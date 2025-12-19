Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лучшие фото недели

«Ъ» собрал запоминающиеся кадры 15–19 декабря

Итоги года с Владимиром Путиным, суд по делу квартиры Ларисы Долиной и другие события — в фотогалерее «Ъ».
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции «Итоги года 2025» в Гостином дворе

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции «Итоги года 2025» в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров (в центре) и Аббас Аракчи (второй справа) на переговорах в Москве

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров (в центре) и Аббас Аракчи (второй справа) на переговорах в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: руководитель фракции партии «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев, зампред Госдумы Владислав Даванков, депутат Роза Чемерис, зампред Госдумы Петр Толстой, депутаты Алексей Журавлев и Рафаэль Мардашин на пленарном заседании

Слева направо: руководитель фракции партии «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев, зампред Госдумы Владислав Даванков, депутат Роза Чемерис, зампред Госдумы Петр Толстой, депутаты Алексей Журавлев и Рафаэль Мардашин на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Покупательница квартиры у Ларисы Долиной Полина Лурье (справа) и ее адвокат Светлана Свириденко на рассмотрении жалобы по делу о приобретении недвижимости

Покупательница квартиры у Ларисы Долиной Полина Лурье (справа) и ее адвокат Светлана Свириденко на рассмотрении жалобы по делу о приобретении недвижимости

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Родственники погибшего школьника у здания Успенской СОШ в Одинцово после нападения подростка с ножом

Родственники погибшего школьника у здания Успенской СОШ в Одинцово после нападения подростка с ножом

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Проверка соблюдения норм миграционного режима рабочими на строительстве жилого комплекса в Москве

Проверка соблюдения норм миграционного режима рабочими на строительстве жилого комплекса в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обвиняемые по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева во время заседания 2-го Западного окружного военного суда

Обвиняемые по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева во время заседания 2-го Западного окружного военного суда

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Церемония открытия выставки народно-художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка» в московском «Тимирязев Центре»

Церемония открытия выставки народно-художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка» в московском «Тимирязев Центре»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Актриса Ольга Дибцева (слева) на праздновании Дня рождения журнала «Москвичка» в магазине «Елисеевский»

Актриса Ольга Дибцева (слева) на праздновании Дня рождения журнала «Москвичка» в магазине «Елисеевский»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Новогоднее представление для детей «Елка мульт» в концертном зале «Санкт-Петербург»

Новогоднее представление для детей «Елка мульт» в концертном зале «Санкт-Петербург»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Матч между баскетбольными командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Локомотив-Кубань» (Краснодар) в КСК «Арена» в Санкт-Петербрурге

Матч между баскетбольными командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Локомотив-Кубань» (Краснодар) в КСК «Арена» в Санкт-Петербрурге

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Вратарь хоккейной команды «Барыс» (Казахстан) Андрей Шутов во время матча с «Динамо» (Москва) на стадионе «ВТБ Арена»

Вратарь хоккейной команды «Барыс» (Казахстан) Андрей Шутов во время матча с «Динамо» (Москва) на стадионе «ВТБ Арена»

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

