В Воронежском заповеднике открыли обновленный музей Василия Пескова

Новое здание музея имени журналиста Василия Пескова открыли в пятницу, 28 ноября, в Воронежском государственном природном биосферном заповеднике. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области, в открытии принял участие губернатор Александр Гусев.

На сооружение и монтаж модульного здания площадью 160 кв. м из бюджета Воронежской области выделили 10 млн руб., сообщили в облправительстве. Господин Гусев отметил, что «концепцию прорабатывали вместе с творческой группой, а организацией работ по созданию нового музея выдающегося журналиста занимались несколько структур облправительства».

Для посетителей музей имени Василия Пескова в заповеднике начнет работать уже 2 декабря.

Сергей Калашников