Белоснежная Москва

Сильный снегопад 3 декабря 2023 года установил новый рекорд по количеству выпавших осадков в этот день — 11 мм. Снегопад стал самым сильным для 3 декабря за 145 лет наблюдений. К утру 4 декабря прирос снежного покрова составил до 23 см

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото