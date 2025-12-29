Фото 29.12.2025, 21:15 Предновогодняя Москва Фоторепортаж «Город елочных игрушек» на Площади революции, елки в мандаринах на Арбате и другие декорации и ярмарки — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Весы, измеряющие массу людей в мандаринах, на Арбате Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Декоративный паровоз на Тверском бульваре Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Елки в мандаринах на Арбате Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Новогодняя инсталляция в виде снежного шара во дворе исторического здания НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Новогодние декорации у исторического здания НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Уличное представление Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Арт-павильон «Мандарин» на Арбате Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Аттракционы на территории ГУМ-ярмарки на Красной площади Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Туристы у фигуры Деда Мороза Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Прогулка по Цветному бульвару Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Посетители «Города елочных игрушек» на Площади революции Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Весы, измеряющие вес людей в мандаринах, на улице Арбат Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Тематическая зона «Город елочных игрушек» на Площади революции Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Девушка у новогодней елки Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Новогодняя инсталляция во дворе исторического здания НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Тематическая зона «Город елочных игрушек» на Площади революции Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Следующая фотография 1 / 16 Весы, измеряющие массу людей в мандаринах, на Арбате Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Декоративный паровоз на Тверском бульваре Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Елки в мандаринах на Арбате Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Новогодняя инсталляция в виде снежного шара во дворе исторического здания НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Новогодние декорации у исторического здания НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Уличное представление Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Арт-павильон «Мандарин» на Арбате Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Аттракционы на территории ГУМ-ярмарки на Красной площади Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Туристы у фигуры Деда Мороза Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Прогулка по Цветному бульвару Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Посетители «Города елочных игрушек» на Площади революции Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Весы, измеряющие вес людей в мандаринах, на улице Арбат Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Тематическая зона «Город елочных игрушек» на Площади революции Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Девушка у новогодней елки Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Новогодняя инсталляция во дворе исторического здания НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Тематическая зона «Город елочных игрушек» на Площади революции Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото