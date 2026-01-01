Фото 01.01.2026, 15:15 Как мир встретил 2026 год Кадры с празднеств В ночь с 31 декабря на 1 января жители разных стран отметили Новый год. Как в мире встретили 2026 год — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фужине, Хорватия Фото: Antonio Bronic / Reuters Лондон, Великобритания Фото: Corey Rudy / Reuters Гонконг Фото: Lam Yik / Reuters Сидней, Австралия Фото: Hollie Adams / Reuters Пекин, Китай Фото: Maxim Shemetov / Reuters Джакарта, Индонезия Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters Бангкок, Таиланд Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Сеул, Южная Корея Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters Дубай, ОАЭ Фото: Amr Alfiky / Reuters Анкара, Турция Фото: Efekan Akyuz / Reuters Лусаил, Катар Фото: Mohammed Salem / Reuters Москва Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Кейптаун, ЮАР Фото: Esa Alexander / Reuters Рио-де-Жанейро, Бразилия Фото: Tita Barros / Reuters Нью-Йорк, США Фото: Heather Khalifa / AP Ахмедабад, Индия Фото: Amit Dave / Reuters Нонтхабури, Таиланд Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Рим, Италия Фото: Francesco Fotia / Reuters Следующая фотография 1 / 18 Фужине, Хорватия Фото: Antonio Bronic / Reuters Лондон, Великобритания Фото: Corey Rudy / Reuters Гонконг Фото: Lam Yik / Reuters Сидней, Австралия Фото: Hollie Adams / Reuters Пекин, Китай Фото: Maxim Shemetov / Reuters Джакарта, Индонезия Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters Бангкок, Таиланд Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Сеул, Южная Корея Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters Дубай, ОАЭ Фото: Amr Alfiky / Reuters Анкара, Турция Фото: Efekan Akyuz / Reuters Лусаил, Катар Фото: Mohammed Salem / Reuters Москва Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Кейптаун, ЮАР Фото: Esa Alexander / Reuters Рио-де-Жанейро, Бразилия Фото: Tita Barros / Reuters Нью-Йорк, США Фото: Heather Khalifa / AP Ахмедабад, Индия Фото: Amit Dave / Reuters Нонтхабури, Таиланд Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Рим, Италия Фото: Francesco Fotia / Reuters