Московского театра на Таганке. Одновременно снимался на телевидении
В числе работ актера в кино: Гречаев в детективе «ТАСС уполномочен заявить...» (1984), Мартин в комедии «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), Гриша в фильме «Московские каникулы» (1995), Алик в мелодраме «Перекресток» (1998)
Леонид Ярмольник — трижды лауреат кинопремии «Ника» в номинациях «Лучшая роль второго плана» (2000 год, «Барак») и «Лучшая мужская роль» (2015 год, «Трудно быть богом» и 2021 год, «Одесса»)
На фото: с актрисой Марией Шалаевой
В сентябре 2014 года Леонид Ярмольник участвовал в выборах депутатов Московской городской думы от партии «Гражданская платформа», но проиграл, набрав 27% голосов избирателей
На фото: Леонид Ярмольник (в центре) с представителями «Гражданской платформы» Ириной Прохоровой и Станиславом Кучером (признан иноагентом), 2014 год
Слева направо: режиссер Алексей Учитель, актер Леонид Ярмольник и режиссер Валерий Тодоровский перед началом сольного концерта актера Данилы Козловского «Большая мечта обыкновенного человека», 2015 год
Леонид Ярмольник отказался от званий заслуженного и народного артиста России: «У актера должно быть имя, а не звание»
На фото: с бывшим заместителем председателя правительства РФ Аркадием Дворковичем, 2017 год