Белоснежная Москва
Крупнейшие снегопады в столице за последние годы
По данным Гидрометцентра России, снег в Москве будет идти всю неделю, наиболее интенсивные осадки ожидаются ночью в четверг и днем в пятницу.
Во вторник и среду снег сохранится, температура продолжит понижаться. Как выглядел город во время прошлых сильных снегопадов — в фотогалерее «Ъ».
