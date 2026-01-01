Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Как мир встретил 2026 год

Кадры с празднеств

В ночь с 31 декабря на 1 января жители разных стран отметили Новый год. Как в мире встретили 2026 год — в фотогалерее «Ъ».
Фужине, Хорватия

Фужине, Хорватия

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Лондон, Великобритания

Лондон, Великобритания

Фото: Corey Rudy / Reuters

Гонконг

Гонконг

Фото: Lam Yik / Reuters

Сидней, Австралия

Сидней, Австралия

Фото: Hollie Adams / Reuters

Пекин, Китай

Пекин, Китай

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Джакарта, Индонезия

Джакарта, Индонезия

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

Бангкок, Таиланд

Бангкок, Таиланд

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Сеул, Южная Корея

Сеул, Южная Корея

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Анкара, Турция

Анкара, Турция

Фото: Efekan Akyuz / Reuters

Лусаил, Катар

Лусаил, Катар

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Москва

Москва

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Кейптаун, ЮАР

Кейптаун, ЮАР

Фото: Esa Alexander / Reuters

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Фото: Tita Barros / Reuters

Нью-Йорк, США

Нью-Йорк, США

Фото: Heather Khalifa / AP

Ахмедабад, Индия

Ахмедабад, Индия

Фото: Amit Dave / Reuters

Нонтхабури, Таиланд

Нонтхабури, Таиланд

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Рим, Италия

Рим, Италия

Фото: Francesco Fotia / Reuters

