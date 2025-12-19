Фото 19.12.2025, 21:01 Лучшие фото недели «Ъ» собрал запоминающиеся кадры 15–19 декабря Итоги года с Владимиром Путиным, суд по делу квартиры Ларисы Долиной и другие события — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Президент России Владимир Путин на пресс-конференции «Итоги года 2025» в Гостином дворе Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров (в центре) и Аббас Аракчи (второй справа) на переговорах в Москве Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Слева направо: руководитель фракции партии «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев, зампред Госдумы Владислав Даванков, депутат Роза Чемерис, зампред Госдумы Петр Толстой, депутаты Алексей Журавлев и Рафаэль Мардашин на пленарном заседании Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Покупательница квартиры у Ларисы Долиной Полина Лурье (справа) и ее адвокат Светлана Свириденко на рассмотрении жалобы по делу о приобретении недвижимости Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Родственники погибшего школьника у здания Успенской СОШ в Одинцово после нападения подростка с ножом Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Проверка соблюдения норм миграционного режима рабочими на строительстве жилого комплекса в Москве Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Обвиняемые по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева во время заседания 2-го Западного окружного военного суда Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Церемония открытия выставки народно-художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка» в московском «Тимирязев Центре» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Актриса Ольга Дибцева (слева) на праздновании Дня рождения журнала «Москвичка» в магазине «Елисеевский» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Новогоднее представление для детей «Елка мульт» в концертном зале «Санкт-Петербург» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Матч между баскетбольными командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Локомотив-Кубань» (Краснодар) в КСК «Арена» в Санкт-Петербрурге Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Вратарь хоккейной команды «Барыс» (Казахстан) Андрей Шутов во время матча с «Динамо» (Москва) на стадионе «ВТБ Арена» Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина / купить фото Фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Следующая фотография 1 / 13 Президент России Владимир Путин на пресс-конференции «Итоги года 2025» в Гостином дворе Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров (в центре) и Аббас Аракчи (второй справа) на переговорах в Москве Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Слева направо: руководитель фракции партии «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев, зампред Госдумы Владислав Даванков, депутат Роза Чемерис, зампред Госдумы Петр Толстой, депутаты Алексей Журавлев и Рафаэль Мардашин на пленарном заседании Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Покупательница квартиры у Ларисы Долиной Полина Лурье (справа) и ее адвокат Светлана Свириденко на рассмотрении жалобы по делу о приобретении недвижимости Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Родственники погибшего школьника у здания Успенской СОШ в Одинцово после нападения подростка с ножом Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Проверка соблюдения норм миграционного режима рабочими на строительстве жилого комплекса в Москве Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Обвиняемые по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева во время заседания 2-го Западного окружного военного суда Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Церемония открытия выставки народно-художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка» в московском «Тимирязев Центре» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Актриса Ольга Дибцева (слева) на праздновании Дня рождения журнала «Москвичка» в магазине «Елисеевский» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Новогоднее представление для детей «Елка мульт» в концертном зале «Санкт-Петербург» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Матч между баскетбольными командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Локомотив-Кубань» (Краснодар) в КСК «Арена» в Санкт-Петербрурге Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Вратарь хоккейной команды «Барыс» (Казахстан) Андрей Шутов во время матча с «Динамо» (Москва) на стадионе «ВТБ Арена» Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина / купить фото Фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото