«Я люблю петь обо всем»

Сергею Мазаеву исполнилось 65 лет

7 декабря 1959 года родился певец, солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев. Заслуженный артист России — в фотогалерее «Ъ».
В конце 1970-х Сергей Мазаев прошел срочную службу в оркестре военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского. Затем он поступил на экономический факультет МГУ. Отучившись два курса забрал документы из ВУЗа и решил связать свою жизнь с музыкой

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«После армии я пошел на экономический в МГУ. Почему-то подумал, что это перспективное направление: экономика зарубежных стран, международные поездки. Всем же хотелось стать дипломатами, хотелось поехать за кока-колой. Но я не выдержал — проучился там всего два курса. И уже на первом мы создали джазовый кварте»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1980-х Сергей Мазаев играл в группах «Шаровая молния» и «Здравствуй, песня». В 1989 году стал солистом «Бриллиантовой руки». Позже группа была переименована в «Моральный кодекс». Сергей Мазаев остается ее лидером и вокалистом до сих пор &lt;BR>На фото: с певцом Леонидом Агутиным на показе коллекции Лены Пресняковой

На фото: с певцом Леонидом Агутиным на показе коллекции Лены Пресняковой

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«Все девчонки в моем квинтете — обра­зованней меня в сто раз. Выше меня как музыкант­ы. И, работая с ними, я постоянно повышаю свое мастерство. Люблю находиться рядом с людьми, которы­е сильней и лучше меня в чем-то. Мне так спокойней. Когда я сам лучше всех — у ме­ня опускаются руки»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С солистом группы «Ума2рман» Владимиром Крестовским в «Русском доме» во время зимних Олимпийских игр в Турине, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С политиком Эдуардом Лимоновым на премьере фильма «Вдох выдох», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

С главным редактором журнала «Автопилот» Николаем Фоменко на скачках на призы радио «Монте-Карло», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Музыкант женат на Галине Мазаевой (слева). У пары двое сыновей и дочь

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С певцом Валерием Сюткиным на ужине в честь открытия бутика Paul Smith в ГУМе, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С певцом Андреем Григорьевым-Аполлоновым перед вручением «Серебряной калоши» в Московском театре оперетты, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Слева направо: режиссер Федор Бондарчук, глава телеканала СТС Александр Роднянский (признан в РФ иноагентом) и певец Сергей Мазаев на вручении премии «GQ 100 самых стильных», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«На кларнете я занимаюсь час-полтора в день. Но хотелось бы больше. Даже на гастроли вожу его с собой. Встаю с утра, делаю растяжку и играю этюды. Это доставляет мне удовольствие и заставляет проснуться. Разгоняет кровь, увеличивает приток кислорода в мозг — ощущение такое, как будто &quot;освежин&quot; употребил»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

С режиссером Федором Бондаручком на благотворительном аукционе в честь 10-летия журнала Vogue в России, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С певцом Гариком Сукачевым на праздновании его 50-летия, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С предпринимателем Александром Гафином (справа) на открытии фестиваля «Триумф джаза», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С певицей Жанной Фриске на After party премии «Человек года» журнала GQ, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«Дома у ме­ня играет только симфо­ническая классика. Круглосуточно. Просыпаюсь — и сразу включаю интернет-ради­о. Я пришел­ к классике, потому что это единственная музыка, которая не приносит серьез­ного ущерба ­здоровью»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С певцами Владимиром Пресняковым (в центре) и Натальей Подольской (вторая справа) на праздновании дня рождения продюсера Михаила Друяна, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Мне в моей жизни очень повезло с ­учителями — я помню их всех и очень благода­рен им за то, что стал тем, кто есть. Я вообще считаю, что ­учителя — самые­ главные люди в цивилизации. Как учителя научат — ­такой циви­лизация и будет. По­этому отно­шение к ним в нашей стране надо менять»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С сыном на балу дебютанток журнала Tatler, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Вообще в своей работе я больше всего люблю сам процесс музицирования с абсолютно всеми моими коллективами»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

