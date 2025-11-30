«Окно в природу» расширилось
Как выглядит новый музей Василия Пескова в Воронежском заповеднике
Новое здание музея имени журналиста Василия Пескова открыли в пятницу, 28 ноября, в Воронежском государственном природном биосферном заповеднике. В современном здании расположилась экспозиция, для которой раньше не хватало отдельной площадки: архивные материалы и фотографии, рукописи, личные вещи и оборудование знаменитого журналиста. На торжественном открытии собрались первые лица региона, вспомнившие о своем опыте знакомства с Василием Песковым, подробности — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
