«Я люблю петь обо всем»

В конце 1970-х Сергей Мазаев прошел срочную службу в оркестре военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского. Затем он поступил на экономический факультет МГУ. Отучившись два курса забрал документы из ВУЗа и решил связать свою жизнь с музыкой
Фото:
Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ
«После армии я пошел на экономический в МГУ. Почему-то подумал, что это перспективное направление: экономика зарубежных стран, международные поездки. Всем же хотелось стать дипломатами, хотелось поехать за кока-колой. Но я не выдержал — проучился там всего два курса. И уже на первом мы создали джазовый кварте»
Фото:
Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ
В 1980-х Сергей Мазаев играл в группах «Шаровая молния» и «Здравствуй, песня». В 1989 году стал солистом «Бриллиантовой руки». Позже группа была переименована в «Моральный кодекс». Сергей Мазаев остается ее лидером и вокалистом до сих пор
На фото: с певцом Леонидом Агутиным на показе коллекции Лены Пресняковой
«Все девчонки в моем квинтете — образованней меня в сто раз. Выше меня как музыканты. И, работая с ними, я постоянно повышаю свое мастерство. Люблю находиться рядом с людьми, которые сильней и лучше меня в чем-то. Мне так спокойней. Когда я сам лучше всех — у меня опускаются руки»
«На кларнете я занимаюсь час-полтора в день. Но хотелось бы больше. Даже на гастроли вожу его с собой. Встаю с утра, делаю растяжку и играю этюды. Это доставляет мне удовольствие и заставляет проснуться. Разгоняет кровь, увеличивает приток кислорода в мозг — ощущение такое, как будто "освежин" употребил»
«Дома у меня играет только симфоническая классика. Круглосуточно. Просыпаюсь — и сразу включаю интернет-радио. Я пришел к классике, потому что это единственная музыка, которая не приносит серьезного ущерба здоровью»
«Мне в моей жизни очень повезло с учителями — я помню их всех и очень благодарен им за то, что стал тем, кто есть. Я вообще считаю, что учителя — самые главные люди в цивилизации. Как учителя научат — такой цивилизация и будет. Поэтому отношение к ним в нашей стране надо менять»