Предновогодняя Москва

Фоторепортаж

«Город елочных игрушек» на Площади революции, елки в мандаринах на Арбате и другие декорации и ярмарки — в фотогалерее «Ъ».
Весы, измеряющие массу людей в мандаринах, на Арбате

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Декоративный паровоз на Тверском бульваре

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Елки в мандаринах на Арбате

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Новогодняя инсталляция в виде снежного шара во дворе исторического здания НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Новогодние декорации у исторического здания НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Уличное представление

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Арт-павильон «Мандарин» на Арбате

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Аттракционы на территории ГУМ-ярмарки на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Туристы у фигуры Деда Мороза

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Прогулка по Цветному бульвару

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Посетители «Города елочных игрушек» на Площади революции

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Весы, измеряющие вес людей в мандаринах, на улице Арбат

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Тематическая зона «Город елочных игрушек» на Площади революции

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Девушка у новогодней елки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Новогодняя инсталляция во дворе исторического здания НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Тематическая зона «Город елочных игрушек» на Площади революции

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

