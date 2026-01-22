Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«У актера должно быть имя, а не звание»

Леонид Ярмольник и его роли

Актер театра и кино, продюсер, телеведущий Леонид Ярмольник отмечает 72-летие. Как складывалась его карьера — в фотогалерее «Ъ».
Леонид Ярмольник родился 22 января 1954 года в поселке Гродеково Приморского края. Детство провел во Львове. В 1976 году окончил в Москве актерский факультет Театрального училища им. Б. В. Щукина

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Актер известен своими комедийными номерами. В телепередаче «Вокруг смеха» он представил юмористическую пантомиму «Цыпленок табака», также выступал на арене цирка

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1976-1984 годах Леонид Ярмольник был актером Московского театра на Таганке. Одновременно снимался на телевидении

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В числе работ актера в кино: Гречаев в детективе «ТАСС уполномочен заявить...» (1984), Мартин в комедии «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), Гриша в фильме «Московские каникулы» (1995), Алик в мелодраме «Перекресток» (1998)

Фото: Коммерсантъ / Александр Курбатов  /  купить фото

В 1990-е годы Ярмольник был ведущим развлекательной телепрограммы «L-клуб», вел телешоу «Золотая лихорадка», телеигру «Гараж», русскую версию телеигры «Форт Боярд»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

С президентом ассоциации каскадеров России Александром Иншаковым (слева) на церемонии открытия Московского международного кинофестиваля, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Актер удостоен Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 2000 год&lt;br> На фото: с продюсером Марком Рудинштейном (слева) и писателем-сатириком Михаилом Жванецким (в центре), 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Леонид Ярмольник (слева) со своим другом Александром Абдуловым, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С кинорежиссером Никитой Михалковым (слева) на творческой встрече, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов  /  купить фото

На национальном конкурсе «Мисс Россия», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На соревнованиях по керлингу, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На турнире по бильярду среди художественной интеллигенции, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

На пресс-показе фильма «Тиски», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Леонид Ярмольник — трижды лауреат кинопремии «Ника» в номинациях «Лучшая роль второго плана» (2000 год, «Барак») и «Лучшая мужская роль» (2015 год, «Трудно быть богом» и 2021 год, «Одесса»)&lt;br> На фото: с актрисой Марией Шалаевой

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 2013 году вышел фильм Алексея Германа «Трудно быть богом», в котором Леонид Ярмольник исполнил роль Руматы. Съемки продолжались 14 лет

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Продюсер Иосиф Пригожин (слева) и Леонид Ярмольник во время традиционного воскресника на территории Дворца пионеров на Ленинских горах, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 1990-2010-х годах Леонид Ярмольник регулярно был членом жюри игр Клуба веселых и находчивых (КВН)

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Фильмография актера насчитывает более 100 работ

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На премьере фильма «Выкрутасы», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На традиционном «Bosco бале» в ресторане отеля «Метрополь», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Стас Владимиров  /  купить фото

На традиционном «Bosco бале», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Стас Владимиров  /  купить фото

В 2012 году Леонид Ярмольник был доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Михаила Прохорова. Принимал участие в акциях «За честные выборы»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На фестивале искусств «Черешневый лес», 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

В сентябре 2014 года Леонид Ярмольник участвовал в выборах депутатов Московской городской думы от партии «Гражданская платформа», но проиграл, набрав 27% голосов избирателей&lt;br> На фото: Леонид Ярмольник (в центре) с представителями «Гражданской платформы» Ириной Прохоровой и Станиславом Кучером (признан иноагентом), 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

С актрисой Лией Ахеджаковой на церемонии вручения премии Олега Янковского «Творческое открытие 2013-2014»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

На церемонии вручения премии «Ника», 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: режиссер Алексей Учитель, актер Леонид Ярмольник и режиссер Валерий Тодоровский перед началом сольного концерта актера Данилы Козловского «Большая мечта обыкновенного человека», 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Бобылев  /  купить фото

С певицей Азизой на мероприятии, организованном российской версии журнала The Hollywood Reporter в кинотеатре «Иллюзион», 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: гендиректор телеканала «Россия-1» Антон Златопольский, актер Леонид Ярмольник и режиссер Валерий Тодоровский на премьере фильма «Большой», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Леонид Ярмольник отказался от званий заслуженного и народного артиста России: «У актера должно быть имя, а не звание»&lt;br> На фото: с бывшим заместителем председателя правительства РФ Аркадием Дворковичем, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: режиссер Юлий Гусман, актеры Владимир Этуш и Леонид Ярмольник на церемонии вручения премии «Ника», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С министром культуры РФ Владимиром Мединским, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

С директором Мультимедиа Арт Музея Ольгой Свибловой на пресс-показе выставки «Мода и стиль в фотографии», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На церемонии вручения кинопремии «Золотой Орел», 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Сейчас актер работает в театре «Современник»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

С художественным руководителем Театра на Бронной Константином Богомоловым (слева) на премьере спектакля «Вероника», 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

С актером Игорем Верником на праздничном вечере, посвященном 125-летнему юбилею МХТ имени А.П.Чехова, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Со специальным корреспондентом ИД «Коммерсантъ» Андреем Колесниковым (слева) на вечеринке в честь празднования 130-летия ГУМа, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В 2014-2016 годах актер был членом жюри развлекательного телепроекта «Точь-в-точь» на «Первом канале»&lt;br> На фото: с гендиректором «Первого канала» Константином Эрнстом

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

С музыкантом Сергеем Мазаевым (слева) на церемонии прощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На открытии памятника основателю Московского театра на Таганке Юрию Любимову, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

