Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Окно в природу» расширилось

Как выглядит новый музей Василия Пескова в Воронежском заповеднике

Новое здание музея имени журналиста Василия Пескова открыли в пятницу, 28 ноября, в Воронежском государственном природном биосферном заповеднике. В современном здании расположилась экспозиция, для которой раньше не хватало отдельной площадки: архивные материалы и фотографии, рукописи, личные вещи и оборудование знаменитого журналиста. На торжественном открытии собрались первые лица региона, вспомнившие о своем опыте знакомства с Василием Песковым, подробности — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
Предыдущая фотография
На сооружение и монтаж модульного здания площадью 160 кв. м из бюджета Воронежской области выделили 10 млн руб.

На сооружение и монтаж модульного здания площадью 160 кв. м из бюджета Воронежской области выделили 10 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Памятник Василию Пескову в Воронежском государственном природном биосферном заповеднике

Памятник Василию Пескову в Воронежском государственном природном биосферном заповеднике

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рукопись Василия Пескова на рабочем столе в экспозиции музея

Рукопись Василия Пескова на рабочем столе в экспозиции музея

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Экспозиция с изданиями книг Василия Пескова

Экспозиция с изданиями книг Василия Пескова

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Для посетителей музей Василия Пескова в заповеднике начнет работать уже 2 декабря

Для посетителей музей Василия Пескова в заповеднике начнет работать уже 2 декабря

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Экспонаты, посвященные наградам Василия Пескова

Экспонаты, посвященные наградам Василия Пескова

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Экспонаты, посвященные рыбалке

Экспонаты, посвященные рыбалке

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Витрина с личными вещами, книгами и фотоаппаратом Василия Пескова

Витрина с личными вещами, книгами и фотоаппаратом Василия Пескова

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Подарок Василию Пескову от участников экспедиции на Северный полюс

Подарок Василию Пескову от участников экспедиции на Северный полюс

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Письмо маршала Георгия Жукова Василию Пескову

Письмо маршала Георгия Жукова Василию Пескову

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фрагмент экспозиции с цитатой Василия Пескова

Фрагмент экспозиции с цитатой Василия Пескова

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Бюст Василия Пескова в экспозиции музея

Бюст Василия Пескова в экспозиции музея

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Александр Гусев, губернатор Воронежской области (слева), Анатолий Тарасов, директор Воронежского биосферного заповедника (справа), на торжественном открытии музея

Александр Гусев, губернатор Воронежской области (слева), Анатолий Тарасов, директор Воронежского биосферного заповедника (справа), на торжественном открытии музея

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Алексей Сапронов, заместитель председателя правительства Воронежской области, во время экскурсии в музее

Алексей Сапронов, заместитель председателя правительства Воронежской области, во время экскурсии в музее

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Слева направо: Дмитрий Песков, внук Василия Пескова, Александр Гусев, губернатор Воронежской области, митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий на торжественном открытии музея

Слева направо: Дмитрий Песков, внук Василия Пескова, Александр Гусев, губернатор Воронежской области, митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий на торжественном открытии музея

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Слева направо: Юрий Матузов, председатель воронежской областной думы, Сергей Петрин, мэр Воронежа, Олег Мухин, руководитель пресс-службы воронежской областной думы, во время экскурсии в музее

Слева направо: Юрий Матузов, председатель воронежской областной думы, Сергей Петрин, мэр Воронежа, Олег Мухин, руководитель пресс-службы воронежской областной думы, во время экскурсии в музее

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Александр Гусев (слева) и Юрий Матузов (справа) во время экскурсии в музее

Александр Гусев (слева) и Юрий Матузов (справа) во время экскурсии в музее

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Дмитрий Маслов, вице-губернатор Воронежской области, во время экскурсии в музее

Дмитрий Маслов, вице-губернатор Воронежской области, во время экскурсии в музее

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Юрий Матузов рассказывает Дмитрию Маслову о том, как довелось побывать с Василием Песковым на рыбалке

Юрий Матузов рассказывает Дмитрию Маслову о том, как довелось побывать с Василием Песковым на рыбалке

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Юрию Матузову показывают негативы Василия Пескова, которые можно распечатать по той же технологии, что использовал сам журналист

Юрию Матузову показывают негативы Василия Пескова, которые можно распечатать по той же технологии, что использовал сам журналист

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Следующая фотография
1 / 20

На сооружение и монтаж модульного здания площадью 160 кв. м из бюджета Воронежской области выделили 10 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Памятник Василию Пескову в Воронежском государственном природном биосферном заповеднике

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рукопись Василия Пескова на рабочем столе в экспозиции музея

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Экспозиция с изданиями книг Василия Пескова

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Для посетителей музей Василия Пескова в заповеднике начнет работать уже 2 декабря

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Экспонаты, посвященные наградам Василия Пескова

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Экспонаты, посвященные рыбалке

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Витрина с личными вещами, книгами и фотоаппаратом Василия Пескова

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Подарок Василию Пескову от участников экспедиции на Северный полюс

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Письмо маршала Георгия Жукова Василию Пескову

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фрагмент экспозиции с цитатой Василия Пескова

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Бюст Василия Пескова в экспозиции музея

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Александр Гусев, губернатор Воронежской области (слева), Анатолий Тарасов, директор Воронежского биосферного заповедника (справа), на торжественном открытии музея

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Алексей Сапронов, заместитель председателя правительства Воронежской области, во время экскурсии в музее

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Слева направо: Дмитрий Песков, внук Василия Пескова, Александр Гусев, губернатор Воронежской области, митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий на торжественном открытии музея

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Слева направо: Юрий Матузов, председатель воронежской областной думы, Сергей Петрин, мэр Воронежа, Олег Мухин, руководитель пресс-службы воронежской областной думы, во время экскурсии в музее

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Александр Гусев (слева) и Юрий Матузов (справа) во время экскурсии в музее

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Дмитрий Маслов, вице-губернатор Воронежской области, во время экскурсии в музее

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Юрий Матузов рассказывает Дмитрию Маслову о том, как довелось побывать с Василием Песковым на рыбалке

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Юрию Матузову показывают негативы Василия Пескова, которые можно распечатать по той же технологии, что использовал сам журналист

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд